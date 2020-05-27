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Наука
Дамир Камалетдинов
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Первый пилотируемый запуск SpaceX отменили из-за погоды Материал редакции

Против природы не попрёшь.

84 комментария
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Скриншот из трансляции NASA

Первый запуск корабля SpaceX Crew Dragon с людьми на борту отменили из-за непогоды. Повторный старт назначили на 30 мая.

Решение перенести запуск приняли в последний момент: до старта оставалось меньше 17 минут, в ракету Falcon 9 уже закачивали топливо, а специалисты провели последние проверки. Астронавты пока остались в корабле Crew Dragon, пока из ракеты не спустят топливо.

Следующую попытку запуска назначили на 30 мая, 15:22 по cевероамериканскому восточному времени (22:22 по московскому времени). Астронавты и NASA пройдут те же проверки и приготовления, что и при первой попытке запуска.

В NASA с самого начала предупреждали, что запуск могут отложить из-за плохой погоды. В день старта сохранялась 50%-ая вероятность переноса миссии, поэтому агентство сразу объявило новые возможные даты — 30 и 31 мая.

Миссия Crew Dragon должна была стать первым пилотируемым космическим полётом, который осуществила частная компания. Кроме того, это стало бы первым запуском американцев с территории США за последние девять лет.

Как готовились к первой попытке запуска

Утро для астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена началось вполне обыденно Фото Washington Post
А так выглядел завтрак перед запуском на МКС Фото из твиттера Дага Херли
Фото из Твиттера Кристиана Дэйвенпорта
С семьями прощались виртуальными обнимашками
На чём ещё могут ездить астронавты, если летят на кораблях компании Илона Маска? — На машинах другой компании Илона Маска
После прибытия на стартовую площадку астронавты послушали музыку и почти сразу поднялись к кораблю, который установлен на высоте почти 70 метров Фото SpaceX
Специально для миссии SpaceX в NASA возродили культовый логотип 80-х и использовали его по полной
При этом NASA обычно не разрешает использовать оба своих логотипа на одежде одновременно — это противоречит гайдлайнам. Но в этот раз сделала исключение — один логотип на рукаве, другой — на груди Фото SpaceX
Астронавтов посадили в корабль примерно за три часа до запуска — всё остальное время они, как и все, ждали новостей о погоде
Изнутри корабль Crew Dragon оборудован в духе времени — вместо кучи рубильников и переключателей стоят сенсорные LCD-экраны
Третьим пассажиром корабля стал плюшевый дракон. Всё логично, кому ещё лететь на свободном месте в Crew Dragon
Президент США Дональд Трамп прибыл смотреть на запуск на самолёте, который сел на специальной посадочной площадке
Попутно президент поймал лучший вид на стартовую площадку с установленной Falcon 9, но прилетит ли он теперь во второй раз?
Илон Маск прибыл на место раньше президента США и успел высказаться о запуске — назвал его «мечтой, которая стала реальностью»
А потом случилась погода...

#новости #космос #spacex

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84 комментария
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Дыня

75
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Уполномоченный торшер

Дыня
12

заготовил, ух бля, лайк за предусмотрительность.

Ответить

Дыня

Уполномоченный
15

на одном коменты, на другом играю, на третем учюсь 

Ответить

Уполномоченный торшер

Дыня
2

Вот ты постишь картинки, а у нас де прессия, у нас нет картинок.

Ответить

Носорог Бани

Дыня
4

Дыня умеет рубить плюсы и быть в тренде

Ответить

Дыня

Носорог
6

извени я случяйно (

Ответить

Носорог Бани

Дыня
3

Меглин не оценил, удаляй

Ответить

Дыня

Носорог
5
Ответить

Agent_J

Дыня
0

а сам, сволочь, специально!

Ответить

Danya Rubik

Дыня
4

Вот без шуток, вроде Крис Хетфилд писал что на союзах похуй в какую погоду взлетать, в отличие от шатлов. Удивлен что в спейс икс так же.

Ответить

Картошка Фри

Danya
1

Ну в России (ладно в совке) люди всегда были расходниками 👀

Ответить

Danya Rubik

Картошка
2

Блин вот не хочу этот срач, но в шатлах больше людей погибло чем в союзах. В совке на космос лучшие умы работали.

Ответить

Картошка Фри

Danya
–1

Ну если бы союзы могли вмещать столько же людей, сколько и шаттлы, потери были бы одинаковые. По 2 аварии у каждой стороны.

Но вообще сравнивать союзы с шаттлами это очень странно само по себе. Их либо с драгонами сравнивать, либо шаттлы с буранами.

Ответить

Danya Rubik

Картошка
3

Ладно поиграю в твою игру) Если бы шатлы столько же лет летали как союзы, жертв было бы больше.
Про странность сравнения согласен, я же про это и пишу, что драгоны почему то как шаттлы от погоды зависят. 

Ответить

Картошка Фри

Danya
0

А мне казалось, что аварийность от количества запусков зависит, а не от того, сколько лет они летают)
Сегодняшняя миссия была испытательной, первостепенная задача - сохранение экипажа. Многое зависит от спас. аварийной системы, слишком много неизвестных, чтобы добавлять сюда еще и проблемы с погодой

Ответить

Danya Rubik

Картошка
3

Ну так я не ругаю маска, я сам буду рад когда они полетят. Просто обратил внимание на интересную деталь. Ну и я считаю что союзы незаслуженно хуесосят.

Ответить

Картошка Фри

Danya
0

Как союзы хуесосят?

Ответить

Danya Rubik

Картошка
1

Да по всякому, щас бы срачи запоминать еще. 

Ответить

Картошка Фри

Danya
0

Ну хз, кто хуесосит, Союзы - просто старое рожно, которое вполне качественно справляется со своей работой)

Ответить

Евгений Долгий

Картошка
0

Школота хуесосит.

Ответить

Евгений Долгий

Картошка
1

Если бы

Мощный аргумент

Ответить

Картошка Фри

Евгений
0

Ну можно вообще по одному человеку отправлять, тогда статистика вообще супер будет. Можно будет хвастаться перед всеми. Ну а научные задачи это уже вторичный вопрос

Ответить

Евгений Долгий

Картошка
0

Дело не в статистике, а в том, что новейшая технология, в которую вложили огромные средства и огромной помпой пиарят не особо-то продвинулась по сути за сколько там? 16 лет простоя.

Ответить

Картошка Фри

Евгений
0

О чем ты? Какие новейшие технологии?

Ответить

Евгений Долгий

Картошка
0

Масковские )

Ответить

Картошка Фри

Евгений
0

Что такое огромные средства? СпейсХ вроде около 3 млрд. баксов всего выделили)

Ответить

Евгений Долгий

Картошка
0

Хочется сказать, ну вот на 3 ярда и полетали ))

3 ярда — это собственные средства Спейс Х.

Но там еще наса, боинг, хуёинг, дядя сэм, куча более мелких участников.

Ответить

Картошка Фри

Евгений
0

Ну ты же явно не в теме, не понимаю, зачем ты ведешь этот спор)

Ответить

Евгений Долгий

Картошка
0

ох, ну ты в теме.

Ответить

Картошка Фри

Евгений
0

Commercial Crew Program (CCP) — многоэтапная программа NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Space Exploration Technologies (SpaceX) — 75 млн для разработки интегрированной системы аварийного спасения для пилотируемой версии их грузового космического корабля Dragon.

SpaceX с кораблём Dragon V2 и ракетой-носителем Falcon 9 — 440+20 млн.

Контракт с Boeing составил 4,2 млрд долларов, с SpaceX — 2,6 млрд, при одинаковых контрактных обязательствах: завершение разработки и сертификация транспортных систем, тестовые и штатные миссии к МКС.

Если нужна еще информация, обращайся)

Ответить

Вечерние чтения

Дыня
1

Побанкетим

Ответить

Sancobot

12

Следил час за стримом, обидно конечно за космонавтов/

Ответить

Maxim Rebitsky

Sancobot
14

Ну хоть не 4 как я))

Ответить

Уютный Багажник

Maxim
8

3 часа следил, пиздец я порвался, конечно. 

Ответить

Дыня

Уютный
4

представляю тебя щас так 

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
1

Уже нет, но было жарко. 

Ответить

Sancobot

Уютный
3
Ответить

Уютный Багажник

Sancobot
4
Ответить

ouxen

Уютный
0

ужс

Ответить

Математический диод

Уютный
1

Включил в 23:27. Спокойно отмену воспринял)

Ответить

Николай Корягин

8

Помолимся за тех кто смотрел 4 часа трансляции

Ответить

Segaz

Николай
1

https://twitter.com/DogePraying/status/1253004237153468418?s=20

Ответить

Владислав Сластушевский

8

Ох уж этот контраст

Ответить

Евгений Долгий

–17

Охулиарды вкинули, а с ветерком взлетать не научили.
Что-то напоминает... )

Ответить

Segaz

Евгений
3

Кучу еды в тебя вкинули, а думать так и не научили.
Что-то напоминает...)

Ответить

Евгений Долгий

Segaz
–3

Тебя напоминает?

Ответить

Segaz

Евгений
1

Эх, щас бы про мамку пошутить твою... Пожалуй, отступлю в этот раз.

Ответить

Евгений Долгий

Segaz
–2

Про мамку лучше не надо, да. Зачем старую женщину обижать.

А вот средний возраст порвавшихся, мне кажется, как подходит чтоб их мамки были еще милфами.

Ответить

Евгений Долгий

Евгений
–9

О, пошла рваться секта 

Ответить

Don Pedro

Евгений
0

Давайте так оставим

Ответить

Носорог Бани

Евгений
0

Роскосмос?

Ответить

Евгений Долгий

Носорог
0

Его )

Ответить

Носорог Бани

Евгений
0

Только ракета Маска взлетит 30. А когда там Роскосмос вылетает?

Ответить

Евгений Долгий

Носорог
0

Да Роскосмос то летает уже лет 60 ) Без перерыва в пилотируемой космонавтике.

Это несмотря на фэйлы, пилеж и недофинансирование.

На технологиях середины прошлого века.

В дождь, снег и ветер. )

Ответить

Евгений Долгий

Носорог
0

Вот ты например, почему испытал боль?

Ответить

/ddoi

5
Ответить

Отличный диод

3

Через три дня, Дамир, будет следующая попытка

Ответить

Отличный диод

Отличный
3

Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT

Ответить

Вирусный инструмент

Отличный
0

То бишь в субботу в 22:22 по Москве?

Ответить

ouxen

Отличный
0

шо там со статсой ( ಠ ͜ʖಠ)  

Ответить

Тюляш Морской Котан

2

Пришёл первый раз посмотреть как оно в реальном времени, а они обломали!
Резервная дата: 30.05.2020!

Ответить

Вирусный инструмент

Тюляш
0

Такая уж эпоха

Ответить

Джордж Харви

2

Климатические Войска Российской Федерации

Ответить

Санитарный франт

Джордж
0

Надо вместо охранника сбоку Рогозина прифотошопить

Ответить

Виктор Тарасов

2

Не поссали на Теслу, вот и не полетели.

Ответить

Президентский яд

1

спасибо за пуш

Ответить

Президентский яд

Президентский
0

держите руку на пульсе

Ответить

Дыня

1

Но вообще, надо признать, они молодцы. Бздят за своих чуваков. В авиации как говорится мелочей нет

Ответить

ouxen

0

почему не завтра? придется откачивать топливо и заново охлаждать баки

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
2

Это и так стандартная процедура. Никто бы ракету с топливом не оставил стоять даже полчаса лишних

Ответить

ouxen

Дамир
2

да, но почему не завтра, напиши о таких переносах статью-расследование, всегда назначают на дохера дней после, даже если завтра хорошая погода

Ответить

плюшевый батон

ouxen
1

МКС не захочет, Фалкон не вскочит

Ответить

Роман Андронов

ouxen
0

От орбиты МКС и траектории ещё зависит

Ответить

Санитарный франт

ouxen
0

Потому что земля крутится. Вот и всё расследование.

Ответить

Виктор Тарасов

0

Видать все-таки не туда я нажал. Извините.

Ответить

Segaz

Виктор
1

Ты нажал перенос! Че вот ты тутор пропустил?

Ответить

Носорог Бани

0

Лохи, надо было Собянину набрать, он каждый год облака разгоняет

Ответить

Litnikov Danil

Носорог
1

Угу, отлично разгоняет, 9 мая лил дождь, если кто пропустил

Ответить

Jack The-Blackferal

0

На 30 а не на 31. В субботу будут опять пытаться. 

Ответить

Погибший мангал

0

Даже не сомневался (утром в какой-то статье была оговорка насчет погоды)

Ответить

Don Pedro

0

Придется 🍿 под папиных дочек доедать

Ответить

Руслан Гатин

0

Это климатическое оружие жириновского сработало

Ответить

Dmitry Mandryka

0

Сработала ментальная атака (с)

Ответить

Dmitry Sursin

0

Не знал что Иванка Трамп в Red Alert 3 была))

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