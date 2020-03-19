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Наука
Сергей Звезда
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«Мы не готовы к следующей эпидемии»: лекция Билла Гейтса от 2015 года о вирусе как главной угрозе для человечества Материал редакции

Основатель Microsoft ещё пять лет назад назвал главные шаги для предупреждения более опасной инфекции, чем Эбола.

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В марте 2015 года Билл Гейтс выступил на TED Talk, рассказав о первом годе борьбы с лихорадкой Эбола, вспышка которой произошла в Западной Африке. Тогда он сделал вывод, что человечество не готово к следующей, более опасной эпидемии. Гейтс подчеркнул, что на её предупреждение тратится недостаточно денег, призвал готовиться прямо «сейчас» и сформулировал несколько главных шагов.

В свете пандемии коронавируса Covid-19 лекция Гейтса обрела особую актуальность. В комментариях на TED и YouTube многие удивляются тому, что монолог записан ещё пять лет назад.

​Эта лекция звучит так, будто Гейтс дал её вчера, а не пять лет назад
2015: Если мы сделаем что-то сейчас, то мы сможем подготовиться к следующей эпидемии // 2020: Ууупс​
​Выглядит так, будто сообщество вирусов посмотрело эту лекцию и сделало заметки о том, как более эффективно распространяться при следующей эпидемии
​Этот парень борется с вирусами ещё со времён Windows 95

TJ приводит выдержки из лекции Гейтса.

Что стало самой большой угрозой человечеству

Во времена моего детства мы больше всего боялись ядерной войны. [...] В наши дни самая большая угроза глобальной катастрофы выглядит уже не так.

Если что и способно уничтожить более 10 млн человек в ближайшие десятилетия, скорее всего это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы.

Отчасти причиной этому служит тот факт, что мы тратим огромные деньги на средства ядерного сдерживания. При этом мы выделяем очень мало средств на предотвращение эпидемий. Мы не готовы к следующей вспышке эпидемии.

Почему следующая эпидемия рискует унести больше жизней, чем Эбола

Если как следует не подготовиться, следующая эпидемия может стать гораздо более смертоносной, чем Эбола. [От Эболы с 2014 года] погибло около 10 тысяч человек, почти все — в трёх странах Западной Африки.

Болезнь не распространилась дальше в силу трёх причин. Во-первых, благодаря самоотверженности медицинских работников. Они находили больных и не давали им заразить остальных. Во-вторых, из-за особой природы этого вируса. Эбола не передаётся по воздуху. Когда инфицированные становятся заразными, они уже настолько плохи, что не встают с постели. В-третьих, болезнь не дошла до многих городских территорий. Простое везение. Если бы Эбола попала в большее число городов, заболеваемость была бы гораздо выше.

В следующий раз удача может нам уже не улыбнуться. Это может оказаться вирус, при котором заразные больные чувствуют в себе силы для путешествия на самолёте или похода в магазин. Вирус может быть природного характера, как Эбола, а может быть создан биотеррористами. Так что существуют факторы, способные сделать ситуацию в тысячу раз опаснее.

Почему сейчас есть больше возможностей настроить эффективную систему реагирования на эпидемии

В нашем распоряжении научные и технические достижения. У нас есть мобильные телефоны. С их помощью мы получаем и распространяем информацию в обществе. У нас есть спутниковые карты для отслеживания перемещения населения.

Биологические исследования не стоят на месте, и скоро нам нужно будет гораздо меньше времени на изучение патогена и разработку медикаментов и вакцин для борьбы с ним. То есть инструменты у нас есть, но нам необходимо внедрить их в глобальную систему здравоохранения.

Что нужно было сделать — версия Гейтса

Во-первых, нужно создать сильную систему здравоохранения в бедных странах, где есть все условия для безопасных родов, и каждый младенец вакцинирован. Эти страны первыми столкнутся со вспышкой эпидемии.

Нам нужен резерв медицинской службы: люди со специальной подготовкой, готовые помочь, обладающие знаниями. Нам нужно объединить усилия этих людей с усилиями военных, используя их способность к быстрому реагированию, их знания о логистике и их опыт организации безопасных зон.

Нужно проводить учения — не военные, а бактериологические, чтобы выявить уязвимые места. Последний раз бактериологические учения проводились в США в 2001 году, и там всё не было так гладко. Пока что счёт в этой игре 1:0 в пользу микробов.

Наконец, нам нужны продвинутые разработки в области вакцинации и диагностики. Тут есть большие прорывы, например, аденоассоциированный вирус, способный помогать очень быстро.

P.S.: немного надежды Гейтса на человечество

Развитие неотложной медпомощи, научные разработки — всё это способно сделать здравоохранение доступнее, а мир — справедливее и безопаснее.

Я считаю, на этом нужно сосредоточиться в первую очередь. Не надо паниковать. Нет нужды запасаться макаронами и прятаться в подвале. Но пора браться за дело, потому что время не ждёт.

На самом деле, Эбола преподала человечеству хороший урок: она послужила нам ранним оповещением, предупредительным сигналом. Если мы начнём готовиться сейчас, мы будем во всеоружии.

Полная, восьмиминутная запись лекции. Есть в том числе русские и английские субтитры

#covid19 #гейтс #здоровье

Наука
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10 комментариев
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Артем Адамов

7

> На самом деле, Эбола преподала человечеству хороший урок: она послужила нам ранним оповещением, предупредительным сигналом.

Походу человечество необучаемо

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Процентный месяц

Артем
2

Согласен, ещё со времён когда доллар был по 35 убеждали людей хранить деньги в долларах, он уже 80, а дураки все так же сидят в рублях

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Мировой единорожек88

Артем
0

Умных людей не слушают

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Flow Glow

3

Он тогда даже предположить не мог, что у людей не будет не то, что систем распознавания и изучения, а тупо не будет элементарных средств личной защиты, средств гигиены, буквально отсутсвие медицинских приборов!!!! Не то, что в бедных странах, в развитых, черт подери! Это полное фиаско, братаны.

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Банковский пёс_анон

Flow
0

Ну не возможно сделать миллионы приборов под каждую болезнь. Это не реально! 

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Flow Glow

Банковский
0

Невозможно что? Хотите сказать, что защитные костюмы, маски, перчатки и средства гигиены - это что-то особенное для клиник по всему миру? Вы в лесу что-ли живете, секта староверов наверное..

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Игорь Янович

1

Я всё понял, во всём виноват Билл Гейц, все беды от того, что он 5 лет назад ничего не делал, а только болтал о том, что надо делать, вместо того чтобы брать и делать!

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Авиационный шмель

Игорь
0

Ну кст, при всех его заслугах, считаю его огромным лицемером, столько говорить на публику, что надо максимально помогать другим и отдавать деньги на благотворительность, и одновременно сохранять место в пятерке Форбс 

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Lian Niko

Авиационный
2

Лол, ты как левак с реддита звучишь. Почти все его деньги после смерти уйдут на благотворительность; если бы он не жертвовал бабки то безос его бы до сих пор не догнал; из всех миллиардеров он больше других топит за повышенные налоги для богатых.

Ну и форбс оценивает состояние, а не сколько у тебя наликом в шкафу лежит, как правило все леваки это путают. У него нет на руках 100млрд, это в основном акции и тп, и если он сейчас же начнет их продавать то обвалит рынок и они превратятся где-то в 50-70. Так что будь честен с собой, это не Гейтс лицемер, а ты завидуешь.

P.S. Я тож)

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Mmmax

1

На одного человека, успешно создающего продукты интеллектуального труда, найдется условных 10, продающий природные ресурсы, 20 политиков, восполняющих убыль населения необразованными и неадаптирующимися беженцами, 30 потреблядей, 40 пгм-нутых разных сортов.

Ничего не изменится, пока не достигнем дна и все обос*утся и или к власти в крупнейших странах не придут какие-то техно-эко сектанты футуристы.

Автору - плюсик в карму.

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