А в некоторых случаях даже лучше.

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Фото из журнала PLOS One

Каски, которые использовали солдаты в Первую мировую войну, защищают от артиллерийских взрывов так же хорошо, как и современные шлемы. А французские каски старого образца справляются с этим даже лучше нынешних. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале PLOS One.

Авторы сравнили эффективность современных касок с самыми первыми предшественниками, появившимися в Первую мировую войну. Оказалось, что и старые и новые каски одинаково хорошо защищают от взрывной волны.

Как отметили на Gizmodo, вопреки популярному заблуждению, большинство смертей в Первой мировой были вызваны не автоматическим оружием, а артиллерией. Чаще всего солдаты умирали либо от шрапнели, либо от необратимых травм головы, вызывающих смерть.

При этом в начале Первой мировой солдаты не носили касок: тогда военные ещё не знали о том, какой урон может нанести современное оружие. Однако вскоре стало ясно, что головы солдат надо защищать и воюющие страны начали вооружать солдат стальными касками. Первыми стали французы, за ними последовали британцы и немцы.

Согласно результатам исследований, именно первый французская каска M15 Adrian показал себя в тестах лучше всего. Особенно хорошо он справился с защитой от ударных волн, причём как по сравнению с другими касками Первой мировой, так и по сравнению с современными аналогами.

Каска M15 Adrian Фото Casque de Marcel Hébrard

Для испытаний авторы использовали искусственную голову с датчиками давления, которую подвергали воздействию ударной волны разной интенсивности. Чтобы симулировать взрыв артиллерийского снаряда эпохи Первой мировой, исследователи использовали трубу с гелием, которую под давлением пропускали через мембрану.

Каски испытали на взрывах разной силы и дистанций от одного до пяти метров. Ударные волны создавали прямо над головой: обычно именно так разрывались снаряды в бою над траншеями. При этом в исследовании не учитывали самодельные взрывные устройства, от которых солдаты чаще гибли в современных конфликтах, например, в Ираке и Афганистане.

Авторы исследования пришли к выводу, что 100-летние каски до сих пор отлично показывают себя в качестве защиты от ударных волн. По их мнению, французы нашли особенно эффективный дизайн: M15 Adrian показал самую низкую вероятность кровотечения после ударной волны — это позволит усовершенствовать современные шлемы.

Вероятной причиной эффективности французской каски является гребень на верхней части шлема, который разделяет ударную волну и отражает взрыв. соавтор исследования в разговоре с Gizmodo