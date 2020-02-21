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Наука
Дамир Камалетдинов
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Житель Германии обнаружил на заднем дворе метеорит. Учёные узнали возраст болида — 4,5 миллиарда лет Материал редакции

Метеориту оказалось почти столько же времени, сколько всей Солнечной системе.

8 комментариев
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12 сентября в городке Фленсбург в Германии заметили падение метеорита: его нашёл у себя на заднем дворе один из жителей. Теперь учёные изучили состав и узнали возраст камня — 4,5 миллиарда лет.

После вхождения в атмосферу сохранился лишь небольшой осколок метеорита весом 24,5 грамма, который проанализировала с помощью электронного микроскопа. Как выяснилось, болид представляет собой углеродистый хондрит: считается, что именно из него сформировались планетоземали на раннем этапе развития Солнечной системы.

Метеориты с таким составом — редкая находка для учёных, они составляют всего 3% от всех обнаруженных на Земле болидов. При этом они представляют особый интерес для учёных, потому что содержат информацию о материале, существовавшем 4,5 миллиарда лет назад.

Упавший в Германии метеорит из углеродистого хондрита

#космос

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8 комментариев
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Taktischer Corgi

6

Такая зима выдалась, что  даже
 углеродистый хондрит

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Бато Бадмаев

Taktischer
0

Обогащенный остеохондроз

Ответить

Почетный каякер

1

Что только эти прогрессивные европейцы у себя на заднем дворе не находят!

Ответить

Brown Zweig

0

Олды тут?

Ответить

Taktischer Corgi

Brown
1

 4,5 миллиарда лет

Таких пожалуй нет

Ответить

Автомобильный пистолет

0

Вначале подумал, что он нашел кусок гашиша

Ответить

Иван Семёныч

Автомобильный
0

Похоже он даже пытался кропальнуть

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Владимир Земсков

0

Упал бы в России, платил бы нологи.

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