Прямой эфир
Против природы не попрёшь.
Первый запуск корабля SpaceX Crew Dragon с людьми на борту отменили из-за непогоды. Повторный старт назначили на 30 мая.
Решение перенести запуск приняли в последний момент: до старта оставалось меньше 17 минут, в ракету Falcon 9 уже закачивали топливо, а специалисты провели последние проверки. Астронавты пока остались в корабле Crew Dragon, пока из ракеты не спустят топливо.
Следующую попытку запуска назначили на 30 мая, 15:22 по cевероамериканскому восточному времени (22:22 по московскому времени). Астронавты и NASA пройдут те же проверки и приготовления, что и при первой попытке запуска.
В NASA с самого начала предупреждали, что запуск могут отложить из-за плохой погоды. В день старта сохранялась 50%-ая вероятность переноса миссии, поэтому агентство сразу объявило новые возможные даты — 30 и 31 мая.
Миссия Crew Dragon должна была стать первым пилотируемым космическим полётом, который осуществила частная компания. Кроме того, это стало бы первым запуском американцев с территории США за последние девять лет.
заготовил, ух бля, лайк за предусмотрительность.
на одном коменты, на другом играю, на третем учюсь
Вот ты постишь картинки, а у нас де прессия, у нас нет картинок.
Дыня умеет рубить плюсы и быть в тренде
Вот без шуток, вроде Крис Хетфилд писал что на союзах похуй в какую погоду взлетать, в отличие от шатлов. Удивлен что в спейс икс так же.
Ну в России (ладно в совке) люди всегда были расходниками 👀
Блин вот не хочу этот срач, но в шатлах больше людей погибло чем в союзах. В совке на космос лучшие умы работали.
Ну если бы союзы могли вмещать столько же людей, сколько и шаттлы, потери были бы одинаковые. По 2 аварии у каждой стороны.
Но вообще сравнивать союзы с шаттлами это очень странно само по себе. Их либо с драгонами сравнивать, либо шаттлы с буранами.
Ладно поиграю в твою игру) Если бы шатлы столько же лет летали как союзы, жертв было бы больше.
Про странность сравнения согласен, я же про это и пишу, что драгоны почему то как шаттлы от погоды зависят.
А мне казалось, что аварийность от количества запусков зависит, а не от того, сколько лет они летают)
Сегодняшняя миссия была испытательной, первостепенная задача - сохранение экипажа. Многое зависит от спас. аварийной системы, слишком много неизвестных, чтобы добавлять сюда еще и проблемы с погодой
Ну так я не ругаю маска, я сам буду рад когда они полетят. Просто обратил внимание на интересную деталь. Ну и я считаю что союзы незаслуженно хуесосят.
Как союзы хуесосят?
Да по всякому, щас бы срачи запоминать еще.
Ну хз, кто хуесосит, Союзы - просто старое рожно, которое вполне качественно справляется со своей работой)
Если бы
Мощный аргумент
Ну можно вообще по одному человеку отправлять, тогда статистика вообще супер будет. Можно будет хвастаться перед всеми. Ну а научные задачи это уже вторичный вопрос
Дело не в статистике, а в том, что новейшая технология, в которую вложили огромные средства и огромной помпой пиарят не особо-то продвинулась по сути за сколько там? 16 лет простоя.
О чем ты? Какие новейшие технологии?
Масковские )
Что такое огромные средства? СпейсХ вроде около 3 млрд. баксов всего выделили)
Хочется сказать, ну вот на 3 ярда и полетали ))
3 ярда — это собственные средства Спейс Х.
Но там еще наса, боинг, хуёинг, дядя сэм, куча более мелких участников.
Ну ты же явно не в теме, не понимаю, зачем ты ведешь этот спор)
ох, ну ты в теме.
Commercial Crew Program (CCP) — многоэтапная программа NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.
Space Exploration Technologies (SpaceX) — 75 млн для разработки интегрированной системы аварийного спасения для пилотируемой версии их грузового космического корабля Dragon.
SpaceX с кораблём Dragon V2 и ракетой-носителем Falcon 9 — 440+20 млн.
Контракт с Boeing составил 4,2 млрд долларов, с SpaceX — 2,6 млрд, при одинаковых контрактных обязательствах: завершение разработки и сертификация транспортных систем, тестовые и штатные миссии к МКС.
Если нужна еще информация, обращайся)
Следил час за стримом, обидно конечно за космонавтов/
Ну хоть не 4 как я))
3 часа следил, пиздец я порвался, конечно.
Помолимся за тех кто смотрел 4 часа трансляции
Охулиарды вкинули, а с ветерком взлетать не научили.
Что-то напоминает... )
Тебя напоминает?
Про мамку лучше не надо, да. Зачем старую женщину обижать.
А вот средний возраст порвавшихся, мне кажется, как подходит чтоб их мамки были еще милфами.
О, пошла рваться секта
Роскосмос?
Его )
Только ракета Маска взлетит 30. А когда там Роскосмос вылетает?
Да Роскосмос то летает уже лет 60 ) Без перерыва в пилотируемой космонавтике.
Это несмотря на фэйлы, пилеж и недофинансирование.
На технологиях середины прошлого века.
В дождь, снег и ветер. )
Пришёл первый раз посмотреть как оно в реальном времени, а они обломали!
Резервная дата: 30.05.2020!
Климатические Войска Российской Федерации
Но вообще, надо признать, они молодцы. Бздят за своих чуваков. В авиации как говорится мелочей нет
почему не завтра? придется откачивать топливо и заново охлаждать баки
Видать все-таки не туда я нажал. Извините.
Лохи, надо было Собянину набрать, он каждый год облака разгоняет