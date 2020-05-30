Большой шаг для SpaceX, большой шаг для человечества.

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NASA и SpaceX со второй попытки успешно запустили космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеным на борту. Впервые с 2011 года людей доставит на МКС не российский «Союз», а собственный корабль и со своей территории.

Запуск проходил без зрителей и с минимумом прессы из-за пандемии коронавируса. Как и во время первой попытки, до старта сохранялась вероятность переноса из-за погоды, но взлёт прошёл без проблем.

После выхода на орбиту астронавты проведут ручной лётный тест, а затем пристыкуются к американскому сегменту МКС. После этого они останутся на станции на несколько месяцев и вернутся на Землю на том же корабле Crew Dragon.

Миссия Demo-2 стала последним испытанием для пилотируемого космического корабля SpaceX. Теперь NASA может начать его регулярное использование для доставки астронавтов на МКС.

Crew Dragon должны были запустить ещё 27 мая, однако пуск отменили из-за погодных условий. В этот день возле мыса Канаверал зафиксировали торнадо и шёл дождь.

Почему запуск был настолько важен для США и SpaceX

Старт Crew Dragon — первый пилотируемый запуск людей в космос для коммерческой компании. Раньше этим занимались только государственные организации разных стран.

В 2011 году США закрыли программу «Спейс Шаттл» (Space Shuttle) и лишились собственных кораблей для вывода людей на орбиту. В то же время NASA запустило программу Commercial Crew, в которой приняли участие в том числе SpaceX и Boeing. Идея заключалась в том, чтобы частные компании при поддержке NASA разработали корабли для пилотируемых запусков, а агентство потом смогло их регулярно использовать.

Пока агентство развивало Commercial Crew, единственным способом доставки астронавтов на МКС были российские «Союзы». Роскосмос, по сути, стал монополистом на рынке вывода людей в космос: госкорпорация получала по 400 миллионов долларов в год от США за места для американцев в кораблях.

За 13 лет NASA потратило 3,9 миллиарда долларов на полёты к МКС. При этом для Роскосмоса они были бесплатными: доставка одного американца окупала стоимость всего корабля, подготовки и запуска.

Теперь NASA сможет отказаться от «Союзов» в пользу Crew Dragon или использовать оба корабля поочерёдно. Однако агентство, вероятно, перейдёт на американские корабли: они в любом случае будут дешевле и выгоднее российских.

Crew Dragon Скриншот из трансляции NASA

Запуск также стал знаковым для США в целом и знаменует новую эру для американской космонавтики. Страна вернулась к пилотируемым запускам с собственной территории и теперь сможет вновь использовать собственные корабли.