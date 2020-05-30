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Наука
Дамир Камалетдинов
12 977

SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с людьми на борту — это первый пилотируемый старт из США за 10 лет Материал редакции

Большой шаг для SpaceX, большой шаг для человечества.

279 комментариев
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NASA и SpaceX со второй попытки успешно запустили космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеным на борту. Впервые с 2011 года людей доставит на МКС не российский «Союз», а собственный корабль и со своей территории.

Запуск проходил без зрителей и с минимумом прессы из-за пандемии коронавируса. Как и во время первой попытки, до старта сохранялась вероятность переноса из-за погоды, но взлёт прошёл без проблем.

После выхода на орбиту астронавты проведут ручной лётный тест, а затем пристыкуются к американскому сегменту МКС. После этого они останутся на станции на несколько месяцев и вернутся на Землю на том же корабле Crew Dragon.

Миссия Demo-2 стала последним испытанием для пилотируемого космического корабля SpaceX. Теперь NASA может начать его регулярное использование для доставки астронавтов на МКС.

Crew Dragon должны были запустить ещё 27 мая, однако пуск отменили из-за погодных условий. В этот день возле мыса Канаверал зафиксировали торнадо и шёл дождь.

Почему запуск был настолько важен для США и SpaceX

Старт Crew Dragon — первый пилотируемый запуск людей в космос для коммерческой компании. Раньше этим занимались только государственные организации разных стран.

NASA впервые за десять лет запустит астронавтов…
Запуск планируют провести 27 мая, несмотря на пандемию коронавируса.
tjournal.ru

В 2011 году США закрыли программу «Спейс Шаттл» (Space Shuttle) и лишились собственных кораблей для вывода людей на орбиту. В то же время NASA запустило программу Commercial Crew, в которой приняли участие в том числе SpaceX и Boeing. Идея заключалась в том, чтобы частные компании при поддержке NASA разработали корабли для пилотируемых запусков, а агентство потом смогло их регулярно использовать.

Пока агентство развивало Commercial Crew, единственным способом доставки астронавтов на МКС были российские «Союзы». Роскосмос, по сути, стал монополистом на рынке вывода людей в космос: госкорпорация получала по 400 миллионов долларов в год от США за места для американцев в кораблях.

За 13 лет NASA потратило 3,9 миллиарда долларов на полёты к МКС. При этом для Роскосмоса они были бесплатными: доставка одного американца окупала стоимость всего корабля, подготовки и запуска.

Теперь NASA сможет отказаться от «Союзов» в пользу Crew Dragon или использовать оба корабля поочерёдно. Однако агентство, вероятно, перейдёт на американские корабли: они в любом случае будут дешевле и выгоднее российских.

Crew Dragon  Скриншот из трансляции NASA

Запуск также стал знаковым для США в целом и знаменует новую эру для американской космонавтики. Страна вернулась к пилотируемым запускам с собственной территории и теперь сможет вновь использовать собственные корабли.

#новости #космос #spacex #nasa #маск

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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279 комментариев
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Евгений Большаков

151
Ответить

solawind

Евгений
58

Норм батут у них получился.

Ответить

Сердечный якорь

Евгений
11

Думает, что не так с батутом.

Ответить

Дыня

Сердечный
41

Сапоги присмотрел на речку ходить 

Ответить
4 комментария

Евгений Долгий

Евгений
7

Ничего, не унывайте дмитрий батутович. Мы зато скоро прокатим искандеры мимо мавзолея. 
А за поправки проголосуем, так ваще сразу космическая отрасль оживет, терешкова пиздеть не будет!

И еще у нас выходных больше!!11

Ответить

Граф Хрущёв

Евгений
–22

Интересно, хохлы в пляс уже пустились?

Ответить

Витя Яковлюк

Граф
6

Интересно, лахтаботам уже заплатили за комментарии по этой новости?

Ответить

Emile Zäkiev

Граф
4

*приплетаю украшку*

Ответить

Shlomo Goldenberg

Граф
0

под статьей форбс в фб видел парочку

Ответить

R&J Team

Евгений
0

Зато у нас Шапошников задекларировал 79 миллиардов. Вот так вот

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

101

Смотрел с волнением, как будто меня это касается
Рад за землян наверное
UPD: Они даже первую ступень посадили успешно. Умиляшка :3

Ответить

Andre Macareno

Maksim
7

Касается, если из России, как-никак статья доходов была

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Andre
2

Я к тому, что казалось бы радоваться нечему, а всё равно

Ответить
17 комментариев

Dmitriy Ivanov

Andre
2

Статья доходов чья была? :)) 

Ответить

Сердечный якорь

Andre
0

Больше не будет)

Ответить

Litnikov Danil

Andre
0

Вспоминается серия Саус парка, где пытались кита на луну отправить

Ответить

Zzzzzzz

Maksim
0

Сейчас первую ступень сажать — рутина

Ответить

Denis Logutko

81

Вот когда полетит их Falcon 1, тогда поговорим.
Вот когда будут клиенты, тогда поговорим.
Вот когда будет контракт с NASA, тогда поговорим.
Вот когда полетит их Falcon 9, тогда поговорим.
Вот когда построят свой корабль, тогда поговорим.
Вот когда долетит он до МКС, тогда поговорим.
Вот когда будут запускать геостационарные спутники, тогда поговорим.
Вот когда придумают, как сажать ракеты, тогда поговорим.
Вот когда посадят хоть одну, тогда поговорим.
Вот когда посадят на баржу, тогда поговорим.
Вот когда начнут сажать после вывода на ГПО, тогда поговорим.
Вот когда полетит б/у ракета, тогда поговорим.
Вот когда запустят свой Falcon Heavy, тогда поговорим.
Вот когда вернут обтекатель, тогда поговорим.
Вот когда сделают свой Crew Dragon, тогда поговорим.
Вот когда повторно используют обтекатель, тогда поговорим.
Вот когда начнут возить людей, тогда поговорим.
===Вы находитесь здесь===
Вот когда запустят корабль на Марс, тогда поговорим.
Вот когда он сядет на Марсе, тогда поговорим.
Вот когда сделают марсианский транспорт, тогда поговорим.
Вот когда высадят людей на Марсе, тогда поговорим.
Вот когда колонизируют Марс, тогда поговорим.
Вот когда терраформируют Марс, тогда поговорим.

Ответить

Paster Nak

Denis
3

давай поговорим

Ответить

Пальто в коне

Paster
14
Ответить
1 комментарий

Азат Ваджипов

66

Я, если честно, очень рад. Не знаю почему мне это важно, но сегодня я пойду спать с хорошим настроением

Ответить

Максим Ростокин

Азат
5

Как и я!

Ответить

Михаил Подивилов

Максим
7

Присоединяюсь. Я тоже очень, очень рад

Ответить

Роман Трусов

49

Рогозин сейчас

Ответить

Litnikov Danil

Роман
1

Вот кто с твинков под трансляцией дизов наставил

Ответить

Sakari Sauso

41
Ответить

Michael Smith

Sakari
6

в Голливуде не хватило бюджета на анимацию (шучу)

Ответить

Насущные Проблемы

Michael
18
Ответить
3 комментария

FOX

Sakari
7
((( Implosionsratte ))) 🚀 🇺🇸 @Implosionsratte
@SpaceX https://t.co/ohLfzVfbe5
Ответить

FOX

Sakari
2

надеюсь режиссеру по башке дадут 

Ответить

Pahan41k

FOX
7

Там всегда обрывается связь когда она подлетает, ракета создаёт колебания на барже и антенна сбивается

Ответить
3 комментария

Morgan

Sakari
1

Надеюсь, запись найдется потом

Ответить

Eremenko Stanislav

Morgan
0

Да, должна появиться позже. У предыдущих запусков есть записи посадки со стороны

Ответить

Раненый лолипоп

Sakari
0

Когда я увидел капли на камере, то сразу подумал, что рядом в воду плюхнулась. Ан нет

Ответить

Ruslan Shashkov

Sakari
0

Такая еботина каждый запуск же

Ответить

Сергей Васильев

41

Рыночек победил.

Ответить

Серьёзный Валера

Сергей
2

Кого? Он один в мире.

Ответить

Сергей Васильев

Серьёзный
1

@Ded Pihto 

Ответить

Денис .

29

Как тебе такое, Илон Маск???

Ответить

ouxen

Денис
28
Ответить

Roman Polyakov

29

Ну теперь, точно всё 

Ответить

sear.scar

Roman
5

Ну, у нас тоже есть успехи: вот, шамана закрыли.

Ответить

Litnikov Danil

Roman
4

Надеюсь он был космополитом и порадовался бы

Ответить

Насущные Проблемы

20

Почалося!

Ответить

Дыня

Насущные
15

бля, охуенный ник, Улюкай Развлекаев, сделаю себе такого твинка потом 

Ответить

Пальто в коне

Дыня
8

тебе багажника мало?

Ответить
11 комментариев

Уважаемый бокал

18

@Ded Pihto рвись, запустили!

Ответить

Дмитрий Анисимов

Уважаемый
1

Ну что, дорогой @Ded Pihto, где же ты когда ты так нужен )))

Ответить

Brown Zweig

Уважаемый
0

запасаемся попкорном

Ответить

Ruslan Shashkov

Уважаемый
0

Не лезь дебил, она тебя сожрет! Нахуя ты его суммонишь?

Ответить

Сложный дебаркадер

15

Вот Украина, вот молодцы!

Ответить

Михаил Подивилов

14

У них там мягкая игрушка — дракончик, в невесомости чтоб пускать. Милота

Ответить

Big Dick Energy

Михаил
3

Помню один запуск Роскосмоса у них там плюшевая Angry Bird была в кабине.

Ответить

Paster Nak

Михаил
2

Мягкая игрушка на всех запусках есть, я так понимаю это что-то вроде индикатора невесомости

Ответить

Анатолий Смолов

Михаил
1

На Али / Амазоне легко найти. Стоит копейки. На память можно заказать.

Ответить

Alexandr Ivanov

13

Блэт, почему то радуюсь как ребёнок. Смотрел стрим, это очень круто) 

Ответить

SuxoiKorm

Alexandr
1

И не ты один. SpaceX и Илон Маск каким-то чудом вернули этот интерес и переживание за космонавтов. 

Ответить

Dc Maniac

11

Отмечаю запуск SpaceX 🎉🎊

Ответить

Андрей Мальцев

Dc
2

Рыба суховата...

Ответить

Dc Maniac

Андрей
2

Также как и желание Рогозина в 2028 (вернее после) отправить людей на марс 😉 ну ты понял

Ответить

Занятый Абдужаббор

Dc
0

cheers, тоже отмечаю)

Ответить

Сергей Звезда

9

Обалдеть

Ответить

Михаил Подивилов

Сергей
1

В удивительное время живём

Ответить

Дыня

Михаил
6

В удивительное время выживаем

Ответить
1 комментарий

Litnikov Danil

Сергей
1

И в прямом эфире!

Ответить

Yt

–10

Негры: Рушат магазины, занимаются вандализмом, уничтожают чужое имущество
Белые:  Просто двигают цивилизацию дальше.

Ответить

John Doe

Yt
22

Сидят такие и уничтожают

Ответить

Насущные Проблемы

John
2

Спиздил куртку NASA в магазине, и сидит такой, типа всё нормально.

Ответить

Yt

John
0

Игра найди негра. 

Ответить
6 комментариев

Yt

John
0

Ого, ручных негров которых пропихнули ради диверсити квоты теперь инженеры в виде Маска и Гвинн Шотвелл. Нормально ты себя так обоссал)

Ответить

Евгений Мартынов

John
–5

Прям классическое нетфликсовское клише. Не удивлюсь, если негр ещё и гей.

Ответить

Alexandr Ivanov

Yt
1

Когда уже не знаешь как доебаться.. 

Ответить

Занятый Абдужаббор

Yt
0

рандомные новореги : ыэыэыыэээ

Ответить

Михаил Подивилов

Занятый
0

Из-за таких как он, собсно, и рушат)

Ответить

Садовый фитиль

5

 Впервые с 2011 года людей доставит на МКС не российский «Союз», а собственный корабль и со своей территории

Роскосмос сасать

Ответить

Сложный дебаркадер

Садовый
0

Эх. Лучше бы не Роскосмос ❤️

Ответить

Robert Johansson

9
Ответить

Sakari Sauso

9

Приехали

Ответить

Женя Кузьмин

7

на ютубе стрим сейчас смотрят 4 миллиона человек — интересно, а что вообще смотрели больше?

Ответить

Dr. Acula

Женя
7

И это только с одного канала SpaceX, на канале NASA ещё 2млн, уверен, что есть ещё и другие каналы.

UPD: У NASA вообще два стрима почему-то, на каждом по 2млн

Ответить

Никита Бабич

Dr.
0

Один стрим - круглосуточный канал. Второй - копия для последующего сохранения стрима.

Ответить

Святослав Павленко

Женя
1

+ почти 400к на твиче на офф трансляции, и много стримеров, которые тоже смотрели и транслировали

Ответить

Сложный дебаркадер

Женя
0

Концерт Моргенштерна

Ответить

Немой теркин30см

Женя
0

 а что вообще смотрели больше?

Выступление Путина по поводу коронавируса

Ответить

Stanley H. Tweedle

7

Ну и во что Роскосмос вложил деньги будучи монополистом

Ответить

Иван Вялков

Stanley
5

Ни во что, просто их сожрали

Ответить

Nick Rosenberg

Stanley
4

В щечки Рогозина.

Ответить

Никита Бабич

Stanley
2

Я до сих пор припоминаю новости, где обещалась шахта на луне от роскосмоса.

Ответить

Крутой велосипед

6

Роскосмос напрягся

Ответить

Дыня

Крутой
7

Им уже нет смысла напрягаться. Раньше Роскосмос мог зарабатывать на услугах такси, а теперь уже без них обходиться научились.

Ответить

Крутой велосипед

Дыня
4

Та пошел ты

Ответить

Litnikov Danil

Дыня
2

"Вези меня, мр..!"

Ответить

Крошечный ключ

5

Сделал это за вас

Ответить

Ебаный Кошмар

Крошечный
9

"В настоящий момент Госдума возобновила активное обсуждение закона о квалификации инвесторов, предполагающего значительное ограничение их доступа к иностранным ценным бумагам, не входящим в крупнейшие индексы (такие как, например, американский S&P500) .В случае принятия закона в текущем виде значительно сократится список иностранных ценных бумаг на отечественных биржах, доступный инвесторам через российских брокеров."

Ответить

Coronadoden

Ебаный
5

Ебаный кошмар

Ответить
1 комментарий

Добровольный калькулятор

Ебаный
2

Ссука они ж просто сутками сидят и придумывают способы сделать жизнь в стране ещё более невыносимой. У них вообще никаких функций больше не осталось, даже номинальных.

Ответить

FOX

Крошечный
1

покупай $TSLA

Ответить

Крошечный ключ

FOX
0

ты чо решил меня моих последних монеток лишить?

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

6

@Дамир Камалетдинов Спасибо за текстовую трансляцию и статейки!

Ответить

Дамир Камалетдинов

Maksim
6

Самому было очень в кайф. Спасибо, что были с нами в этот день!

Ответить

Занятый Абдужаббор

7

просто охренеть как это круто всё

Ответить

Михаил Подивилов

Занятый
0

Прочитал как "грустно" сначала, слегка опешил

Ответить

Михаил Подивилов

Михаил
0

Думал что ты за Рогозина переживаешь

Ответить
4 комментария

Алексей Котт

Михаил
0

И грустно тоже. Проебали все полимеры в отечественной космонавтике, чо уж тут не грустить. За СпасеХ невероятно рад, они очень крутые.

Ответить
1 комментарий

F pee Z doo .

3

Еще и первую ступень успешно посадили только что, красавцы

Ответить

Egor Gorev

F
8

Меня одного смутило, что сигнал пропал на секунду, а потом бац, и первая ступень уже стоит?

Ответить

Egor Gorev

Egor
13
Ответить
2 комментария

Иван Вялков

Egor
9

Ванугю: за это возьмётся наша пропаганда

Ответить
1 комментарий

Никита Бабич

Egor
5

На плавающей платформе есть камера и антенна для передачи сигнала. Когда ракета снижается, - снижается соплом вниз. Реактивная струя (плазма) полностью зашумляет электромагнитные волны, передавать сигнал в реальном времени невозможно. Потому на одной из давних трансляций была такая последовательность: отключилась картинка, (ступень села, струя пропала), связь возобновилась, ракета уже стоит, но опора не выдерживает и косит, ракета падает и взрывается.

Ответить
10 комментариев

Taras Buria

Egor
3

О, а я все ждал, когда этот коммент заспавнится :))

Ответить

Занятый Абдужаббор

Egor
1

ето всё манташ

Ответить
1 комментарий

F pee Z doo .

Egor
1

Телепортацию протестили, Маск гений хуле

Если серьезно, то посадка ж не на антиграве, а с прожигом двигателя и на ненулевой скорости — это температура и ЭМ-воздействие (факел — это ж плазма), ударная нагрузка. Не вижу во временном отказе камеры ничего сверхъестественного

Ответить

Egor Gorev

Egor
0

Пересмотрел. Картинка отсутствовала 12 секунд.
Нашел одно из предыдущих приземлений, приземляется за 8 секунд.
https://youtu.be/49eIoaY8pVM?t=70

Ответить

Sergei Stenin

Egor
0

Не иначе снято на конспиративных квартирах 🤣

Ответить

Ruslan Shashkov

Egor
0

Так каждый запуск вроде

Ответить

Aleks Ad

Egor
–1

Так и есть, эти уебаны не могут снимать баржу с другого корабля?

Ответить

Михаил Подивилов

F
0

Очень красиво

Ответить

Алексей Шепард

6

Мне показался интересным тот момент, что один из астронавтов был в очках. Это ведь значит, что как минимум в плане зрения требования к здоровью уже менее жесткие. А чем ниже требования к здоровью, тем больше будет выбор уже по профессиональным качествам, и тем полезнее такой человек будет на орбите. Это ведь круто!

Ну и интересно, конечно, это обычные очки или какие-то особые? Наверное, с учетом необходимости выдерживать перегрузки там есть какие-то особенности, интересно было бы про них узнать

Ответить

Павел Петрович

Алексей
1

 один из астронавтов был в очках. Это ведь значит, что как минимум в плане зрения требования к здоровью уже менее жесткие

Но ведь оба астронавта - спецы экстракласса, может к ним и требования пониже.
Bob Behnken: Flew aboard Shuttle missions STS-123 (2008) and STS-130 (2010) as a mission specialist, accumulating over 708 hours in space, including 37 hours of spacewalk time.

Doug Hurley: Piloted Shuttle missions STS-127 (2009) and STS-135 (2011), the final flight of the Shuttle program.

Ответить

Алексей Шепард

Павел
0

Не спорю, я как раз и говорю о том, что в целом проблема со зрением решаемая, и это позволяет задействовать в миссиях людей с большим опытом и крутыми навыками

Ответить

Serega Khobta

4

отличный пример нашим жуликам, чего можно добиться если не воровать и не кошмарить бизнес.
Тем временем нам остается готовиться к празднованию победы 75 летней давности.

Ответить

Магомед Шереметьев

Serega
6

Они все всё понимают. Их дети давно в Америке прописаны и у них все будет хорошо

Ответить

ouxen

4

теперь 400 лямов с дорогих россиян взыскивать будут?

Ответить

Скромный американец

ouxen
2

ну не с батута же

Ответить

Кирилл Сосновский

4

Дед негодуэ

Ответить

Носорог Бани

4

@Дыня неси грустного Рогозина

Ответить

Stan Majors

4
Ответить

Sergey Volkov

3

Как вы думаете по телеку расскажут про этот запуск ? 

Ответить

Ofigenno News

Sergey
1

Расскажут, но максимум уделят этому 10 секунд эфирного времени...

Ответить

Bekzat Sadykov

Sergey
1

Сфокусируются на пропаже связи во время посадки ступени, смешают это с теорией фейковости посадки на Луне, приправят свежьим соловьиным пометом и тухлым киселем и подадут прямо к ужину.

Ответить

Stan Majors

Sergey
0

Хорошая павильонная сьемка

Ответить

Добровольный калькулятор

Sergey
0

Покажут повтор какой-нибудь документалки про Гагарина просто.

Ответить

Алексей Дудырев

–2

Полетели)

Ответить

Сердечный якорь

Алексей
9

Баран, сегодня биржа не работает.

Ответить

Алексей Дудырев

Сердечный
3
Ответить

Михаил Подивилов

Сердечный
1

Чё обзываешься, М?

Ответить
10 комментариев

Евгений Долгий

3

Ну что ж. Помашем Роскосмосу ручкой

Ручкой Путина, конечно же.

Ответить

Николай Корягин

3

А у нас зато блины с лопаты вкусные!

Ответить

John Doe

3

Заценил динозавра =)

Ответить

Jesus Surfer

3

Рогозин был в ярости когда узнал о ...

Ответить

Дыня

2

Он их уже на МКС ждёт

Ответить

Taras Buria

Дыня
0

Не ждет. Он же вроде как уже списал МКС

Ответить

Михаил Подивилов

2

Илон: "Поехали!"
Рогозин: "Приехали, блин..."

Ответить

Taras Buria

2

Как же это круто. 10/10

Ответить

Андрей Мальцев

2

Минус 500 000 000 долларов в год для бюджета России.

Ответить

Stan Majors

1

Хаха лол помню когда впервые сели на баржу теща мне сказала что дальше не смогут идти по списку)))

Ответить

John Doe

Stan
3

нормас у тебя теща, если с ней вывод на ГПО можно обсуждать. =)

Ответить

Stan Majors

John
1

Ненавидит сша, маска и обэму) ну и она в короновирус не оч верит)

Ответить

Ilya Grigöryev

–8

посмотрел прямой эфир на ютубе. экстаза не испытал. хайпа не понял, глобального смысла и новых возможностей - тоже.

а вообще, с каких пор, вы блять, заинтересовались космосом? совок на столько камбекнулся, что идея покорения вселенной теперь не привязана к государству, походу

Ответить

Stan Majors

Ilya
2

Приятель прям из флориды по видеосвязи звонил, народ с крыш мотелей смотрел по планшетам и через бинокли, полные парковки были, меньше чем при шаттлах, но примерно стока ж скок при запуске теслы в космос

Ответить

Ilya Grigöryev

Stan
–3

визуальное представление подобного рода я понимаю, сам бы посмотрел, если бы была возможность. трансляция нихуя не передает. я не понимаю восторг тех, кто кончает от мысли, что частная (якобы) компания запустила ракету

Ответить