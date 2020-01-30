Но если серьёзно, то снимки позволят продвинуться в изучении Солнца и его влияния на Землю.

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Фото NSF

С самого большого телескопа NSF Daniel K. Inouye, расположенного на гавайском острове Мауи, сделали детальнейшие фотографии Солнца, сообщил Национальный фонд науки США. Аппарат сочетает в себе четырёхметровое зеркало и крупнейшую среди аналогов апертуру, позволяющую выполнять самые сложные исследования звезды.

Клетки на снимках — турбулентная «кипящая» плазма, покрывающая всю поверхность Солнца. Самые большие из них сравнимы с площадью города вроде Уфы.

Телескоп позволяет делать крупные планы поверхности звезды, но использовать его будут также для измерения солнечной короны. Ранее учёным приходилось ждать полного затмения Солнца, чтобы изучить его внешнюю атмосферу, где начинаются солнечные бури.

Телескоп​ NSF Daniel K. Inouye Фото NSF

Солнечная активность может повлиять на воздушные полёты на Земле, нарушить спутниковую связь и вывести из строя электросети. 13 марта 1989 года солнечная вспышка вызвала геомагнитную бурю, которая нарушила радиосвязь и вывела из строя большую часть электросетей в канадском городе Квебек на девять часов.

Американские учёные полагают, что телескоп в дальнейшем позволит составлять точный прогноз космической погоды на Земле.

Телескоп детально показывает элементы, которые мы не могли увидеть раньше.

В комментариях под постом Национального фонда науки США снимки сравнивают с попкорном, козинаками и кадрами из Майнкрафт.

flapjack @tastyflapjack https://t.co/zbaJS3kDl8 Just overwhelmed with how far science has come. Close up photos of the sun are mondblowing. Wow. #solarvision2020 Просто поражён тем, как далеко зашла наука!