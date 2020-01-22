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Всего в списке девять вариантов, предложенных американскими школьниками.
Аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование по выбору имени для нового марсохода, который планируют запустить в 2020 году.
Варианты названий придумали американские школьники с младших до 12 класса: они прислали 28 тысяч эссе на тему путешествия планетохода, Из них сначала выбрали 155 имён, а потом сократили до девяти финальных вариантов.
Под каждым вариантом NASA опубликовало эссе школьника, предложившего его. К примеру, Тори Грей про имя Courage пишет: «Идущий по бесплодной скалистой планете марсоход — олицетворение смелости».
Голосование продлится до 28 января, принять участие в нём могут желающие со всего мира. Победителя объявят в марте, ему предложат наблюдать за запуском марсохода с мыса Канаверал в июле 2020 года.
снова обошли стороной Карасика
Безысходность.
Комикс про соблюдение заповедей божиих и царство небесное.
Это заметка в блоге, а редакция их трогать не может, поэтому перенести к тебе не могли, сорри
редирект ставьте, нагоняйте мне народу, седьмое место в рейтинге тж. мне ширяев подписку не продлит вы чо.)))
О, Perseverance и звучит круто, и несёт в себе оч вдохновляющий смысл. Надеюсь на его победу.