Всего в списке девять вариантов, предложенных американскими школьниками.

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Аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование по выбору имени для нового марсохода, который планируют запустить в 2020 году.

Варианты названий придумали американские школьники с младших до 12 класса: они прислали 28 тысяч эссе на тему путешествия планетохода, Из них сначала выбрали 155 имён, а потом сократили до девяти финальных вариантов.

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директор Отделения планетарных наук NASA в Вашингтоне

Под каждым вариантом NASA опубликовало эссе школьника, предложившего его. К примеру, Тори Грей про имя Courage пишет: «Идущий по бесплодной скалистой планете марсоход — олицетворение смелости».

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Голосование продлится до 28 января, принять участие в нём могут желающие со всего мира. Победителя объявят в марте, ему предложат наблюдать за запуском марсохода с мыса Канаверал в июле 2020 года.