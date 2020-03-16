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Наука
Arthur Khamzin
7335

Голландские учёные заявили об обнаружении антител против коронавируса Covid-19 Материал редакции

По их мнению, обнаруженные антитела могут стать основой лекарства для лечения заболевания.

37 комментариев
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Учёные из Медицинского Центра Университета Эразмус и Университета Утрехта заявили об обнаружении антител против коронавируса Covid-19. Об этом пишет журнал Erasmus Magazine.

Профессор профессор клеточной биологии Франк Гросвельд заявил, что обнаруженные антитела предотвращают заражение. Он отметил, что профилактика заболевания является лучшим решением и подчеркнул, что разработка вакцины займёт несколько лет.

Насколько нам известно, это первые антитела, которое, по нашим данным, блокирует инфекцию. Есть большая вероятность, что оно станет основой для лекарства, которое поступит в продажу. Обнаружение чего-то подобного происходит крайне редко.

Франк Гросвельд
профессор клеточной биологии из Роттердама

Исследователи предупредили, что обнаруженные антитела предстоит ещё протестировать на человеке, что может занять многие месяцы. Учёные отметили, что их работу пока ещё не изучили коллеги.

Руководитель исследований из Университета Утрехта Беренд-Ян Бош отметил, что не хочет создавать ложные ожидания. Он заявил, что пока рано говорить об эффективности антител у людей, но подчеркнул, что это важный шаг.

#covid19 #коронавирус

Спасибо за наводку Нурым Золански
Наука
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Максимум брутальности.
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37 комментариев
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Comrad Cwood

46

Еее! Респект Нидерландам.

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Информационный единорожек88

41

Когда не лопнул синий пузырёк.

Ответить

Административный Слава

32

Держу ✊ за антитело 👍👍🔥💪

Ответить

Виолетта Макаревич

20

Ух, этот загнивающий запад со своими наркоманами!

Ответить

Ded Pihto

1

Всмысле? Почти сто тысяч выздоровевших больных а антитела у них не находили до сих пор?

Ответить

Математический франт

Ded
56

когда очень хочется в микробиологию, но ты дед

Ответить

Ded Pihto

Математический
6

Когда хочешь подъебать деда, но ты не микробиолог

Ответить

Математический франт

Ded
0

только вот тут и микробиологом быть не надо, чтобы подъебать

Ответить

Ded Pihto

Математический
4

Выработка антител главный этап именного ответа. Если бы у выздоровевших не было антител они бы не выздоровели ёбта.
Вот я тебе ролик нашёл для немикробиологов, просвещайся

Ответить

Немой шмель

Ded
8

Посмотри это: https://medicine.wustl.edu/news/flu-antibody-protects-against-numerous-and-wide-ranging-strains/

Перейди на гемогглютинин, оттуда на всякие белковые связи, вернись к иммунитету и антигенам, перейди к антителам и приди к выводу, что во всей этой области без подготовки вообще нихуя не понятно.

Ответить

Немой шмель

Ded
1

Насколько я понимаю, их там столько, что тебе заранее нужно знать, что искать.

Ответить

Алексей Любимцев

17

Зачем антитела если есть арбидол

Ответить

Математический франт

Алексей
0
Ответить

Математический франт

Математический
0
Ответить

Сырой алмаз

15

У кого-то будет секс

Ответить

Tauraloke Esteru

Сырой
0

Учитывая, что открытия в наше время совершаются большими коллективами...

Ответить

Сырой алмаз

Tauraloke
2

Я думаю, это не станет проблемой

Ответить

Варя Березкина

Сырой
0

Надеюсь, с голландцами

Ответить

Сырой алмаз

Варя
0

Какие люди! Скучал по тебе.

Ответить

Граф Хрущёв

13

Фарм-корпорации, которые будут производить и продавать лекарство:

Ответить

Константин Курасов

8
Ответить

Овжешко Пожежниченко

7

Вот аккурат после пикантных заявлений порнобарышень

Ответить

Острый пёс_анон

5

Не слышал о том, что их теряли.

Ответить

xion_xion

4

Обколятся там своими марихуанами, а потом вот лекарство изобретают! Молодцы.

Ответить

Рог Кирилл

0

А откуда антитела получены? Ссылку на сообщение что ли дал бы.

Ответить

Информационный единорожек88

Рог
9

Из таблеток Деда.

Ответить

Нурым Золански

Рог
0

открыли антитело в лаборатории при исследовании вирусных инфекций, похожих на Covid-19

Ответить

Мутный Слава

Нурым
0

Аргумент 😏

Ответить

Мощный Каковощи

1

Вирус всех поставил раком,
Под угрозой все, без вариантов.
И победить его могут только опытные в этом деле

Ответить

Неподвижный яд

2

Как всегда лучшие лаборатории в Нидерландах, кто бы сомневался

Ответить

Игнат Синицын

0

У кого-то может будет встреча с Nicolette Shea)

Ответить

Виктор Ганелес

Игнат
2

Там же целая лаборатория работала
Впрочем, думаю, она справится
Главное, что бы учёным после этого новые антитела не понадобились :)

Ответить

Артур Сакаев

0

Ура, респект,

4:20

Ответить

Бунт Протеста

0

Динамит. Заложен в папирос. В котором ганджубас. Он не для антинас и антивас

Ответить

Stan Majors

0

Нидерланды, обожаю, жаль умру не у вас

Ответить

Junky Size

0

Каждую субботу после пятничной попойки обнаруживаю антитела 

Ответить

Lim Kirsanov

0

Моноклональные антитела стоят совершенно дурных денег из-за дороговизны и сложности их производства. Даже в самом оптимистичном варианте лекарство на их основе будет средством последней надежды в самых тяжелых случаях. Массово лечить всех заболевших препаратами с таким конским ценником не сможет себе позволить ни одна страна.

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