Голландские учёные заявили об обнаружении антител против коронавируса Covid-19

По их мнению, обнаруженные антитела могут стать основой лекарства для лечения заболевания.

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Учёные из Медицинского Центра Университета Эразмус и Университета Утрехта заявили об обнаружении антител против коронавируса Covid-19. Об этом пишет журнал Erasmus Magazine.

Профессор профессор клеточной биологии Франк Гросвельд заявил, что обнаруженные антитела предотвращают заражение. Он отметил, что профилактика заболевания является лучшим решением и подчеркнул, что разработка вакцины займёт несколько лет.

Насколько нам известно, это первые антитела, которое, по нашим данным, блокирует инфекцию. Есть большая вероятность, что оно станет основой для лекарства, которое поступит в продажу. Обнаружение чего-то подобного происходит крайне редко. Франк Гросвельд профессор клеточной биологии из Роттердама

Исследователи предупредили, что обнаруженные антитела предстоит ещё протестировать на человеке, что может занять многие месяцы. Учёные отметили, что их работу пока ещё не изучили коллеги.