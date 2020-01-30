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Наука
Екатерина Кузнецова
2250

Астрономы показали самые детальные фото Солнца. В соцсетях их сравнили с попкорном, козинаками и существом из Marvel Материал редакции

Но если серьёзно, то снимки позволят продвинуться в изучении Солнца и его влияния на Землю.

35 комментариев
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Фото NSF

С самого большого телескопа NSF Daniel K. Inouye, расположенного на гавайском острове Мауи, сделали детальнейшие фотографии Солнца, сообщил Национальный фонд науки США. Аппарат сочетает в себе четырёхметровое зеркало и крупнейшую среди аналогов апертуру, позволяющую выполнять самые сложные исследования звезды.

Клетки на снимках — турбулентная «кипящая» плазма, покрывающая всю поверхность Солнца. Самые большие из них сравнимы с площадью города вроде Уфы.

Телескоп позволяет делать крупные планы поверхности звезды, но использовать его будут также для измерения солнечной короны. Ранее учёным приходилось ждать полного затмения Солнца, чтобы изучить его внешнюю атмосферу, где начинаются солнечные бури.

Телескоп​ NSF Daniel K. Inouye Фото NSF

Солнечная активность может повлиять на воздушные полёты на Земле, нарушить спутниковую связь и вывести из строя электросети. 13 марта 1989 года солнечная вспышка вызвала геомагнитную бурю, которая нарушила радиосвязь и вывела из строя большую часть электросетей в канадском городе Квебек на девять часов.

Американские учёные полагают, что телескоп в дальнейшем позволит составлять точный прогноз космической погоды на Земле.

Телескоп детально показывает элементы, которые мы не могли увидеть раньше.

В комментариях под постом Национального фонда науки США снимки сравнивают с попкорном, козинаками и кадрами из Майнкрафт.

National Science Foundation @NSF
@NatSolarObs @AURADC @NSF_MPS The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎

More: http://bit.ly/36FAjLo

#SolarVision2020 https://t.co/DO0vf9ZzKC
Солнечный телескоп NSF Inouye делает беспрецедентно крупные планы солнечной поверхности, но в конечном итоге он будет измерять солнечную корону. Полное солнечное затмение для этого теперь не требуется.
Matthew SNOWFLAKE❄️AF 🆘 @mshalk
@NSF @NatSolarObs @AURADC Hmmm... pretty sure that’s just caramel corn. https://t.co/Jj9BtaS8nG
Уверен, что это просто карамельный попкорн.
Aytirn नृत्य दुमी 🕉 @GorkhaCheli
@NSF @NatSolarObs @AURADC @NSF_MPS We eat similar to this. Peanut and jaggery sweet.😎 https://t.co/UzOsZtgfGJ
Мы едим кое-что похожее на солнце — козинаки.
箱崎咲也 @見えない生き物 @rhapsodyblue56
@NSF @Erinadinfinitum @NatSolarObs @AURADC @NSF_MPS https://t.co/wtl5AxGauM
BongBong @BongBong
@NSF @NatSolarObs @AURADC https://t.co/O3ukmubvdq
Ⓐⓛⓞⓚ @tellalok
@NSF @NatSolarObs @AURADC @NSF_MPS Resembles a popular snack in India https://t.co/CauPj6F1c5
Напоминает популярную закуску в Индии.
flapjack @tastyflapjack
Just overwhelmed with how far science has come. Close up photos of the sun are mondblowing. Wow. #solarvision2020 https://t.co/zbaJS3kDl8
Просто поражён тем, как далеко зашла наука!
Rafael Didis @Rafael48059461
@NSF @samsheffer @NatSolarObs @AURADC @NSF_MPS "Pé de moleque" in Brazil!!! https://t.co/18tanN4u47
Бразильская закуска.
Good morning George how are you @BestPinkieFan
@NSF @NatSolarObs @AURADC the sun be like: https://t.co/H3RlfTMhdN
Солнце такое:
Reevs Rosario @reevs_ros
@NSF @NatSolarObs @AURADC @NSF_MPS https://t.co/flbxGrTTMU
🆃🅷🅴mod🅶🆄🆈 @The_Mod_Guy
@NSF @NatSolarObs @AURADC Can’t believe they added this block to real life. Gotta stop copying Minecraft dudes. Smh https://t.co/Cjid7yGkQg
Не могу поверить, что они добавили это в реальную жизнь. Прекратите копировать Майнкрафт, парни.
Thomas O'Rourke @Tomness94
@NSF @NatSolarObs @AURADC https://t.co/f2cREO3SIT
Giants 19-0 @audrimorales
@NSF @NatSolarObs @AURADC wow the sun looks so clear today https://t.co/RNR6THMsCX
Вау, солнце такое ясное сегодня.
Anne @Fannyanny
@NSF @NatSolarObs @AURADC Is it just me that thinks it looks like a brain https://t.co/RSQcoqup5M
Только я думаю. что это похоже на мозг?
🌊 Trisha Mott-Boone #DemCast 🌊 @Trishamott
@NSF @NatSolarObs @AURADC Wait...Is the sun made of gold?😂😂 https://t.co/aNUIc7faKU
Постойте, Солнце сделано из золота?
Dr. OTAKU⚠️ @DrOtaku2
@NSF @NatSolarObs @AURADC This looks like the pic of the sonogram of the baby that I am never having!! Wowwww! https://t.co/brSdR6mRuK
Это похоже сонограмму ребёнка, которого у меня никогда не было. Вау!

#наука #космос #интернет

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35 комментариев
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Владимир Земсков

18
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glimpse unthinkable

Владимир
0

Ааа, еее, греча.

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Poe Ghost

glimpse
3

Греча. Сосиса. Сороча. Ласточа. Бабоча.

Ответить

glimpse unthinkable

Poe
0

Бля, сообразил только когда написал, что обязательно кто то доебётся.

Ответить

Андрей Королёв

Poe
0

Очечи. Стручечи.

Ответить

badkid

5

Я вижу недовольного котика

Ответить

Котик Ботик

badkid
6
Ответить

fox_rus

badkid
1
Ответить

Bradstreet Smith

fox_rus
0

Я тоже сперва Райджела увидел.

Ответить

Православие. Патриотизм.

0

Тест, который проходит любой тжшник: если ты тут видишь цифру "8", то ты гей.

Ответить

Станислав Ильин

Православие.
6

Только это рассмотрел

Ответить

Православие. Патриотизм.

Станислав
1

Теперь кинь эту фоту своему сыну.

Ответить

Goodsanta

Православие.
0

лучше мужу

Ответить

Ruslan Sviridov

Православие.
0
Ответить

Роман Белоус

Православие.
0

Я вижу бендера из футурамы

Ответить

Raekwon The Chef

Роман
0

Я тоже! (а где?) 

Ответить

Tellst

Православие.
0

А если хуй в щеке?

Ответить

Православие. Патриотизм.

Tellst
0

Если в твоей, то натурал.

Ответить

Владимир Прохоровитч

Православие.
0

А если я вижу тут гея? Я что, цифра "8"?

Ответить

Максим Пидоренко

Православие.
0

Я вижу число 250

Ответить

Прекрасен, как Иисус

2

Когда тоже решил глянуть на Солнце при помощи своего домашнего телескопа.

Ответить

Rerpetual Junior

0

"Самые большие из них сравнимы с площадью города вроде Уфы."
Уфу-то зачем приплели? В оригинальном тексте размеры сопоставляют со штатом Техас.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Rerpetual
4

и что вам даст информация о Техасе? Уфа по площади такая же, зато в России

Ответить

the.nightmarez

1

Учёные: делают открытие.
Быдло: ахахах хихи козинаки греча лол ражака ))))))

Идиократия уже тут.

Ответить

Владимир Прохоровитч

the.nightmarez
1

Не хватает какого-нибудь яновича с комментом типа : "Да эти сраные учоные только деньги наши тратят, я могу за полтинник гречки нафоткать,АХХАХА, никто не заметит разницы, тоже мне солнце сфоткали, говно какое-то говноговноговноговно"

Ответить

Василий

the.nightmarez
1

 Учёные: делают открытие.

Быдло: Идиократия уже тут.

Ответить

Влад Мурыгин

1

Попкорн ? Козинаки ? 🤔
Кажется автор и другие давно не видели, как выглядит гречка !

Ответить

badkid

Влад
0

Твиты-то не российских пользователей. А за поделками СНГ гречку многие даже и не знают. И всячески избегают в магазинах.

Ответить

Новая папка

1

Космонавты передают привет.

Ответить

Жёлтый Березовый Лист

0

тонзиллит

Ответить

Аркадий Иванов

0

Трипофобы здесь?

Ответить

Taktischer Corgi

Аркадий
0

на тж только твинководы
твинковод жорнал

Ответить

Василий

Taktischer
0

Только твинкуколды

Ответить

Тимур Петров

0

 Самые большие из них сравнимы с площадью города вроде Уфы.

Никто не знает размеров Уфы, не лучше ли приводить сравнения со стадионами или писать реальные значения? 

Ответить

Nikita

0

 Самые большие из них сравнимы с площадью города вроде Уфы.

Мне это не о чем не говорит

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