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Наука
Дамир Камалетдинов
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Учёные: в последние годы Солнце было менее активным, чем другие подобные звёзды Материал редакции

Даже у Солнца бывает «кризис среднего возраста».

5 комментариев
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Солнце  Изображение NASA

Астрономы из Института Макса Планка обнаружили, что в последние годы Солнце проявляет меньше активности по сравнению с другими похожими звёздами. По их мнению, звезда находится в центре переходного периода. Об этом сообщило издание Inverse со ссылкой на учёных.

Исследователи сравнили Солнце с 369 другими похожими звёздами. Оказалось, что в последние четыре года светимость других звёзд серьёзно менялась, а Солнце оставалось достаточно постоянным. Разница между звездой и её собратьями по светимости достигла пяти раз.

По мнению учёных, причиной может быть то, что Солнце находится в середине жизненного пути. Согласно современным представлениям, звезда должна просуществовать в нынешнем виде около 9 миллиардов лет, а Солнечная система сформировалась 4,5 миллиарда лет назад.

На современном этапе внутри Солнца идут непрерывные термоядерные реакции по превращению водорода в гелий. Через примерно пять миллиардов лет звезда израсходует запасы водорода и прекратит существование в виде жёлтого карлика: в течение нескольких миллионов лет она сбросит оболочку, а потом превратится в плотного белого карлика.

#исследования #космос

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5 комментариев
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Stanley H. Tweedle

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в плотного белого карлика

И заведёт блог на тж про своё СТО.

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Уникальный якорь

Stanley
0

Ивахнов – низкий? А как же он, будучи атлантом, небо держит с маленьким ростом?!

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Олег Ивахнов

Уникальный
1

Эгом

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Евгений Клочков

Stanley
0

Мы не одобряем буллинг Ежи Сармата

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Универсальный теркин30см

0

вижу Поцелуева, ставлю лайк не глядя

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