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Максимум брутальности.
Исследователи из Университета Женевы обнаружили экзопланету, на которой идут дожди из расплавленного железа. Планета WASP-76b находится в 640 световых годах от Земли, а условия на её поверхности считаются экстремальными. Об этом говорится на сайте Европейской южной обсерватории.
Экзопланета всегда повёрнута к своей звезде одной и той же стороной: температура на дневной стороне WASP-76b обычно поднимается до 3000 градусов Цельсия. Из-за этого молекулы начинают делиться на атомы, а металл на поверхности испаряется.
Вместе с этим на планете дуют сильные ветра, которые переносят испарённый металл на «тёмную сторону», где он охлаждается и выпадает обратно на поверхность в виде дождя. При этом даже на ночной стороне температура составляет 1500 градусов Цельсия.
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В телескоп посмотрели