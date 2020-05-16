Прямой эфир
Четыре месяца в замкнутом помещении без солнечного света, смартфонов, интернета и привычных развлечений.
С 12 мая в России начали ослаблять ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Путин объявил об окончании режима «нерабочих дней» и заявил, что страна подошла к этапу смягчения мер, но это не означает, что самоизоляция закончилась и можно вернуться к привычной жизни.
В двух крупнейших городах страны — Москве и Петербурге незадолго до выступления президента продлили ограничения до конца мая. Как минимум до лета жители этих и других регионов де-факто останутся в самоизоляции. Даже несмотря на то, что за прогулку на улице не всегда можно нарваться на штраф, заведения общепита, спортзалы, школы, и вся сфера услуг — закрыты.
При этом согласно исследованиям, длительная изоляция и отсутствие привычных развлечений отражаются на ментальном состоянии. В условиях карантина люди становятся более тревожными, раздражительными, сталкиваются с бессоницей, гневом, посттравматическим стрессом и чаще впадают в депрессию.
TJ пообщался с участницей эксперименте Sirius-18/19 Дарьей Жидовой, которая провела в изоляции четыре месяца с марта по июль 2019 года, имитируя полёт на Луну. Бортинженер проекта рассказала, в каких условиях проходил эксперимент, как участники справились с изоляцией и что было после «возвращения» на Землю.
Sirius-19 — вторая часть серии экспериментов Sirius, организаторами которого выступают Институт медико-биологических проблем в Москве и Human Research Program от NASA в Хьюстоне. Эксперимент имитировал полёт до Луны, выход на её поверхность и возвращение обратно на Землю в течение 120 суток в составе шести человек (трёх мужчин и трёх женщин) в замкнутом герметичном объёме (четыре модуля, соединённые между собой переходными люками).
В течение этих четырёх месяцев мы выполняли огромную научную работу. Провели около 80-ти экспериментов разного рода: и медицинские исследования вроде УЗИ, постоянный сбор различных выделений, крови, слюней, ЛОР-мазков.
Были эксперименты психологические — опросники, совместные задачи, где участвовали все члены экипажа. Были физиологические — изучали, как влияют на тело те или иные тренировки.
У нас были две дорожки, пассивная и активная: активная — обычная, а пассивная — это когда полотно приводится в движение с дополнительными усилиями ног. И вот смотрели, какая из дорожек, какой вид тренировки — с постоянной скоростью или интервальная — больше влияет на тренированность человека. Как эта динамика прослеживается на протяжении всех четырёх месяцев.
Были операционно-технические эксперименты: тренировки по стыковке к разным орбитальным станциям — лунным, земным, марсианским. Было обучение по дистанционному управлению луноходами или роверами.
Если кратко, то Sirius-19 — это такой модельный эксперимент, который имитирует полёт до спутника и возвращение обратно с выполнением огромной научной программы, с решением различных внештатных ситуаций. Как отражается интернациональность и гендерно-смешанный экипаж все эти 120 дней. Как все ведут себя друг с другом: ругаются или не ругаются, дружно ли живут, как межнациональные различия сглаживаются в изоляции или не сглаживаются.
Опять же, как мозг реагирует, что нет ни окон, ни дверей и ты 24/7 с одними и теми же людьми. Конечно, ты можешь выйти, но понимаешь, что ставишь под угрозу всю миссию. Все психологические реакции того или иного человека прослеживались кучей камер на наших станциях.
Сейчас я работаю инженером-испытателем в РКК «Энергия», а в эксперименте я была в качестве бортинженера на станции. В мои задачи входило обеспечение полной функциональности станции, чтобы всё работало: и оборудование, которое находится на станции, и различные системы жизнеобеспечения, чтобы в наличии всегда была вода, а вентиляция работала.
Если что-то ломалось, нужно было либо самой устранять, либо доложить на Землю в Центр управления. Тогда они уже решают эту проблему, если мы не можем сделать это самостоятельно.
Я с 25 марта две недели находилась на самоизоляции, потом нас вызвали всех на работу, космос оказался на передовой. Поэтому с 6-7 апреля мы работаем, я каждый день езжу на работу.
Когда находилась на самоизоляции чуть больше двух недель, конечно да, повлияло. Хотя сравнивать изоляцию в Sirius и текущую самоизоляцию не очень правильно, поскольку у нас всё-таки есть связь с внешним миром.
Поэтому самоизоляция в марте и Sirius — конечно, разные для меня были вещи. Хотелось какой-то структурности, действий на самоизоляции. Я просыпалась, день полностью посвящён мне самой. Либо валяешься просто весь день смотришь в потолок, либо определяешь, чем заняться.
В Sirius было компактно и подробно: я знала, что в три часа я занимаюсь тем-то, в пять часов другим. А здесь чистый лист, делаешь, что хочешь. В этом плане было немножко сложнее, только ко второй неделе систематизировала какие-то свои занятия. Не просто занималась домашними делами, а как-то уже на пользу себе, но потом всё пошло не так, вызвали на работу, и самоизоляция прекратилась.
Два месяца подготовки нас обучали всему, что будет происходить внутри: как проводить эксперименты, как оказывать первую помощь. Как я уже говорила, мы жили в замкнутом герметичном объёме без окон и без дверей. Были только переходные люки между четырьмя модулями.
И связь с Землёй осуществлялась в зависимости от места, где мы находились по сценарию. Сначала мы были на околоземной орбите, потом летели к Луне, на окололунной больше месяца крутились, выходили на лунную поверхность и обратно к Земле.
И вот пока мы были у Земли — первые и последние 11 суток — у нас было максимальное количество видов для связи с Землёй, с центром управления полётом. Это и голосовые были, и видеосообщения, и по электронке мы могли общаться с ЦУПом.
По мере того, как мы отлетали от Земли, у нас телефонная связь пропадала, имитировалась задержка связи в пять минут в одну сторону. Общались видеосообщениями, либо по электронной почте. Были и сеансы связи в определённое время — 1,5 часа тишины, потом опять полчаса сеанс связи. В это время мы могли отправлять или получать видеосообщения или электронку.
С родными и близкими тоже общались через посредника в центре управления. Могли отправлять фотографии, короткие видео, аудио в ЦУП, там по определённому каналу нашего психолога, а он дальше уже распределял нашим близким.
Я не могла отправить сообщение кому угодно, до эксперимента я давала список электронных почт с привязанными именами, то есть, могла отправить, например, маме, другу, подруге. И также обратно, родные и близкие сначала отправляли в ЦУП свои письма, и потом уже через какое-то время мы получали их на борт.
Телевизор был у нас в кают-кампании, вечерами мы частенько смотрели какие-то фильмы или ролики. Они уже либо были в базе данных на жёстком диске, либо запрашивали опять же у психподдержки какой-то фильм или определённый ролик, и примерно через несколько дней нам присылали его.
Для меня психологически ничего сложного не было. Первое время, конечно, в диковинку, что ты 24/7 ещё с пятью людьми. Интересная научная программа, постоянно чем-то занят.
Потом уже привыкаешь ко всему этому, после экватора миссии уже сам находишь себе какие-то интересные вещи. Все 120 дней я пыталась найти в изоляции что-то для себя, чего я не смогу найти на Земле. Это касалось всего: начиная со спорта, например, у нас была такая беговая дорожка, аналог которой я вряд ли найду в обычной жизни. Старалась ей много времени уделять.
Насте Степановой (другая участница эксперимента, — прим. TJ) помогала в оранжерее, понимая, что в обычной жизни вряд ли буду копаться в земле, сажать что-то. В изоляции наоборот было интересно, вырастет редиска или какой-нибудь сорт салата.
Это [поиск занятий] касалось и общения с людьми. Понимала, что, например, с американцами вряд ли удастся после изоляции много общаться. По крайней мере, вживую. И английскому языку пыталась уделять какое-то внимание, но тут случился провал.
Для меня психологически это казалось таким взрослым научным лагерем, где круглые сутки твой отряд, твой экипаж, выполняет какую-то важную для всей Земли миссию. Мне было интересно, грустные мысли в духе «вот я в изоляции, скучаю по родным и близким» не посещали. Нет, я была занята интересной работой, поэтому грусти не было.
Не читать утренние газеты! Тревожность — от новостей, где, как с фронта: числа погибших, заразившихся и прочее... А также от того, что люди не работают, а платить по счетам надо!
Вот от первого можно настроить себя на позитив. Весна! Можно погулять по музеям онлайн, сходить на онлайн-концерт. А от второго, увы, рецепта нет. И очень много людей переживают не лучшие времена в финансовом плане. От этого всё катится по наклонной.
Мне кажется, ещё нужно перестроить свой мозг, в плане целей, мечт, достижений в своей жизни, покопаться в голове, найти новые источники вдохновения и доходов. Но это советы диванного аналитика.
Если честно, думаю, что мы стали слишком нежными! Дедушки и бабушки пережили войну! Мамы и папы — голодные 90-е! А мы не можем пару месяцев посидеть в своих (съёмных) квартирах. Депрессии, усталость...
После эксперимента, когда мы уже вернулись в свои квартиры, вышли на работы, было тоже непривычно, поскольку в изоляции у нас был график. Была циклограмма, где я чётко знала, чем занимаюсь. Расписание могло, конечно, поплыть немножко, но я знала, во сколько и чем буду заниматься. А тут в обычной жизни приходилось планировать всё самой, было немножко так себе.
Особенно непривычно в первый день, когда мы вышли. Всем, всё от тебя что-то нужно: каждый исследователь и врач хотят от тебя получить какие-то послеизоляционные данные.
Всё это было так себе организовано, так что первый день оказался самый сумасшедший. Мы устали, хотелось обратно в бочки, в свои каюты, чтобы никто не трогал, и ты был сам по себе.
Конечно, мы пропустили лето, находясь ещё в изоляции. Но там какая-то размеренная жизнь, уже привычная, а тут проблемы какие-то начались. Ну такие, житейские.
Надо рано вставать на работу, ехать в пробках, возвращаться обратно, думать об ужине. Или сходить в магазин куда-то зачем-то. А во время эксперимента об этом никто не думал, мозг был свободен от таких мыслей и концентрировался на работе и на чём-то более важном.
Чисто психологически людям в эксперименте легче, чем в реальности. Так как понимаешь в случае чего, тебя выпустят и помогут.
Ну раз команда состояла из 2 ж и 2 м то вангую что длительную изоляцию они компенсировали регулярной поебенью, единственным доступным им методом синтеза серотонина
Светский будильник
Ждем отчет на всем известном порносайте.
Вот кстати хорошее превью будет
Так государство нас просто к масштабному переселению на луну готовит. Вот оно чё.