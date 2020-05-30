Прямой эфир
Большой шаг для SpaceX, большой шаг для человечества.
NASA и SpaceX со второй попытки успешно запустили космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеным на борту. Впервые с 2011 года людей доставит на МКС не российский «Союз», а собственный корабль и со своей территории.
Запуск проходил без зрителей и с минимумом прессы из-за пандемии коронавируса. Как и во время первой попытки, до старта сохранялась вероятность переноса из-за погоды, но взлёт прошёл без проблем.
После выхода на орбиту астронавты проведут ручной лётный тест, а затем пристыкуются к американскому сегменту МКС. После этого они останутся на станции на несколько месяцев и вернутся на Землю на том же корабле Crew Dragon.
Миссия Demo-2 стала последним испытанием для пилотируемого космического корабля SpaceX. Теперь NASA может начать его регулярное использование для доставки астронавтов на МКС.
Crew Dragon должны были запустить ещё 27 мая, однако пуск отменили из-за погодных условий. В этот день возле мыса Канаверал зафиксировали торнадо и шёл дождь.
Старт Crew Dragon — первый пилотируемый запуск людей в космос для коммерческой компании. Раньше этим занимались только государственные организации разных стран.
В 2011 году США закрыли программу «Спейс Шаттл» (Space Shuttle) и лишились собственных кораблей для вывода людей на орбиту. В то же время NASA запустило программу Commercial Crew, в которой приняли участие в том числе SpaceX и Boeing. Идея заключалась в том, чтобы частные компании при поддержке NASA разработали корабли для пилотируемых запусков, а агентство потом смогло их регулярно использовать.
Пока агентство развивало Commercial Crew, единственным способом доставки астронавтов на МКС были российские «Союзы». Роскосмос, по сути, стал монополистом на рынке вывода людей в космос: госкорпорация получала по 400 миллионов долларов в год от США за места для американцев в кораблях.
За 13 лет NASA потратило 3,9 миллиарда долларов на полёты к МКС. При этом для Роскосмоса они были бесплатными: доставка одного американца окупала стоимость всего корабля, подготовки и запуска.
Теперь NASA сможет отказаться от «Союзов» в пользу Crew Dragon или использовать оба корабля поочерёдно. Однако агентство, вероятно, перейдёт на американские корабли: они в любом случае будут дешевле и выгоднее российских.
Запуск также стал знаковым для США в целом и знаменует новую эру для американской космонавтики. Страна вернулась к пилотируемым запускам с собственной территории и теперь сможет вновь использовать собственные корабли.
Сердечный якорь
Думает, что не так с батутом.
Ничего, не унывайте дмитрий батутович. Мы зато скоро прокатим искандеры мимо мавзолея.
А за поправки проголосуем, так ваще сразу космическая отрасль оживет, терешкова пиздеть не будет!
И еще у нас выходных больше!!11
Интересно, хохлы в пляс уже пустились?
Смотрел с волнением, как будто меня это касается
Рад за землян наверное
UPD: Они даже первую ступень посадили успешно. Умиляшка :3
Касается, если из России, как-никак статья доходов была
Я к тому, что казалось бы радоваться нечему, а всё равно
Вот когда полетит их Falcon 1, тогда поговорим.
Вот когда будут клиенты, тогда поговорим.
Вот когда будет контракт с NASA, тогда поговорим.
Вот когда полетит их Falcon 9, тогда поговорим.
Вот когда построят свой корабль, тогда поговорим.
Вот когда долетит он до МКС, тогда поговорим.
Вот когда будут запускать геостационарные спутники, тогда поговорим.
Вот когда придумают, как сажать ракеты, тогда поговорим.
Вот когда посадят хоть одну, тогда поговорим.
Вот когда посадят на баржу, тогда поговорим.
Вот когда начнут сажать после вывода на ГПО, тогда поговорим.
Вот когда полетит б/у ракета, тогда поговорим.
Вот когда запустят свой Falcon Heavy, тогда поговорим.
Вот когда вернут обтекатель, тогда поговорим.
Вот когда сделают свой Crew Dragon, тогда поговорим.
Вот когда повторно используют обтекатель, тогда поговорим.
Вот когда начнут возить людей, тогда поговорим.
===Вы находитесь здесь===
Вот когда запустят корабль на Марс, тогда поговорим.
Вот когда он сядет на Марсе, тогда поговорим.
Вот когда сделают марсианский транспорт, тогда поговорим.
Вот когда высадят людей на Марсе, тогда поговорим.
Вот когда колонизируют Марс, тогда поговорим.
Вот когда терраформируют Марс, тогда поговорим.
Я, если честно, очень рад. Не знаю почему мне это важно, но сегодня я пойду спать с хорошим настроением
Как и я!
Рогозин сейчас
в Голливуде не хватило бюджета на анимацию (шучу)
Да, должна появиться позже. У предыдущих запусков есть записи посадки со стороны
Раненый лолипоп
Когда я увидел капли на камере, то сразу подумал, что рядом в воду плюхнулась. Ан нет
Рыночек победил.
Кого? Он один в мире.
Ну теперь, точно всё
Почалося!
@Ded Pihto рвись, запустили!
У них там мягкая игрушка — дракончик, в невесомости чтоб пускать. Милота
Помню один запуск Роскосмоса у них там плюшевая Angry Bird была в кабине.
Мягкая игрушка на всех запусках есть, я так понимаю это что-то вроде индикатора невесомости
На Али / Амазоне легко найти. Стоит копейки. На память можно заказать.
Блэт, почему то радуюсь как ребёнок. Смотрел стрим, это очень круто)
Отмечаю запуск SpaceX 🎉🎊
Рыба суховата...
Обалдеть
В удивительное время живём
Негры: Рушат магазины, занимаются вандализмом, уничтожают чужое имущество
Белые: Просто двигают цивилизацию дальше.
Спиздил куртку NASA в магазине, и сидит такой, типа всё нормально.
Прям классическое нетфликсовское клише. Не удивлюсь, если негр ещё и гей.
Занятый Абдужаббор
рандомные новореги : ыэыэыыэээ
на ютубе стрим сейчас смотрят 4 миллиона человек — интересно, а что вообще смотрели больше?
Один стрим - круглосуточный канал. Второй - копия для последующего сохранения стрима.
+ почти 400к на твиче на офф трансляции, и много стримеров, которые тоже смотрели и транслировали
Немой теркин30см
а что вообще смотрели больше?
Выступление Путина по поводу коронавируса
Ну и во что Роскосмос вложил деньги будучи монополистом
Я до сих пор припоминаю новости, где обещалась шахта на луне от роскосмоса.
"В настоящий момент Госдума возобновила активное обсуждение закона о квалификации инвесторов, предполагающего значительное ограничение их доступа к иностранным ценным бумагам, не входящим в крупнейшие индексы (такие как, например, американский S&P500) .В случае принятия закона в текущем виде значительно сократится список иностранных ценных бумаг на отечественных биржах, доступный инвесторам через российских брокеров."
Ебаный кошмар
Добровольный калькулятор
Ссука они ж просто сутками сидят и придумывают способы сделать жизнь в стране ещё более невыносимой. У них вообще никаких функций больше не осталось, даже номинальных.
Прочитал как "грустно" сначала, слегка опешил
Думал что ты за Рогозина переживаешь
И грустно тоже. Проебали все полимеры в отечественной космонавтике, чо уж тут не грустить. За СпасеХ невероятно рад, они очень крутые.
Еще и первую ступень успешно посадили только что, красавцы
Меня одного смутило, что сигнал пропал на секунду, а потом бац, и первая ступень уже стоит?
Ванугю: за это возьмётся наша пропаганда
На плавающей платформе есть камера и антенна для передачи сигнала. Когда ракета снижается, - снижается соплом вниз. Реактивная струя (плазма) полностью зашумляет электромагнитные волны, передавать сигнал в реальном времени невозможно. Потому на одной из давних трансляций была такая последовательность: отключилась картинка, (ступень села, струя пропала), связь возобновилась, ракета уже стоит, но опора не выдерживает и косит, ракета падает и взрывается.
Занятый Абдужаббор
ето всё манташ
Телепортацию протестили, Маск гений хуле
Если серьезно, то посадка ж не на антиграве, а с прожигом двигателя и на ненулевой скорости — это температура и ЭМ-воздействие (факел — это ж плазма), ударная нагрузка. Не вижу во временном отказе камеры ничего сверхъестественного
Пересмотрел. Картинка отсутствовала 12 секунд.
Нашел одно из предыдущих приземлений, приземляется за 8 секунд.
https://youtu.be/49eIoaY8pVM?t=70
Мне показался интересным тот момент, что один из астронавтов был в очках. Это ведь значит, что как минимум в плане зрения требования к здоровью уже менее жесткие. А чем ниже требования к здоровью, тем больше будет выбор уже по профессиональным качествам, и тем полезнее такой человек будет на орбите. Это ведь круто!
Ну и интересно, конечно, это обычные очки или какие-то особые? Наверное, с учетом необходимости выдерживать перегрузки там есть какие-то особенности, интересно было бы про них узнать
один из астронавтов был в очках. Это ведь значит, что как минимум в плане зрения требования к здоровью уже менее жесткие
Но ведь оба астронавта - спецы экстракласса, может к ним и требования пониже.
Bob Behnken: Flew aboard Shuttle missions STS-123 (2008) and STS-130 (2010) as a mission specialist, accumulating over 708 hours in space, including 37 hours of spacewalk time.
Doug Hurley: Piloted Shuttle missions STS-127 (2009) and STS-135 (2011), the final flight of the Shuttle program.
Не спорю, я как раз и говорю о том, что в целом проблема со зрением решаемая, и это позволяет задействовать в миссиях людей с большим опытом и крутыми навыками
отличный пример нашим жуликам, чего можно добиться если не воровать и не кошмарить бизнес.
Тем временем нам остается готовиться к празднованию победы 75 летней давности.
Они все всё понимают. Их дети давно в Америке прописаны и у них все будет хорошо
теперь 400 лямов с дорогих россиян взыскивать будут?
Как вы думаете по телеку расскажут про этот запуск ?
Сфокусируются на пропаже связи во время посадки ступени, смешают это с теорией фейковости посадки на Луне, приправят свежьим соловьиным пометом и тухлым киселем и подадут прямо к ужину.
Добровольный калькулятор
Покажут повтор какой-нибудь документалки про Гагарина просто.
Полетели)
Сердечный якорь
Баран, сегодня биржа не работает.
Чё обзываешься, М?
Он их уже на МКС ждёт
Хаха лол помню когда впервые сели на баржу теща мне сказала что дальше не смогут идти по списку)))
посмотрел прямой эфир на ютубе. экстаза не испытал. хайпа не понял, глобального смысла и новых возможностей - тоже.
а вообще, с каких пор, вы блять, заинтересовались космосом? совок на столько камбекнулся, что идея покорения вселенной теперь не привязана к государству, походу
Приятель прям из флориды по видеосвязи звонил, народ с крыш мотелей смотрел по планшетам и через бинокли, полные парковки были, меньше чем при шаттлах, но примерно стока ж скок при запуске теслы в космос
визуальное представление подобного рода я понимаю, сам бы посмотрел, если бы была возможность. трансляция нихуя не передает. я не понимаю восторг тех, кто кончает от мысли, что частная (якобы) компания запустила ракету