Они могут «ходить» с помощью плавников и долгое время обходиться без воды.

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«Идущая» по пляжу акула Фото MRPBPS​

Индоавстралийские кошачьи акулы (Hemiscyllium) — последняя ветвь эволюции своего вида. В отличие от сородичей, они используют плавники для перемещения по рифам и песку, даже находясь без воды. Об этом говорится в исследовании Калифорнийской академии наук, опубликованном в журнале Marine and Freshwater Research.

Суть работы заключалась в филогенетическом анализе девяти признанных видов индоавстралийских кошачьих акул. Исследователи секвенировали ДНК и установили родственные связи между акулами.

Оказалось, что «шагающие» акулы — самая свежая ветвь эволюции акул, которые впервые появились на Земле примерно 450 миллионов лет назад. Как пояснил Motherboard соавтор исследования Марк Эрдманн (Mark Erdmann), индоавстралийские кошачьи акулы отделились от ближайшего предка примерно девять миллионов лет назад и с тех пор активно развивались.

Конечно, по человеческим меркам кажется, что это было давно, но для акул, как для вида в целом, это [появление нового рода] случилось совсем недавно. Марк Эрдманн соавтор исследования о «шагающих» акулах

По словам Эрдманна, время появления «шагающих» акул совпадает с крупными геологическими изменениями, когда австралийская континентальная плита врезалась в рельеф на севере. Этот процесс сопровождался извержениями вулканов, которые меняли регион в течение миллионов лет.

Индоавстралийские кошачьи акулы пережили эти геологические происшествия, находясь на появившихся неглубоких рифах. Там они обрели способность извиваться по земле, чтобы добираться до отдалённых приливных бассейнов и приспособились к кислородному голоданию.

Если подобная акула оказывается на мелководье, она замедляет дыхание и сердцебиение, а также приток кислорода к мозгу. Это позволяет рыбе прожить как минимум час без воды: за это время она способна «дойти» до неё на плавниках.

Как отметили учёные, несмотря на способности к адаптации, «шагающие» акулы чрезвычайно уязвимы к природным бедствиям вроде цунами. Проблема заключается в том, что не покидают рифы, в которых родились и являются «домоседами».

Помимо природных угроз, индоавстралийские кошачьи акулы сталкиваются с антропогенным воздействием. Их любят помещать в искусственные аквариумы, а места обитания разрушают при обустройстве береговой линии. Из-за этого защитники природы пытаются добиться внесения трёх из девяти видов в международную красную книгу.

Эрдманн и его коллеги планируют провести больше экспедиций в индо-тихоокеанские рифы, чтобы узнать больше об этих акулах. Они рассчитывают найти несколько новых видов, ещё неизвестных человеку.