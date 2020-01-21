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Наука
Дамир Камалетдинов
830

Учёные назвали «шагающих» акул самой новой ветвью эволюции своего вида Материал редакции

Они могут «ходить» с помощью плавников и долгое время обходиться без воды.

27 комментариев
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«Идущая» по пляжу акула Фото MRPBPS​

Индоавстралийские кошачьи акулы (Hemiscyllium) — последняя ветвь эволюции своего вида. В отличие от сородичей, они используют плавники для перемещения по рифам и песку, даже находясь без воды. Об этом говорится в исследовании Калифорнийской академии наук, опубликованном в журнале Marine and Freshwater Research.

Суть работы заключалась в филогенетическом анализе девяти признанных видов индоавстралийских кошачьих акул. Исследователи секвенировали ДНК и установили родственные связи между акулами.

Оказалось, что «шагающие» акулы — самая свежая ветвь эволюции акул, которые впервые появились на Земле примерно 450 миллионов лет назад. Как пояснил Motherboard соавтор исследования Марк Эрдманн (Mark Erdmann), индоавстралийские кошачьи акулы отделились от ближайшего предка примерно девять миллионов лет назад и с тех пор активно развивались.

Конечно, по человеческим меркам кажется, что это было давно, но для акул, как для вида в целом, это [появление нового рода] случилось совсем недавно.

Марк Эрдманн
соавтор исследования о «шагающих» акулах

По словам Эрдманна, время появления «шагающих» акул совпадает с крупными геологическими изменениями, когда австралийская континентальная плита врезалась в рельеф на севере. Этот процесс сопровождался извержениями вулканов, которые меняли регион в течение миллионов лет.

Индоавстралийские кошачьи акулы пережили эти геологические происшествия, находясь на появившихся неглубоких рифах. Там они обрели способность извиваться по земле, чтобы добираться до отдалённых приливных бассейнов и приспособились к кислородному голоданию.

Если подобная акула оказывается на мелководье, она замедляет дыхание и сердцебиение, а также приток кислорода к мозгу. Это позволяет рыбе прожить как минимум час без воды: за это время она способна «дойти» до неё на плавниках.

Как отметили учёные, несмотря на способности к адаптации, «шагающие» акулы чрезвычайно уязвимы к природным бедствиям вроде цунами. Проблема заключается в том, что не покидают рифы, в которых родились и являются «домоседами».

Помимо природных угроз, индоавстралийские кошачьи акулы сталкиваются с антропогенным воздействием. Их любят помещать в искусственные аквариумы, а места обитания разрушают при обустройстве береговой линии. Из-за этого защитники природы пытаются добиться внесения трёх из девяти видов в международную красную книгу.

Эрдманн и его коллеги планируют провести больше экспедиций в индо-тихоокеанские рифы, чтобы узнать больше об этих акулах. Они рассчитывают найти несколько новых видов, ещё неизвестных человеку.

Генетика подтверждает, что это очень молодой вид, который всё ещё активно развивается, так что мы надеемся на хорошие шансы существования ещё нескольких видов «шагающих» акул в этом регионе. Это показывает нам, что акулы всё ещё являются активной частью нашей эволюционирующей планеты и это действительно хорошие новости.

Марк Эрдманн

#природа #исследования #генетика

Наука
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27 комментариев
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Нейро Татьяныч

11

Ну назвали и назвали.

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Дамир Камалетдинов

Нейро
4

Чёрт

Ответить

Ноу Нейм

Нейро
1

Очередной котик. 

Бот, фас!

Ответить

Ноу Нейм

Ноу
2

КОТИКА БОТИКА УБИЛИ!

Ответить

Kyler

Ноу
0

Уволился...

Ответить

Михаил Фоменков

Нейро
0

Это вроде Нейролюхера или какой-то живой человек? Признавайтес.

Ответить

Михаил Фоменков

Михаил
0

Ну признались и признались.

Ответить

Нейро Татьяныч

Михаил
0

самопальный бот

Ответить

Андрей Ватутин

Нейро
0

Шагай отсюда

Ответить

Михаил Фоменков

3

Как грится, шах и мат.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Михаил
3

Вот так пройдёт пара миллионов лет ещё и останутся на Земле только огромные антропоморфные акулы 

Ответить

Михаил Фоменков

Дамир
1

Люто рекомендую книгу "Зоология будущего". Можно даже в печатном виде, потому что довольно приятная наощупь.

Ответить

Zeleny Ded

Михаил
1

Диксона?

Ответить

Михаил Фоменков

Zeleny
0

Он самый.

Ответить

Михаил Фоменков

Михаил
1

Из похожих примеров чудес адаптации люблю летучих рыб и вот этих ребят:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Илистые_прыгуны
 
Они ещё крайне забавно борются между собой.

Ответить

RJ

2

Скоро будет видео для тиктока снимать.

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Ура, новый пост от Дамира Камалетдинова 

Ответить

Михаил Фоменков

Дмитрий
1

Всегда начинай вечер с Дамира и будешь счастлив и здоров.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Михаил
2

Я у вас вмест пива что ли?)

Ответить

Михаил Фоменков

Дамир
3

Тёмный, светлый Дамир — по настроению.

Ответить

Дмитрий Орлов

Михаил
0

Расист

Ответить

Михаил Фоменков

Дмитрий
0

Нет.

Ответить

Kyler

1

Пора сьебывать с этой планеты

Ответить

Михаил Фоменков

Kyler
0

Давно уже. Надо дать другим видам спокойно развиваться без микропластика и тестов на ICQ.

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Выглядит не аппетитно.

Ответить

Kyler

0

Пора съебывать с этой планеты

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Free Fall

0

Еще не было комментариев в духе "Ее создал Бог, чтобы потроллить отеистов"? Тогда я первый)

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