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Наука
Дамир Камалетдинов
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Учёные предложили бороться с кокаиновой зависимостью с помощью генной терапии, которая делает наркотик «менее весёлым» Материал редакции

Они уже получили одобрение на испытания на людях, но ещё далеки до клинического применения.

20 комментариев
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Учёные в клинике Мэйо предложили новый способ борьбы с кокаиновой зависимостью. Они хотят использовать генную терапию, которая сделает употребление наркотика «менее весёлым». На необычное решение обратили внимание в The Conversation.

Исследователи выяснили, что инъекции особого белка CocH, регулирующего нейротрансмиттеры, снижают зависимость от кокаина у мышей. Организм расщепляет наркотик до того, как мозг успевает получить удовольствие — это делает кокаин куда менее привлекательным для употребления в будущем.

Однако ежедневные инъекции оказались слишком непрактичными для применения в реальной жизни, поэтому учёные задумались над генной терапией. Результаты экспериментов на мышах были настолько успешными, что американский регулятор одобрил испытания на людях.

Несмотря на это до реального применения на практике препарату ещё далеко. Исследования на людях считаются одной из самых длительных ступеней одобрения любой терапии и могут занять многие годы.

По официальным данным, употребление кокаина в США растёт с каждым годом. Если в 2014 году было известно о миллионе наркозависимых, то к 2017 году это число выросло до 2,2 миллиона человек.

#генетика #наркотики #новости

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20 комментариев
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Иван Семёныч

10

Нет бы человека повеселее сделать, издеватели

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Dmitry Shiryaev

0

Так то кокаин не вызывает физ привыкания 

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Владимир Путин

Dmitry
5

И это заявляет человек с фамилией ширяев.. 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Владимир
1

Психологическая и физиологическая таки разные

Ответить

Евсей Дмитриев

Dmitry
0

В чем разница?

Ответить

Иван Семёныч

Dmitry
0

Ты к чему вообще начал? Эйфория как раз и формирует психологическую зависимость

Ответить

Ровный Мика

Dmitry
0

да уж

Ответить

Matthew White

Dmitry
0

Опиаты не вызывают привыкания?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Matthew
0

Кокаин - не опиат

Ответить

Taktischer Corgi

Ипполит
0

он имел ввиду опята

Ответить

Нормальный завод

Dmitry
0

Откуда такие сведения?

Ответить

Илья Тимофеев

2

Грустный кокс? Оригинально...

Ответить

Leonid Vedernikov

1

просто дороги надо будет больше делать

Ответить

Нормальный завод

Leonid
1

У России две беды: дураки и дороги.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

1

Так мы и до водки безалкогольной докатимся...

Ответить

Солдатский рубин

1

Интересно, проводя эксперименты над мышами, они их догоняли каждые полчаса, давали вискаря им шлюх. Мне кажется без этого эксперимент по снятию зависимости не очень корректен

Ответить

Бытовой Денис

1

Свято место пусто не бывает.

Ответить

Сергей Гращенко

0

Да ладнооо и шо теперь закрывать все эти ваши клиники для вип клиентов с зависимостью от кокейна? А продавать кому, если все пожизненно зашьются от него? Да и сами зависимые, тем более при бабках, только рады попуститься, чтобы залезть в кайф обратно. ГГ с самого начала, не допустят и не примет публика

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Michael Smith

Сергей
0

Сообщение удалено

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Ni Ck

0

Особый белок CocS

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