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Основатель Microsoft ещё пять лет назад назвал главные шаги для предупреждения более опасной инфекции, чем Эбола.
В марте 2015 года Билл Гейтс выступил на TED Talk, рассказав о первом годе борьбы с лихорадкой Эбола, вспышка которой произошла в Западной Африке. Тогда он сделал вывод, что человечество не готово к следующей, более опасной эпидемии. Гейтс подчеркнул, что на её предупреждение тратится недостаточно денег, призвал готовиться прямо «сейчас» и сформулировал несколько главных шагов.
В свете пандемии коронавируса Covid-19 лекция Гейтса обрела особую актуальность. В комментариях на TED и YouTube многие удивляются тому, что монолог записан ещё пять лет назад.
TJ приводит выдержки из лекции Гейтса.
> На самом деле, Эбола преподала человечеству хороший урок: она послужила нам ранним оповещением, предупредительным сигналом.
Походу человечество необучаемо
Он тогда даже предположить не мог, что у людей не будет не то, что систем распознавания и изучения, а тупо не будет элементарных средств личной защиты, средств гигиены, буквально отсутсвие медицинских приборов!!!! Не то, что в бедных странах, в развитых, черт подери! Это полное фиаско, братаны.
Банковский пёс_анон
Ну не возможно сделать миллионы приборов под каждую болезнь. Это не реально!
Невозможно что? Хотите сказать, что защитные костюмы, маски, перчатки и средства гигиены - это что-то особенное для клиник по всему миру? Вы в лесу что-ли живете, секта староверов наверное..
Я всё понял, во всём виноват Билл Гейц, все беды от того, что он 5 лет назад ничего не делал, а только болтал о том, что надо делать, вместо того чтобы брать и делать!
Авиационный шмель
Ну кст, при всех его заслугах, считаю его огромным лицемером, столько говорить на публику, что надо максимально помогать другим и отдавать деньги на благотворительность, и одновременно сохранять место в пятерке Форбс
Лол, ты как левак с реддита звучишь. Почти все его деньги после смерти уйдут на благотворительность; если бы он не жертвовал бабки то безос его бы до сих пор не догнал; из всех миллиардеров он больше других топит за повышенные налоги для богатых.
Ну и форбс оценивает состояние, а не сколько у тебя наликом в шкафу лежит, как правило все леваки это путают. У него нет на руках 100млрд, это в основном акции и тп, и если он сейчас же начнет их продавать то обвалит рынок и они превратятся где-то в 50-70. Так что будь честен с собой, это не Гейтс лицемер, а ты завидуешь.
P.S. Я тож)
На одного человека, успешно создающего продукты интеллектуального труда, найдется условных 10, продающий природные ресурсы, 20 политиков, восполняющих убыль населения необразованными и неадаптирующимися беженцами, 30 потреблядей, 40 пгм-нутых разных сортов.
Ничего не изменится, пока не достигнем дна и все обос*утся и или к власти в крупнейших странах не придут какие-то техно-эко сектанты футуристы.
Автору - плюсик в карму.
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