Голландские учёные заявили об обнаружении антител против коронавируса Covid-19

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По их мнению, обнаруженные антитела могут стать основой лекарства для лечения заболевания.
Учёные из Медицинского Центра Университета Эразмус и Университета Утрехта заявили об обнаружении антител против коронавируса Covid-19. Об этом пишет журнал Erasmus Magazine.
Профессор профессор клеточной биологии Франк Гросвельд заявил, что обнаруженные антитела предотвращают заражение. Он отметил, что профилактика заболевания является лучшим решением и подчеркнул, что разработка вакцины займёт несколько лет.
Исследователи предупредили, что обнаруженные антитела предстоит ещё протестировать на человеке, что может занять многие месяцы. Учёные отметили, что их работу пока ещё не изучили коллеги.
Руководитель исследований из Университета Утрехта Беренд-Ян Бош отметил, что не хочет создавать ложные ожидания. Он заявил, что пока рано говорить об эффективности антител у людей, но подчеркнул, что это важный шаг.
Всмысле? Почти сто тысяч выздоровевших больных а антитела у них не находили до сих пор?
когда очень хочется в микробиологию, но ты дед
Когда хочешь подъебать деда, но ты не микробиолог
только вот тут и микробиологом быть не надо, чтобы подъебать
Выработка антител главный этап именного ответа. Если бы у выздоровевших не было антител они бы не выздоровели ёбта.
Вот я тебе ролик нашёл для немикробиологов, просвещайся
Посмотри это: https://medicine.wustl.edu/news/flu-antibody-protects-against-numerous-and-wide-ranging-strains/
Перейди на гемогглютинин, оттуда на всякие белковые связи, вернись к иммунитету и антигенам, перейди к антителам и приди к выводу, что во всей этой области без подготовки вообще нихуя не понятно.
Насколько я понимаю, их там столько, что тебе заранее нужно знать, что искать.
Зачем антитела если есть арбидол
Учитывая, что открытия в наше время совершаются большими коллективами...
Надеюсь, с голландцами
А откуда антитела получены? Ссылку на сообщение что ли дал бы.
Вирус всех поставил раком,
Под угрозой все, без вариантов.
И победить его могут только опытные в этом деле
У кого-то может будет встреча с Nicolette Shea)
Там же целая лаборатория работала
Впрочем, думаю, она справится
Главное, что бы учёным после этого новые антитела не понадобились :)
Динамит. Заложен в папирос. В котором ганджубас. Он не для антинас и антивас
Моноклональные антитела стоят совершенно дурных денег из-за дороговизны и сложности их производства. Даже в самом оптимистичном варианте лекарство на их основе будет средством последней надежды в самых тяжелых случаях. Массово лечить всех заболевших препаратами с таким конским ценником не сможет себе позволить ни одна страна.