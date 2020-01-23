Учёные считают, что патогены могут освободиться из-за глобального потепления.

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В пробах льда возрастом 15 тысяч лет обнаружили 28 неизвестных ранее науке вирусов. Учёным пришлось разработать особый метод исследования, чтобы исключить ошибочное заражение проб бактериями. Об этом сообщил сайт Live Science со ссылкой на работу учёных.

Пробы одного из самых древних льдов взяли ещё в 2015 году учёные из США и Китая. Для этого пришлось просверлить 50 метров ледника в Тибете.

Так как поверхность проб была заражена бактериями при сверлении и транспортировке льда, исследователи изучали внутреннюю часть образцов. Для этого они поместили их в холодную комнату с температурой -5 градусов по Цельсию и использовали стерильную ленточную пилу, чтобы отрезать по полсантиметра с внешнего слоя проб.

После этого оставшийся лёд промыли этанолом и оплавили его ещё по 0,5 сантиметров с каждой стороны. Итоговые образцы промыли стерильной водой. Таким образом учёные убедились, что исследуют слои льда, не заражённые другими бактериями и вирусами.