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Наука
Дамир Камалетдинов
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Австралия поможет NASA построить космическую станцию на лунной орбите Материал редакции

В стране создадут роботов, которые будут собирать конструкцию в космосе на дистанционном управлении с Земли.

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Правительство штата Западная Австралия объявило об открытии роботехнического центра в партнёрстве с NASA. Он займётся разработкой роботов, способных удалённо построить космическую станцию на орбите Луны.

Как пояснил в разговоре с журналистами министр по науке, инновациям и технологиям Западной Австралии Дэйв Келли, космические запуски станут только частью новых миссий к Луне и Марсу. По его словам, многое будут делать удалённо с Земли.

Местные власти рассчитывают, что проект привлечёт 200 миллионов долларов в экономику региона и создаст 1,5 тысячи рабочих мест в следующие пять лет. Келли отметил, что организация использует уже применяемые в Западной Австралии технологии, но адаптирует их для удалённых операций в космосе.

#космос #новости #австралия

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1 комментарий
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Круглый Петя

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В западной Австралии идеальный биом для тестирования этой "технологии".

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