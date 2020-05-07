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Даже у Солнца бывает «кризис среднего возраста».
Астрономы из Института Макса Планка обнаружили, что в последние годы Солнце проявляет меньше активности по сравнению с другими похожими звёздами. По их мнению, звезда находится в центре переходного периода. Об этом сообщило издание Inverse со ссылкой на учёных.
Исследователи сравнили Солнце с 369 другими похожими звёздами. Оказалось, что в последние четыре года светимость других звёзд серьёзно менялась, а Солнце оставалось достаточно постоянным. Разница между звездой и её собратьями по светимости достигла пяти раз.
По мнению учёных, причиной может быть то, что Солнце находится в середине жизненного пути. Согласно современным представлениям, звезда должна просуществовать в нынешнем виде около 9 миллиардов лет, а Солнечная система сформировалась 4,5 миллиарда лет назад.
На современном этапе внутри Солнца идут непрерывные термоядерные реакции по превращению водорода в гелий. Через примерно пять миллиардов лет звезда израсходует запасы водорода и прекратит существование в виде жёлтого карлика: в течение нескольких миллионов лет она сбросит оболочку, а потом превратится в плотного белого карлика.
в плотного белого карлика
И заведёт блог на тж про своё СТО.
Уникальный якорь
Ивахнов – низкий? А как же он, будучи атлантом, небо держит с маленьким ростом?!