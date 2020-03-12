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Наука
Дамир Камалетдинов
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Астрономы обнаружили экзопланету, на которой идёт дождь из жидкого металла Материал редакции

Максимум брутальности.

10 комментариев
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​Вечер на WASP-76b Иллюстрация Университета Женевы​

Исследователи из Университета Женевы обнаружили экзопланету, на которой идут дожди из расплавленного железа. Планета WASP-76b находится в 640 световых годах от Земли, а условия на её поверхности считаются экстремальными. Об этом говорится на сайте Европейской южной обсерватории.

Экзопланета всегда повёрнута к своей звезде одной и той же стороной: температура на дневной стороне WASP-76b обычно поднимается до 3000 градусов Цельсия. Из-за этого молекулы начинают делиться на атомы, а металл на поверхности испаряется.

Вместе с этим на планете дуют сильные ветра, которые переносят испарённый металл на «тёмную сторону», где он охлаждается и выпадает обратно на поверхность в виде дождя. При этом даже на ночной стороне температура составляет 1500 градусов Цельсия.

#космос #новости

Наука
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10 комментариев
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Andre Macareno

1

Так вот откуда прибывали Терминаторы из «Темных судеб»

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Бывший франт

0

А как они это все узнали?😑

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Руслан Шекуров

Бывший
2

Очень просто, не веришь? Слетай и проверь

Ответить

Бывший франт

Руслан
0

Как только Маск начнёт экскурсии водить по планетам, так сразу)

Ответить

Прочный пистолет

Руслан
0

Всего-то, осталось найти двигатель, который способен придать кораблю скорость света, и через 6-7 поколений они туда прилетят.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Бывший
1

Спасибо за вопрос, сейчас добавлю

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Бывший франт

Дамир
0

Да, пожалуйста)

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Alexey Snooker

Бывший
0

В телескоп посмотрели

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Бывший франт

Alexey
–1

Падазрительна😑

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Британский пёс_анон

0
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