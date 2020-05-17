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Наука
Дамир Камалетдинов
1414

NASA представило международные правила по освоению Луны. Документ разрешает добывать ресурсы и устанавливать границы Материал редакции

Страны, которые присоединятся к соглашению, смогут создавать собственные «безопасные» зоны на Луне.

46 комментариев
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NASA представило «Соглашения Artemis» (Artemis Accords) — набор стандартов и правил по исследованию Луны. Агентство рассчитывает, что другие страны одобрят документ и будут осваивать спутник на одинаковых условиях.

В «Соглашениях» оговаривается добыча ресурсов, создание баз и защита мест высадки миссий «Аполлон». В общей сложности документ устанавливает десять основных принципов исследования Луны.

  • «Соглашения» вводят понятие «безопасных зон» — по сути, это границы стран-участниц договора на Луне. Государства обязуются обмениваться данными об этих территориях и «уважать» чужие зоны безопасности;
  • Документ гарантирует, что страны смогут добывать и использовать ресурсы спутника. Добычу ископаемых Луны, Марса и астероидов называют «критически важной» для исследования космоса — например, страны смогут производить топливо прямо в космосе;
  • От участников соглашения потребуют регистрировать космические аппараты и корабли, используемые на Луне. У NASA уже действует Конвенция о регистрации, к которой призывают присоединиться тех, кто ещё этого не сделал;
  • Соглашение предполагает свободный обмен научными данными. В NASA подчеркнули, что всегда своевременно и в полном объёме делились исследованиями публично на весь мир — также придётся поступать и другим участникам договора;
  • Страны-участники «Соглашений» обязуются защищать все места и артефакты на Луне, имеющие историческую ценность. К ним относятся луноходы, аппараты и места посадок миссий «Аполлон»;
  • Документ предусматривает соблюдение принципов уменьшения количества космического мусора. Страны должны будут утилизировать неиспользуемые или отработанные корабли и аппараты;
  • «Соглашения» обязуют публично объявлять о планах и политиках по исследованию Луны, вести деятельность только в мирных целях, использовать совместимые системы с открытыми международными стандартами, и оказывать помощь партнёрам в экстренных ситуациях.

Правила NASA расширяют международное соглашение о космосе, которое многие страны подписали в 1967 году. Тогда в него включили лишь поверхностные правила: например, запрет на вывод в космос оружия массового уничтожения.

«Соглашения Artemis» конкретизируют пункты договора и во многом на него ссылаются, но при этом не противоречат документу. Как пояснили на The Verge, идея NASA заключается в том, чтобы избежать длительных переговоров на международном уровне.

Агентство планирует вернуть на Луну человека к 2024 году и намерено использовать ресурсы спутника, но у него нет конкурентов: другие страны вряд ли смогут успеть раньше. Поэтому США на правах первых диктуют свои условия.

В начале апреля Дональд Трамп подписал указ о добыче ресурсов на Луне, который вызвал споры о том, что это противоречит международному договору о космосе. Однако «Соглашения Artemis» смогут легитимизировать процесс: если страны к нему присоединятся, то автоматически одобрят добычу ископаемых в космосе.

По словам главы NASA Джима Брайдестайна, некоторые страны вроде Японии и Канады уже заинтересованы в документе. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сначала резко отреагировал на указ Трампа и сравнил его с вторжением в Ирак. Но 16 мая заявил, что госкорпорация готова к переговорам.

#космос #nasa #луна #новости

Дамир Камалетдинов PLUS
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46 комментариев
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Уютный Багажник

11

Скоро будем делить Крым и на Луне. 

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Носорог Бани

Уютный
0

Крым мой!

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Уютный Багажник

Носорог
0

Всем давно известно, что он мой. 

Ответить

Носорог Бани

Уютный
0

Ты его оккупировал, @Дмитрий Орлов  готовь санкции

Ответить

Дыня

Уютный
0

Багажник, отправляемся в командировку. Засрём им планы, нахуй. 

Ответить

Jenyok

Уютный
0

Не делить, а аннексировать. Крым - Украина, путин хуйло 

Ответить

Дыня

4

Подрисуйте нужное 

Ответить

Иван Семёныч

Дыня
4

тут все совершенно, нечего добавить

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Посторонний

Дыня
0
Кажется, что-то идёт не так — Офтоп на TJ
#Колонка
tjournal.ru
Дмитрий Рогозин предлагает построить на Луне…
Дмитрий Рогозин предлагает построить на Луне научную станцию. Это должно стать прорывным проектом…
www.dp.ru
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Ядерный историк

2

Страны, которые присоединятся к соглашению, смогут создавать собственные «безопасные» зоны на Луне

Что помешает создать свою зону на Луне не присоединяясь к соглашению? Или статья так подана, или они уже считают что Луна принадлежит им и без принятия их условий к Луне никого не подпустят

Ответить

Носорог Бани

Ядерный
3

Юрий, я с вами согласен, дайте 500 рублей

Ответить

Ядерный историк

Носорог
1
Ответить

Носорог Бани

Ядерный
2

В этот раз еще проще, люблю вас Юра <3

Ответить

Ядерный историк

Носорог
0

И проще, и прикольнее

Ответить

Дыня

Носорог
1

Бля, Пучьков , СУКА, ТЫ ЧТОЛЕ 

Ответить

Дыня

Дыня
1

ПИДОР 

Ответить

Дыня

Дыня
1

я уж обосрался от страха думал ты наелся 

Ответить

Носорог Бани

Дыня
1

Я его мама

Ответить

Дыня

Носорог
0

Может ты нам члена партии Петрова еще найдешь?

Ответить

Носорог Бани

Дыня
0

Его отправили за порцией членов, cкоро вернется

Ответить

Дамир Камалетдинов

Ядерный
0

Да по идее ничего не мешает. Но если остальные страны присоединятся, а ты нет, то для тебя твоя зона вряд ли будет безопасной 

Ответить

Ядерный историк

Дамир
2

Устроят войну на Луне только из-за того, что страна не подписала их соглашение? (ну, вдруг появится какое-нибудь другое, Китай с США разосрутся посильнее и те своё состряпают быстренько, как обычно) 🤔

Ответить

Дамир Камалетдинов

Ядерный
0

Войну вряд ли. Но вряд ли что-то помешает занять территорию страны, которая не поддержала соглашение или как-то мешать ей

Ответить

Ядерный историк

Ядерный
0

Можете не писать мне что моё мнение из абстрактного Барнаула вообще никому не сдалось, я просто выразил мнение от прочтения (через сотню лет будут шутить "Блять, ты с Земли! З-Е-М-Л-Я!! Солнечная система!!")

Ответить

Садовый парфюмер

2

1. "К звёздам" - не инструкция 
2. Мой маленький внутренний космополит негодуэт 

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Иван Семёныч

1

Пхахаха! Опоздали пендосы, все, можете сворачиваться, луна наша.

 Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 15 мая провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне

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Посторонний

Иван
0

И то правда, вчера провёл

Рогозин провел совещание по добыче ресурсов на…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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Иван Семёныч

Посторонний
1

ага, классная у него работа - приехал, помечтал, покушал, домой поехал

Ответить

Neketa Fo

1

Научно-фантастические пиар компании. Пиздец, на серьезных щах делить ресурсы, которые даже в теории пока никто не знает как получить. С тем же успехом можно издавать законы о владении и разведении драконов. Не, ну вдруг они наконец-то проснутся и вылетят из своих пещер

Ответить

Дамир Камалетдинов

Neketa
0

Играют мускулами, почему нет

Ответить

Neketa Fo

Дамир
1

Мускулами играли когда одни вперёд всех мужика пульнули на орбиту, а вторые утерев сопли хуйнули целый бойз-бэнд на Луну. Вот это я понимаю понты были! А тут, тьфу, смешно серьезно обсуждать

Ответить

Neketa Fo

Дамир
0

Да тут даже не мускулы, а бумажки с пресс-релизами. Для примера, регулирующие органы в разных странах только сейчас начали чесать макушку как нам в будущем (ближайшем) регулировать автопилоты на дорогах, а они уже разрабатываются на всю катушку. Тут же вообще нихуя не существует, а они обсуждают это будто приняли художественный фильм «стальные небеса» за документалку.

По словам главы NASA Джима Брайдестайна, некоторые страны вроде Японии и Канады уже заинтересованы в документе. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сначала резко отреагировал на указ Трампа и сравнил его с вторжением в Ирак

резко отреагировал

Я блядь не могу представить как взрослый человек может «резко» триггерется на это

Ответить

Молчаливый лолипоп

1

По сути Луну сейчас можно поделить на две половинки. Одна половинка США, и вторая КНР. Остальным сосалочку предлагаю

Ответить

Ivan Boldyrev

Молчаливый
0

России - северный лунный полюс (круг диаметром 1 метр), Индии - южный (такой же круг). 

Ответить

Alexander Smirnov

1

Правила уровня:

Ответить

Дыня

0

Прилетят туда значит первыми и будут рассчитывать на то, что все остальные будут с ними на одинаковых условиях, ага, ну да, да, понятно, ясно. Жаль 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дыня
2

«Экспансия»

Ответить

Max Diviani

Дамир
0

Разбудите меня лет через 100, интересно сравнить сюжет книг/сериала и реальной жизни

Ответить

Ivan Boldyrev

Max
0

Ок, я позвоню. 

Ответить

Max Diviani

Ivan
0
Ответить

Ivan Boldyrev

Max
0

Или пингвин пусть позвонит... 

Ответить

Посторонний

Дыня
0

Так если первыми, скорей будут рассчитывать, что остальные не будут в равных условиях.

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Есть сначала докажут что были на луне :)

Ответить

С Осмыслом

0

жду вóйны по разделу территории на луне между теми, кто присоединится к "Соглашениям", и остальными. действуют ли всякие конвенции по ведению войн на территории Луны?

Ответить

Дамир Камалетдинов

С
0

Очень напомнило «К звёздам», кстати. Там как раз показали наше ближайшее будущее с Луной

Ответить

Ivan Boldyrev

0

Осталось понять, как это согласуется с "Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела", который США вроде как подписала и ратифицировала (как и большинство других стран). 

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