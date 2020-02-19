В стране создадут роботов, которые будут собирать конструкцию в космосе на дистанционном управлении с Земли.

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Правительство штата Западная Австралия объявило об открытии роботехнического центра в партнёрстве с NASA. Он займётся разработкой роботов, способных удалённо построить космическую станцию на орбите Луны.

Как пояснил в разговоре с журналистами министр по науке, инновациям и технологиям Западной Австралии Дэйв Келли, космические запуски станут только частью новых миссий к Луне и Марсу. По его словам, многое будут делать удалённо с Земли.