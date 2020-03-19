Во времена моего детства мы больше всего боялись ядерной войны. [...] В наши дни самая большая угроза глобальной катастрофы выглядит уже не так.

Если что и способно уничтожить более 10 млн человек в ближайшие десятилетия, скорее всего это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы.

Отчасти причиной этому служит тот факт, что мы тратим огромные деньги на средства ядерного сдерживания. При этом мы выделяем очень мало средств на предотвращение эпидемий. Мы не готовы к следующей вспышке эпидемии.

