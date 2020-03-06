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Это имя предложил семиклассник. Его вариант выбрали из 28 тысяч заявок.
Пятый марсоход NASA, который планируют запустить в 2020 году, получил официальное имя – Perseverance («Настойчивость»). Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.
Это имя придумал американский семиклассник Алекс Мейтер из штата Вирджиния. Теперь он и его семья смогут наблюдать за запуском марсохода с мыса Канаверал.
Варианты названий придумывали американские школьники: они прислали 28 тысяч эссе на тему путешествия планетохода, из которых выбрали 155 имён, а потом список сократили до девяти финальных вариантов. Остальные восемь имён, попавших в финал: Endurance («Выносливость»), Tenacity («Упорство»), Promise («Обещание»), Vision («Видение»), Clarity («Ясность»), Ingenuity («Изобретательность»), Fortitude («Стойкость») и Courage («Смелость»).
Запуск пятого марсходода запланирован на июль-август 2020 года. Предполагается, что ровер посадят на поверхность Марса в феврале 2021 года.
Интеллигентный клуб
так и знал что ты дотер
Интересно, семиклассник-дотер, редкость в Америке
Ну сразу видно, за антимага 45 минут афк фармит чел
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