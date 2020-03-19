Это позволило преодолеть рыхлую почву на красной планете.

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Фото NASA/JPL

Зонд посадочного аппарата NASA InSight застрял при бурении почвы Марса. Проблема решилась, когда специалисты агентства заставили аппарат ударить самого себя лопатой.

Почва Марса оказалась более плотной, чем рассчитывали учёные, поэтому во время тестового бурения сверло застряло. После нескольких попыток его достать, в NASA применили творческий подход: заставили аппарат со всей силы ударить по сверлу встроенной лопаткой.

Для агентства это был рискованный шаг: была вероятность повредить очень тонкое оборудование зонда, которое должно оценить геологию Марса. Поэтому учёные потратили несколько месяцев, чтобы воспроизвести все условия и проверить решение на Земле.