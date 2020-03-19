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Наука
Дамир Камалетдинов
5069

NASA починило аппарат на Марсе, заставив его ударить себя лопатой Материал редакции

Это позволило преодолеть рыхлую почву на красной планете.

19 комментариев
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Фото NASA/JPL

Зонд посадочного аппарата NASA InSight застрял при бурении почвы Марса. Проблема решилась, когда специалисты агентства заставили аппарат ударить самого себя лопатой.

Почва Марса оказалась более плотной, чем рассчитывали учёные, поэтому во время тестового бурения сверло застряло. После нескольких попыток его достать, в NASA применили творческий подход: заставили аппарат со всей силы ударить по сверлу встроенной лопаткой.

Для агентства это был рискованный шаг: была вероятность повредить очень тонкое оборудование зонда, которое должно оценить геологию Марса. Поэтому учёные потратили несколько месяцев, чтобы воспроизвести все условия и проверить решение на Земле.

По предварительным данным, теперь зонд снова готов к бурению. Учёные рассчитывают, что он сможет закончить миссию и проанализировать колебания температуры в почве Марса — так исследователи смогут узнать, насколько ядро красной планеты схоже с земным.

#космос #nasa #новости

Наука
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19 комментариев
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Линейный татарин

28
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Владислав Сурков

10

meanwhile in russia

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Благоприятный лолипоп

8

Anything mechanical, give it a good bash.

Ответить

Дмитрий Городских

6
Ответить

Атомный космос

1

Ширяев-стайл

Ответить

Фирменный кубок

Атомный
9

Ширяев стайл это если бы аппарат на марсе какую-нить хуйню с нейросетями мутил и тупо шутил

Ответить

Михаил Подивилов

Атомный
–3

@Вахтёр TJ, травля

Ответить

Атомный космос

Михаил
2

Лол, ты бы хоть значение термина изучил

Ответить

Михаил Подивилов

Атомный
–3

@Вахтёр TJ, травля

Ответить

Леша Бударин

Михаил
6

@Вахтёр TJ меня травит эта травля. Травля

Ответить

Михаил Подивилов

Михаил
1

@Дмитрий Орлов, травля

Ответить

hr

4

А зачем георгиевскую ленточку привязали?

Ответить

andorus

hr
0

Быдло за рулем 

Ответить

the art of гепард

2

NASA, 2020, собрание лучших умов человечества. Зонд на Марсе сломан, миссия под угрозой. В зале на собрании главных инженеров тишина, слышны лишь тяжкие вздохи и шорох нескончаемых документов.
Голос издалека:
- ДА ПУСТЬ ОН СЕБЯ ЛОПАТОЙ ЕБАНЁТ!

Ответить

Сергей Колегов

1

Ура! Сколько они с ним возились...

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Тонкий пёс_анон

1

Надеюсь, не задел грядку Ширяева.

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Vasily Mordovin

1

Спасибо Говарду Воловицу!

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Mezzo Deesa

1

Братишка

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Неизвестный месяц

0

Немного о том, почему симуляция/тесты важны.

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