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Наука
Артём Мазанов
468

«Изобретательность», «Смелость», «Выносливость»: NASA запустило голосование за лучшее имя для нового марсохода Материал редакции

Всего в списке девять вариантов, предложенных американскими школьниками.

12 комментариев
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Аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование по выбору имени для нового марсохода, который планируют запустить в 2020 году.

Варианты названий придумали американские школьники с младших до 12 класса: они прислали 28 тысяч эссе на тему путешествия планетохода, Из них сначала выбрали 155 имён, а потом сократили до девяти финальных вариантов.

Тысячи подростков поделились своими идеями о названиях, которые сделают наш марсоход и команду гордыми.

Лори Глэйз
директор Отделения планетарных наук NASA в Вашингтоне

Под каждым вариантом NASA опубликовало эссе школьника, предложившего его. К примеру, Тори Грей про имя Courage пишет: «Идущий по бесплодной скалистой планете марсоход — олицетворение смелости».

Новый марсоход NASA. Он отправится искать следы микробной жизни изучать условия окружающей среды для возможной программы колонизации

Голосование продлится до 28 января, принять участие в нём могут желающие со всего мира. Победителя объявят в марте, ему предложат наблюдать за запуском марсохода с мыса Канаверал в июле 2020 года.

Какой вариант нравится вам?
Endurance («Выносливость»)
Tenacity («Упорство»)
Promise («Обещание»)
Perseverance («Настойчивость»)
Vision («Видение»)
Clarity («Ясность»)
Ingenuity («Изобретательность»)
Fortitude («Стойкость»)
Courage («Смелость»)
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать

#новости #nasa #космос #марс

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12 комментариев
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Жёлтый Березовый Лист

5

снова обошли стороной Карасика

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Роман Новиков

Жёлтый
1

Ну обошли и обошли

Ответить

Myemptyblog

4

Безысходность.

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Myemptyblog
0

Комикс про соблюдение заповедей божиих и царство небесное.

Ответить

Yaroslav Maltsev

2

Норильск 20-20

Ответить

Овжешко Пожежниченко

2

Мне нравки вариант "Bez Popovskih Svyatyh Vod"

Ответить

Антон Иванов

0

было уже https://tjournal.ru/u/132240-anton-ivanov/137890-marsohod-po-imeni

Ответить

Roman Persianinov

Антон
1

Это заметка в блоге, а редакция их трогать не может, поэтому перенести к тебе не могли, сорри

Ответить

Антон Иванов

Roman
3

редирект ставьте, нагоняйте мне народу, седьмое место в рейтинге тж. мне ширяев подписку не продлит вы чо.)))

Ответить

Никита Громов

0

О, Perseverance и звучит круто, и несёт в себе оч вдохновляющий смысл. Надеюсь на его победу.

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ouxen

0

Узнал много новых английских слов

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Kir Kirsky

0

Tegridy

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