Они утверждают, что это может навсегда изменить космические полёты.

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Видео запуска ротационного двигателя, снятое Вашингтонским университетом

Исследователи Университета центральной Флориды впервые испытали ракетный двигатель, работающий за счёт энергии спиральных взрывов. По их мнению, переход на такие двигатели может сдеалать ракеты более лёгкими и экологичными. Об этом говорится в пресс-релизе университета со ссылкой результаты эксперимента в журнале Combustion and Flame.

Команда учёных впервые добилась безопасной и эффективной детонации водорода и кислорода в ракетном двигателе с вращающимися взрывами. В ходе эксперимента исследователей взрывы непрерывно вращались со скоростью в пять раз быстрее скорости звука и поддерживались подачей топлива в систему.

Как пояснили учёные, эта система улушчает эффективность ракетных двигателей — они используют меньше топлива, но генерируют больше энергии, чем традиционные двигатели. Это позволит сделать ракеты легче, либо использовать освободившийся вес в других целях, при этом уменьшатся стоимость и вредные выбросы от запусков.

Технологию ракетного двигателя на основе вращающихся взрывов впервые описали в 60-х годах. В феврале 2020 года учёные из Вашингтонского университета описали возможную реализацию двигателей, однако до сих пор никому не удавалось успешно их протестировать.

Проблема заключалась в том, что из-за сверхзвуковой скорости перемещения взрывов, сложно рассчитать нужный момент впрыскивания топлива. Если прогадать, то топливо будет медленно сгорать, а не взрываться.

Секрет успеха учёных из Университета центральной Флориды заключался в очень аккуратном впрыскивании кислорода и водорода для постоянной подпитки новых взрывов. Для этого им пришлось крайне точно настраивать форсунки, выпускающие топливо.

Команда также смогла записать доказательства успешности эксперимента. Учёные поместили устройство для отслеживания данных в водородную смесь и определили качество детонационных волн с помощью высокоскоростной камеры.