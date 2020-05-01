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Наука
Дамир Камалетдинов
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SpaceX, Blue Origin и Dynetics выиграли контракты NASA на создание лунных посадочных аппаратов Материал редакции

Компания Илона Маска создаст версию корабля Starship, способную доставлять людей с орбиты спутника на его поверхность.

11 комментариев
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Лунная версия Starship Изображение SpaceX​

SpaceX стала одной из трёх компаний, выигравших контракт NASA на создание систем посадочных аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году. Помимо неё свои разработки подготовят Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics. Об этом сообщается на сайте NASA.

Как отметил директор NASA Джим Брайденстайн, распределение контрактов стало последним шагом перед возвращением человека на Луну к 2024 году. SpaceX получит от агентства 135 миллионов долларов на разработку лунной версии сверхтяжёлого корабля Starship. Он должен будет перевозить людей от лунной орбиты до поверхности спутника.

В разговоре с Art Technica Брайденстайн пояснил, что верит в успех SpaceX, потому что компания хорошо справляется с исправлением проблем. По его мнению, Илон Маск сфокусирован на космосе «как лазер».

SpaceX по-настоящему хороши как в полётах и тестировании, так и в неудачах и исправлениях. Люди смотрят на это и говорят «боже мой, я только что видел, как Starship снова взорвался, зачем вы даёте им деньги? Ответ в том, что SpaceX действительно хороши в итеративном тестировании и исправлении ошибок.

Джима Брайденстайн
директор NASA

Помимо SpaceX 579 миллионов долларов получила основанная Джеффом Безосом Blue Origin. Она представила посадочный модуль Blue Moon ещё в мае 2019 года, его в NASA хотят использовать для спуска на лунную поверхность.

Ещё 253 миллиона долларов получила компания Dynetics — партнёр корпорации Sierra Nevada, которая собирается построить многоразовый посадочный аппарат. Он будет состоять из двух ступеней и работать в связке с ракетой Vulcan.

Через 10 месяцев NASA оценит, какая компания больше остальных продвинулась в достижении цели и выберет одного подрядчика, с которым заключит окончательный контракт на разработку посадочного аппарата.

#космос #новости #spacex #маск

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11 комментариев
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Арнольд Герасимович Дыня

7

Это возмутительно. Какой-то картельный сговор против Рогозина и Роскосмоса. Нужно обращаться в суд, я считаю и расследовать это недоразумение.

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Озорной Лис

4

https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/

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Ольга Семенова

0
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Ольга
7
Ответить

Илья Утёнков

Арнольд
3
Ответить

Ilya Shevraev

Илья
1

* картинка с пятью неграми и Рогозиным на диванчике *

Ответить

Илья Утёнков

Ilya
0

НАС ПОСАДЮТ

Ответить

Илья Утёнков

Илья
0

...если мы сделаем репост, конечно

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Ольга Семенова

Арнольд
0
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Kyler

0

У Поцелуева последний хлеб отбирают

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Martin Schulz

0

"В разговоре с Art Technica"

Только arS technica

upd а, блин, тут ctrl+enter можно

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