Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Наука
Дамир Камалетдинов
380

Исследование: Каски Первой мировой войны защищают от взрывов настолько же хорошо, как и современные Материал редакции

А в некоторых случаях даже лучше.

4 комментария
В закладки
Фото из журнала PLOS One

Каски, которые использовали солдаты в Первую мировую войну, защищают от артиллерийских взрывов так же хорошо, как и современные шлемы. А французские каски старого образца справляются с этим даже лучше нынешних. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале PLOS One.

Авторы сравнили эффективность современных касок с самыми первыми предшественниками, появившимися в Первую мировую войну. Оказалось, что и старые и новые каски одинаково хорошо защищают от взрывной волны.

Как отметили на Gizmodo, вопреки популярному заблуждению, большинство смертей в Первой мировой были вызваны не автоматическим оружием, а артиллерией. Чаще всего солдаты умирали либо от шрапнели, либо от необратимых травм головы, вызывающих смерть.

При этом в начале Первой мировой солдаты не носили касок: тогда военные ещё не знали о том, какой урон может нанести современное оружие. Однако вскоре стало ясно, что головы солдат надо защищать и воюющие страны начали вооружать солдат стальными касками. Первыми стали французы, за ними последовали британцы и немцы.

Согласно результатам исследований, именно первый французская каска M15 Adrian показал себя в тестах лучше всего. Особенно хорошо он справился с защитой от ударных волн, причём как по сравнению с другими касками Первой мировой, так и по сравнению с современными аналогами.

Каска M15 Adrian  Фото Casque de Marcel Hébrard

Для испытаний авторы использовали искусственную голову с датчиками давления, которую подвергали воздействию ударной волны разной интенсивности. Чтобы симулировать взрыв артиллерийского снаряда эпохи Первой мировой, исследователи использовали трубу с гелием, которую под давлением пропускали через мембрану.

Каски испытали на взрывах разной силы и дистанций от одного до пяти метров. Ударные волны создавали прямо над головой: обычно именно так разрывались снаряды в бою над траншеями. При этом в исследовании не учитывали самодельные взрывные устройства, от которых солдаты чаще гибли в современных конфликтах, например, в Ираке и Афганистане.

Авторы исследования пришли к выводу, что 100-летние каски до сих пор отлично показывают себя в качестве защиты от ударных волн. По их мнению, французы нашли особенно эффективный дизайн: M15 Adrian показал самую низкую вероятность кровотечения после ударной волны — это позволит усовершенствовать современные шлемы.

Вероятной причиной эффективности французской каски является гребень на верхней части шлема, который разделяет ударную волну и отражает взрыв.

соавтор исследования в разговоре с Gizmodo

При этом учёные не считают современные каски хуже 100-летних предшественников. По их словам, они защищают от пуль пистолетов и винтовок намного лучше, чем старые шлемы.

#война #ретро #исследования

Наука
Подписан
Отписаться
Нейробиологи обнаружили в мозге выключатель сознания
Природа сознания остается одной из самых трудных научных загадок. Важный шаг к ее разрешению сделали исследователи из Виснонсинского университета в Мадисоне. Как сообщает New Atlas, команда обнаружила в мозге обезьян «выключатель» сознания, воздействие на который выводит их из анестезии.
3
11
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0442\u0440\u043e","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","\u0432\u043e\u0439\u043d\u0430"], "comments": 4, "likes": 11, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 144098, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 17 Feb 2020 20:33:51 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 144098, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/144098\/get","add":"\/comments\/144098\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/144098"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214346, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Никита Дровняшин

4

Только современные шлемы гораздо удобнее, легче, и защищают в первую очередь от осколков, а так да, очень "логичное" исследование.

Ответить

Непосредственный дебаркадер

1

На современные шлемы еще можно закрепить всякую полезную хрень ночного видения. Ну и еще они мб полегче, хотя я не шарю.

Ответить

Кредитный утюг

Непосредственный
0

И легче, и гораздо удобнее

Ответить

Совершенный холод

1

Вероятной причиной эффективности французской каски является гребень

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В РПЦ сравнили женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками»
В церкви отметили, российские женщины «сами не понимают, что такое брак».
141
Интернет и мемы
Levi's опубликовала во «ВКонтакте» фото межрасовой пары к 14 февраля. Пользователи раскритиковали компанию
По мнению некоторых пользователей, покупатели бренда спонсируют «терроризм против белых».
656
Новости
Павленского и его подругу задержали во Франции из-за публикации интимного видео с кандидатом в мэры Парижа
Художник находится в стране в статусе политического беженца.
201
Популярное за три дня
Новости
В РПЦ сравнили женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками»
В церкви отметили, российские женщины «сами не понимают, что такое брак».
141
Интернет и мемы
Запись в подсайте Интернет и мемы
#onememe
19
Интернет и мемы
Экс-ведущий «Разрушителей легенд» Адам Сэвидж построил «стимпанковую» повозку — и запряг в неё робота Boston Dynamics
Годы разработки, обучение сальто и открыванию дверей — чтобы потом возить «кожаных ублюдков».
37

Прямой эфир

3216q114

Samsung объявила о готовности к…

Vladimir Medvedev

Samsung объявила о готовности к…

Полуэкт Полуэктович

Организаторы марафона в Токио…

George Weiller

Samsung объявила о готовности к…

Пкшаашер

В Гонконге вооружённые люди…

Дмитрий Орлов

Samsung объявила о готовности к…

Asuka Langley

Samsung готова к исполнению…

exwaifu

How do you do, fellow kids…

x mst

У тускнеющего Бетельгейзе…

Евгений Киров

Мем: Французское произношение в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]