Прямой эфир
Следим за второй попыткой исторического запуска как для американской космонавтики, так и для компании Илона Маска.
30 мая в 22:22 по московскому времени SpaceX и NASA попытаются во второй раз за неделю запустить первый корабль Crew Dragon с людьми на борту. В прошлый раз запуску помешала погода — из-за дождя и сильного ветра старт отменили в самый последний момент, за 17 минут до отрыва от Земли.
В случае успешного запуска, полёт станет историческим сразу по нескольким причинам: он станет первым пилотируемым стартом для SpaceX за 18 лет работы, частная компания впервые в истории доставит людей в космос, а американцы впервые с 2011 года отправятся на МКС со своей территории и на своих кораблях.
Вероятность отмены запуска сохраняется и сегодня. TJ следит за мероприятием в прямом эфире. SpaceX и NASA ведут видеотрансляции запуска на YouTube.
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Дамир, спасибо за текстовую трансляцию, ты крутой!
Чтение развивает мозг...
Онанирование снимает стресс.
Я рад что ты удовлетворен..
У меня стресс.
Могу помочь тебе его снять...
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Я чую ловушкера.
Ты путаешь онанизм с мастурбацией простораз. Попробуй еще раз...
А чтение ТЖ?
Скорей всего мне уже ничего не грозит. Все один хуй катится в какую то пизду...
@Уютный Багажник если будешь следить - пни меня, когда поедут)
«Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу НТВ сравнил прибыль, которую госкорпорация получала от продажи НАСА мест на российских космических кораблях «Союз», с «найденной на улицей монеткой»
🤦♂
Не особо слежу за деятельностью Маска, поэтому поясните, в чём "историчность" запуска?
Третий абзац прочти, если ещё не разучился
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Тревожный чайник
Ага редачишь!!! Понятно, порвался. Скрин комментария отправят в NASA, и не станешь ты космонавтом, и стримером тоже.
Я написал, что трансляция слишком ранняя, не посмотрел, что это текстовая. Думал просто ракету показывать будут.