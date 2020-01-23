Прямой эфир
Учёные считают, что патогены могут освободиться из-за глобального потепления.
В пробах льда возрастом 15 тысяч лет обнаружили 28 неизвестных ранее науке вирусов. Учёным пришлось разработать особый метод исследования, чтобы исключить ошибочное заражение проб бактериями. Об этом сообщил сайт Live Science со ссылкой на работу учёных.
Пробы одного из самых древних льдов взяли ещё в 2015 году учёные из США и Китая. Для этого пришлось просверлить 50 метров ледника в Тибете.
Так как поверхность проб была заражена бактериями при сверлении и транспортировке льда, исследователи изучали внутреннюю часть образцов. Для этого они поместили их в холодную комнату с температурой -5 градусов по Цельсию и использовали стерильную ленточную пилу, чтобы отрезать по полсантиметра с внешнего слоя проб.
После этого оставшийся лёд промыли этанолом и оплавили его ещё по 0,5 сантиметров с каждой стороны. Итоговые образцы промыли стерильной водой. Таким образом учёные убедились, что исследуют слои льда, не заражённые другими бактериями и вирусами.
Исследователи отметили, что изменение климата привело к таянию ледников по всему миру, в том числе и в Тибете, поэтому образцы древних вирусов в дальнейшем могут быть потеряны. Кроме того, из-за этого неизвестные патогены также могут попасть в окружающую среду и поставить людей под угрозу.
Пробы одного из самых древних льдов взяли ещё в 2015 году учёные из США и Китая.
Но рассказать решили сейчас. 🤷♂️
Удивительно, что они вообще там ещё жизнеспособными остались))
Пусть там и остаются.
Можно глобальное потепление наступит после того как я умру, спасибо
Не, на этой хуйне классов не нафармишь. Можно размазать ровным слоем по статье про микропластик, приплести каким-нибудь хуем шведскую подросткиню, проёбывающую школу и как-нибудь сбоку прикрутить про уехавшего стендапера и его углеродный след, например.