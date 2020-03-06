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Наука
Артём Мазанов
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Новый марсоход NASA получил имя Perseverance — «Настойчивость» Материал редакции

Это имя предложил семиклассник. Его вариант выбрали из 28 тысяч заявок.

8 комментариев
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​ Изображение NASA

Пятый марсоход NASA, который планируют запустить в 2020 году, получил официальное имя – Perseverance («Настойчивость»). Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

Это имя придумал американский семиклассник Алекс Мейтер из штата Вирджиния. Теперь он и его семья смогут наблюдать за запуском марсохода с мыса Канаверал.

Этот марсоход станет первым аппаратом, что соберет с Марса образцы, которые затем попадут на Землю. Подобных успехов в науке и изучении Солнечной системы нельзя достичь без двух важных вещей – любопытства и настойчивости.

Томас Цурбухен
заместитель руководителя научного подразделения NASA

Варианты названий придумывали американские школьники: они прислали 28 тысяч эссе на тему путешествия планетохода, из которых выбрали 155 имён, а потом список сократили до девяти финальных вариантов. Остальные восемь имён, попавших в финал: Endurance («Выносливость»), Tenacity («Упорство»), Promise («Обещание»), Vision («Видение»), Clarity («Ясность»), Ingenuity («Изобретательность»), Fortitude («Стойкость») и Courage («Смелость»).

Запуск пятого марсходода запланирован на июль-август 2020 года. Предполагается, что ровер посадят на поверхность Марса в феврале 2021 года.

#новости #наука #nasa

Наука
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8 комментариев
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Бумажный американец

12
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Интеллигентный клуб

Бумажный
1

так и знал что ты дотер 

Ответить

Бумажный американец

Интеллигентный
0

Стыдно не знать классику.

Ответить

Andy Bezbozhny

2

выбрали самый труднопроизносимый вариант

Ответить

Андрей Балконский

1

«Endurance» намного приятнее и символичнее был бы

Ответить

Andre Macareno

1

Интересно, семиклассник-дотер, редкость в Америке
Ну сразу видно, за антимага 45 минут афк фармит чел

Ответить

Anton Ivanov

Andre
0

Плюсую, Battlefury надо было назвать

Ответить

Sakari Sauso

0

сначала прочитал как неустойчивость

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