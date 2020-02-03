Почему Луна бывает кровавой, а Земля не совсем обращается вокруг Солнца

Несколько фактов от популяризатора астрономии.

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Автор канала «АстроДзен» в «Яндекс.Дзене»: Игорь Тирский — инженер, популяризатор астрономии, автор проектов LifeStyleAstronomy и WhereIsPluto, научный редактор книги «Любительская астрономия».

Когда взорвётся Бетельгейзе и что будет с Землёй

Снимок Бетельгейзе телескопом ALMA​

Одно из недавних астрономических открытий — возможный взрыв ярчайшей звезды созвездия Орион. Она называется Бетельгейзе (с арабского — «подмышка великана»), находится в 520 световых годах от нас и сияет прохладным, тусклым красноватым светом. Диаметр этой звезды может варьироваться от 550 до 920 диаметров Солнца, а её светимость примерно в 100 тысяч раз превышает его светимость.

Бетельгейзе может взорваться в промежутке от 100 тысяч до нескольких миллионов лет, начиная с этого момента. Превратившись в сверхновую, Бетельгейзе оставит после себя нейтронную звезду с массой в 1,5 раза больше нашего Солнца, которая станет пульсаром.

После взрыва Бетельгейзе плазменное облако и рентгеновские лучи попадут в нашу Солнечную систему, но высокоэнергетические частицы не проникнут в магнитное поле Земли. Как и рентгеновские лучи «мягкого» типа тоже не попадут на поверхность нашей планеты благодаря атмосферному экранированию. То есть никакого вреда земным обитателям взрыв звезды не причинит.

С Земли можно будет увидеть вспышку сверхновой. В момент её пика через несколько недель это будет выглядеть будто в небе появилась ещё одна Луна. Оболочка Бетельгейзе прибудет в Солнечную систему только через 100 тысяч лет после того, как мы увидим, что звезда взорвалась.

Почему на картине Мунка «Крик» небо красного цвета

На картине «Крик» за авторством норвежского художника Эдварда Мунка небо изображено ярко-красным. В реальности небо бывает красным в двух случаях — на закате и в часы рассвета. Это объясняется тем, что утром и вечером лучи Солнца проходят через более толстый слой атмосферы, чем в полдень. Длина волны красного света больше, чем синего, поэтому он начинает рассеиваться, только проходя больший путь в воздухе.

В 2003 году астрономы предположили, что на картине Мунка не просто закат. Яркость заката зависит от количества пыли в атмосфере — чем её больше, тем он ярче. «Крик» написан в 1893 году, а за 10 лет до этого было извержение вулкана Кракатау в Индонезии. Оно выбросило в атмосферу огромное количество пыли, которая оставалась на высотах до 80 км в течение нескольких лет и вызвала интенсивную окраску закатного неба.

Что такое лунное затмение, или почему Луна бывает кровавой

При солнечном затмении Солнце частично или полностью скрывается от нашего взора диском Луны. Во время лунного затмения Земля закрывает Луну от Солнца. Даже при полном погружении Луны в тень Земли, Луна всё равно видна на небе. Это происходит из-за того, что свет от Солнца преломляется атмосферой Земли. Но далеко не весь свет проходит через земную атмосферу. Он частично рассеивается, а лучи красной части спектра проходят насквозь и падают на Луну.

Луну и новолуние мы видим каждый месяц. При этом затмения — гораздо более редкое явление, потому что плоскость орбиты Луны и плоскость эклиптики — плоскости, в которой лежит орбита Земли — имеют угол в 5 градусов. Затмения случаются, когда этот угол уменьшается до 0 градусов и орбита Луны пересекает плоскость эклиптики, что происходит только в двух точках — узлах орбиты Луны. Следующие полные лунные затмения, которые будут видны из России, произойдут в 2022 и в 2025 годах.

Почему Земля не совсем обращается вокруг Солнца

Галактика M87 в созвездии Девы​

Земля не вращается вокруг Солнца. Вернее, вокруг, но не Солнца. На самом деле, Земля и Луна имеют общий центр масс — и именно он вращается вокруг центра масс Солнечной системы. Он нестабилен и иногда находится внутри звезды, а иногда смещается за его пределы.

В это время солнечная система сначала обращается вокруг центра Местного скопления звёзд, которое, в свою очередь, движется вокруг центра нашей Галактики — Млечного пути, сам Млечный путь — вокруг центра Местной группы галактик, и так далее.

В чём-то это похоже на матрёшку — каждый следующий объект также будет иметь свой центр вращения. Самый большой же из них — Сверхскопление Девы, состоящее из миллиардов звёздных систем. И правильнее всего будет говорить, что наша планета вращается вокруг галактики М87 — именно она находится в центре нашего сверхскопления.

Что будет, если мы увидим Землю со стороны

Космонавты, увидев Землю с орбиты или поверхности Луны, испытывают эффект обзора. Это изменения в осознании хрупкости планеты, которая со стороны представляется как уязвимый населённый шар, «висящий в пустоте», который от холодного космического пространства защищает только тонкой прослойкой атмосферы.

Люди, увидев Землю с орбиты МКС, начинают иначе воспринимать свою жизнь и стараются донести до окружающих необходимость заботы о собственной планете. Пока человечество ещё только мечтает о покорении космоса — жизнь на других планетах и в других солнечных системах не найдена, а условий для существования человека там нет. Возможно, развитие космического туризма рано или поздно приведёт к более массовому осознанию глобальных проблем.

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