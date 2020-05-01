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Компания Илона Маска создаст версию корабля Starship, способную доставлять людей с орбиты спутника на его поверхность.
SpaceX стала одной из трёх компаний, выигравших контракт NASA на создание систем посадочных аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году. Помимо неё свои разработки подготовят Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics. Об этом сообщается на сайте NASA.
Как отметил директор NASA Джим Брайденстайн, распределение контрактов стало последним шагом перед возвращением человека на Луну к 2024 году. SpaceX получит от агентства 135 миллионов долларов на разработку лунной версии сверхтяжёлого корабля Starship. Он должен будет перевозить людей от лунной орбиты до поверхности спутника.
В разговоре с Art Technica Брайденстайн пояснил, что верит в успех SpaceX, потому что компания хорошо справляется с исправлением проблем. По его мнению, Илон Маск сфокусирован на космосе «как лазер».
Помимо SpaceX 579 миллионов долларов получила основанная Джеффом Безосом Blue Origin. Она представила посадочный модуль Blue Moon ещё в мае 2019 года, его в NASA хотят использовать для спуска на лунную поверхность.
Ещё 253 миллиона долларов получила компания Dynetics — партнёр корпорации Sierra Nevada, которая собирается построить многоразовый посадочный аппарат. Он будет состоять из двух ступеней и работать в связке с ракетой Vulcan.
Через 10 месяцев NASA оценит, какая компания больше остальных продвинулась в достижении цели и выберет одного подрядчика, с которым заключит окончательный контракт на разработку посадочного аппарата.
Это возмутительно. Какой-то картельный сговор против Рогозина и Роскосмоса. Нужно обращаться в суд, я считаю и расследовать это недоразумение.
* картинка с пятью неграми и Рогозиным на диванчике *
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