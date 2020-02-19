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В стране создадут роботов, которые будут собирать конструкцию в космосе на дистанционном управлении с Земли.
Правительство штата Западная Австралия объявило об открытии роботехнического центра в партнёрстве с NASA. Он займётся разработкой роботов, способных удалённо построить космическую станцию на орбите Луны.
Как пояснил в разговоре с журналистами министр по науке, инновациям и технологиям Западной Австралии Дэйв Келли, космические запуски станут только частью новых миссий к Луне и Марсу. По его словам, многое будут делать удалённо с Земли.
Местные власти рассчитывают, что проект привлечёт 200 миллионов долларов в экономику региона и создаст 1,5 тысячи рабочих мест в следующие пять лет. Келли отметил, что организация использует уже применяемые в Западной Австралии технологии, но адаптирует их для удалённых операций в космосе.