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Они уже получили одобрение на испытания на людях, но ещё далеки до клинического применения.
Учёные в клинике Мэйо предложили новый способ борьбы с кокаиновой зависимостью. Они хотят использовать генную терапию, которая сделает употребление наркотика «менее весёлым». На необычное решение обратили внимание в The Conversation.
Исследователи выяснили, что инъекции особого белка CocH, регулирующего нейротрансмиттеры, снижают зависимость от кокаина у мышей. Организм расщепляет наркотик до того, как мозг успевает получить удовольствие — это делает кокаин куда менее привлекательным для употребления в будущем.
Однако ежедневные инъекции оказались слишком непрактичными для применения в реальной жизни, поэтому учёные задумались над генной терапией. Результаты экспериментов на мышах были настолько успешными, что американский регулятор одобрил испытания на людях.
Несмотря на это до реального применения на практике препарату ещё далеко. Исследования на людях считаются одной из самых длительных ступеней одобрения любой терапии и могут занять многие годы.
По официальным данным, употребление кокаина в США растёт с каждым годом. Если в 2014 году было известно о миллионе наркозависимых, то к 2017 году это число выросло до 2,2 миллиона человек.
Так то кокаин не вызывает физ привыкания
И это заявляет человек с фамилией ширяев..
Психологическая и физиологическая таки разные
Ты к чему вообще начал? Эйфория как раз и формирует психологическую зависимость
Опиаты не вызывают привыкания?
Кокаин - не опиат
просто дороги надо будет больше делать
Интересно, проводя эксперименты над мышами, они их догоняли каждые полчаса, давали вискаря им шлюх. Мне кажется без этого эксперимент по снятию зависимости не очень корректен
Да ладнооо и шо теперь закрывать все эти ваши клиники для вип клиентов с зависимостью от кокейна? А продавать кому, если все пожизненно зашьются от него? Да и сами зависимые, тем более при бабках, только рады попуститься, чтобы залезть в кайф обратно. ГГ с самого начала, не допустят и не примет публика