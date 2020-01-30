Прямой эфир
Но если серьёзно, то снимки позволят продвинуться в изучении Солнца и его влияния на Землю.
С самого большого телескопа NSF Daniel K. Inouye, расположенного на гавайском острове Мауи, сделали детальнейшие фотографии Солнца, сообщил Национальный фонд науки США. Аппарат сочетает в себе четырёхметровое зеркало и крупнейшую среди аналогов апертуру, позволяющую выполнять самые сложные исследования звезды.
Клетки на снимках — турбулентная «кипящая» плазма, покрывающая всю поверхность Солнца. Самые большие из них сравнимы с площадью города вроде Уфы.
Телескоп позволяет делать крупные планы поверхности звезды, но использовать его будут также для измерения солнечной короны. Ранее учёным приходилось ждать полного затмения Солнца, чтобы изучить его внешнюю атмосферу, где начинаются солнечные бури.
Солнечная активность может повлиять на воздушные полёты на Земле, нарушить спутниковую связь и вывести из строя электросети. 13 марта 1989 года солнечная вспышка вызвала геомагнитную бурю, которая нарушила радиосвязь и вывела из строя большую часть электросетей в канадском городе Квебек на девять часов.
Американские учёные полагают, что телескоп в дальнейшем позволит составлять точный прогноз космической погоды на Земле.
В комментариях под постом Национального фонда науки США снимки сравнивают с попкорном, козинаками и кадрами из Майнкрафт.
Ааа, еее, греча.
Бля, сообразил только когда написал, что обязательно кто то доебётся.
Я вижу недовольного котика
Тест, который проходит любой тжшник: если ты тут видишь цифру "8", то ты гей.
Только это рассмотрел
Теперь кинь эту фоту своему сыну.
Я вижу бендера из футурамы
А если хуй в щеке?
Когда тоже решил глянуть на Солнце при помощи своего домашнего телескопа.
"Самые большие из них сравнимы с площадью города вроде Уфы."
Уфу-то зачем приплели? В оригинальном тексте размеры сопоставляют со штатом Техас.
Учёные: делают открытие.
Быдло: ахахах хихи козинаки греча лол ражака ))))))
Идиократия уже тут.
Не хватает какого-нибудь яновича с комментом типа : "Да эти сраные учоные только деньги наши тратят, я могу за полтинник гречки нафоткать,АХХАХА, никто не заметит разницы, тоже мне солнце сфоткали, говно какое-то говноговноговноговно"
Попкорн ? Козинаки ? 🤔
Кажется автор и другие давно не видели, как выглядит гречка !
Трипофобы здесь?
на тж только твинководы
твинковод жорнал
Самые большие из них сравнимы с площадью города вроде Уфы.
Никто не знает размеров Уфы, не лучше ли приводить сравнения со стадионами или писать реальные значения?
Самые большие из них сравнимы с площадью города вроде Уфы.
Мне это не о чем не говорит