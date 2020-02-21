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Метеориту оказалось почти столько же времени, сколько всей Солнечной системе.
12 сентября в городке Фленсбург в Германии заметили падение метеорита: его нашёл у себя на заднем дворе один из жителей. Теперь учёные изучили состав и узнали возраст камня — 4,5 миллиарда лет.
После вхождения в атмосферу сохранился лишь небольшой осколок метеорита весом 24,5 грамма, который проанализировала с помощью электронного микроскопа. Как выяснилось, болид представляет собой углеродистый хондрит: считается, что именно из него сформировались планетоземали на раннем этапе развития Солнечной системы.
Метеориты с таким составом — редкая находка для учёных, они составляют всего 3% от всех обнаруженных на Земле болидов. При этом они представляют особый интерес для учёных, потому что содержат информацию о материале, существовавшем 4,5 миллиарда лет назад.
Такая зима выдалась, что даже
углеродистый хондрит
Что только эти прогрессивные европейцы у себя на заднем дворе не находят!
Олды тут?
Вначале подумал, что он нашел кусок гашиша