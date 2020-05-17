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Страны, которые присоединятся к соглашению, смогут создавать собственные «безопасные» зоны на Луне.
NASA представило «Соглашения Artemis» (Artemis Accords) — набор стандартов и правил по исследованию Луны. Агентство рассчитывает, что другие страны одобрят документ и будут осваивать спутник на одинаковых условиях.
В «Соглашениях» оговаривается добыча ресурсов, создание баз и защита мест высадки миссий «Аполлон». В общей сложности документ устанавливает десять основных принципов исследования Луны.
Правила NASA расширяют международное соглашение о космосе, которое многие страны подписали в 1967 году. Тогда в него включили лишь поверхностные правила: например, запрет на вывод в космос оружия массового уничтожения.
«Соглашения Artemis» конкретизируют пункты договора и во многом на него ссылаются, но при этом не противоречат документу. Как пояснили на The Verge, идея NASA заключается в том, чтобы избежать длительных переговоров на международном уровне.
Агентство планирует вернуть на Луну человека к 2024 году и намерено использовать ресурсы спутника, но у него нет конкурентов: другие страны вряд ли смогут успеть раньше. Поэтому США на правах первых диктуют свои условия.
В начале апреля Дональд Трамп подписал указ о добыче ресурсов на Луне, который вызвал споры о том, что это противоречит международному договору о космосе. Однако «Соглашения Artemis» смогут легитимизировать процесс: если страны к нему присоединятся, то автоматически одобрят добычу ископаемых в космосе.
По словам главы NASA Джима Брайдестайна, некоторые страны вроде Японии и Канады уже заинтересованы в документе. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сначала резко отреагировал на указ Трампа и сравнил его с вторжением в Ирак. Но 16 мая заявил, что госкорпорация готова к переговорам.
Скоро будем делить Крым и на Луне.
Крым мой!
Всем давно известно, что он мой.
Подрисуйте нужное
Страны, которые присоединятся к соглашению, смогут создавать собственные «безопасные» зоны на Луне
Что помешает создать свою зону на Луне не присоединяясь к соглашению? Или статья так подана, или они уже считают что Луна принадлежит им и без принятия их условий к Луне никого не подпустят
Юрий, я с вами согласен, дайте 500 рублей
В этот раз еще проще, люблю вас Юра <3
Я его мама
Ядерный историк
Устроят войну на Луне только из-за того, что страна не подписала их соглашение? (ну, вдруг появится какое-нибудь другое, Китай с США разосрутся посильнее и те своё состряпают быстренько, как обычно) 🤔
Ядерный историк
Можете не писать мне что моё мнение из абстрактного Барнаула вообще никому не сдалось, я просто выразил мнение от прочтения (через сотню лет будут шутить "Блять, ты с Земли! З-Е-М-Л-Я!! Солнечная система!!")
Пхахаха! Опоздали пендосы, все, можете сворачиваться, луна наша.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 15 мая провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне
И то правда, вчера провёл
ага, классная у него работа - приехал, помечтал, покушал, домой поехал
Научно-фантастические пиар компании. Пиздец, на серьезных щах делить ресурсы, которые даже в теории пока никто не знает как получить. С тем же успехом можно издавать законы о владении и разведении драконов. Не, ну вдруг они наконец-то проснутся и вылетят из своих пещер
Да тут даже не мускулы, а бумажки с пресс-релизами. Для примера, регулирующие органы в разных странах только сейчас начали чесать макушку как нам в будущем (ближайшем) регулировать автопилоты на дорогах, а они уже разрабатываются на всю катушку. Тут же вообще нихуя не существует, а они обсуждают это будто приняли художественный фильм «стальные небеса» за документалку.
По словам главы NASA Джима Брайдестайна, некоторые страны вроде Японии и Канады уже заинтересованы в документе. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сначала резко отреагировал на указ Трампа и сравнил его с вторжением в Ирак
резко отреагировал
Я блядь не могу представить как взрослый человек может «резко» триггерется на это
России - северный лунный полюс (круг диаметром 1 метр), Индии - южный (такой же круг).
Прилетят туда значит первыми и будут рассчитывать на то, что все остальные будут с ними на одинаковых условиях, ага, ну да, да, понятно, ясно. Жаль
Разбудите меня лет через 100, интересно сравнить сюжет книг/сериала и реальной жизни
Ок, я позвоню.
Так если первыми, скорей будут рассчитывать, что остальные не будут в равных условиях.
жду вóйны по разделу территории на луне между теми, кто присоединится к "Соглашениям", и остальными. действуют ли всякие конвенции по ведению войн на территории Луны?
Осталось понять, как это согласуется с "Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела", который США вроде как подписала и ратифицировала (как и большинство других стран).