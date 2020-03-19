Прямой эфир
Это позволило преодолеть рыхлую почву на красной планете.
Зонд посадочного аппарата NASA InSight застрял при бурении почвы Марса. Проблема решилась, когда специалисты агентства заставили аппарат ударить самого себя лопатой.
Почва Марса оказалась более плотной, чем рассчитывали учёные, поэтому во время тестового бурения сверло застряло. После нескольких попыток его достать, в NASA применили творческий подход: заставили аппарат со всей силы ударить по сверлу встроенной лопаткой.
Для агентства это был рискованный шаг: была вероятность повредить очень тонкое оборудование зонда, которое должно оценить геологию Марса. Поэтому учёные потратили несколько месяцев, чтобы воспроизвести все условия и проверить решение на Земле.
По предварительным данным, теперь зонд снова готов к бурению. Учёные рассчитывают, что он сможет закончить миссию и проанализировать колебания температуры в почве Марса — так исследователи смогут узнать, насколько ядро красной планеты схоже с земным.
Фирменный кубок
Ширяев стайл это если бы аппарат на марсе какую-нить хуйню с нейросетями мутил и тупо шутил
Атомный космос
Лол, ты бы хоть значение термина изучил
NASA, 2020, собрание лучших умов человечества. Зонд на Марсе сломан, миссия под угрозой. В зале на собрании главных инженеров тишина, слышны лишь тяжкие вздохи и шорох нескончаемых документов.
Голос издалека:
- ДА ПУСТЬ ОН СЕБЯ ЛОПАТОЙ ЕБАНЁТ!