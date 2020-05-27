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Скриншот из трансляции NASA

Первый запуск корабля SpaceX Crew Dragon с людьми на борту отменили из-за непогоды. Повторный старт назначили на 30 мая.

Решение перенести запуск приняли в последний момент: до старта оставалось меньше 17 минут, в ракету Falcon 9 уже закачивали топливо, а специалисты провели последние проверки. Астронавты пока остались в корабле Crew Dragon, пока из ракеты не спустят топливо.

Следующую попытку запуска назначили на 30 мая, 15:22 по cевероамериканскому восточному времени (22:22 по московскому времени). Астронавты и NASA пройдут те же проверки и приготовления, что и при первой попытке запуска.

В NASA с самого начала предупреждали, что запуск могут отложить из-за плохой погоды. В день старта сохранялась 50%-ая вероятность переноса миссии, поэтому агентство сразу объявило новые возможные даты — 30 и 31 мая.

Миссия Crew Dragon должна была стать первым пилотируемым космическим полётом, который осуществила частная компания. Кроме того, это стало бы первым запуском американцев с территории США за последние девять лет.

Как готовились к первой попытке запуска

Утро для астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена началось вполне обыденно Фото Washington Post

А так выглядел завтрак перед запуском на МКС Фото из твиттера Дага Херли

Фото из Твиттера Кристиана Дэйвенпорта

С семьями прощались виртуальными обнимашками

На чём ещё могут ездить астронавты, если летят на кораблях компании Илона Маска? — На машинах другой компании Илона Маска

После прибытия на стартовую площадку астронавты послушали музыку и почти сразу поднялись к кораблю, который установлен на высоте почти 70 метров Фото SpaceX

Специально для миссии SpaceX в NASA возродили культовый логотип 80-х и использовали его по полной

При этом NASA обычно не разрешает использовать оба своих логотипа на одежде одновременно — это противоречит гайдлайнам. Но в этот раз сделала исключение — один логотип на рукаве, другой — на груди Фото SpaceX

Астронавтов посадили в корабль примерно за три часа до запуска — всё остальное время они, как и все, ждали новостей о погоде

Изнутри корабль Crew Dragon оборудован в духе времени — вместо кучи рубильников и переключателей стоят сенсорные LCD-экраны

Третьим пассажиром корабля стал плюшевый дракон. Всё логично, кому ещё лететь на свободном месте в Crew Dragon

Президент США Дональд Трамп прибыл смотреть на запуск на самолёте, который сел на специальной посадочной площадке

Попутно президент поймал лучший вид на стартовую площадку с установленной Falcon 9, но прилетит ли он теперь во второй раз?

Илон Маск прибыл на место раньше президента США и успел высказаться о запуске — назвал его «мечтой, которая стала реальностью»

А потом случилась погода...