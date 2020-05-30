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Наука
Дамир Камалетдинов
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Прямая трансляция: Запуск первого корабля SpaceX с людьми на борту Материал редакции

Следим за второй попыткой исторического запуска как для американской космонавтики, так и для компании Илона Маска.

33 комментария
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Фото SpaceX

30 мая в 22:22 по московскому времени SpaceX и NASA попытаются во второй раз за неделю запустить первый корабль Crew Dragon с людьми на борту. В прошлый раз запуску помешала погода — из-за дождя и сильного ветра старт отменили в самый последний момент, за 17 минут до отрыва от Земли.

В случае успешного запуска, полёт станет историческим сразу по нескольким причинам: он станет первым пилотируемым стартом для SpaceX за 18 лет работы, частная компания впервые в истории доставит людей в космос, а американцы впервые с 2011 года отправятся на МКС со своей территории и на своих кораблях.

Вероятность отмены запуска сохраняется и сегодня. TJ следит за мероприятием в прямом эфире. SpaceX и NASA ведут видеотрансляции запуска на YouTube.

Если не видите трансляцию, просто обновите страницу.

#прямаятрансляция #spacex #nasa #космос

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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33 комментария
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Михаил Подивилов

6

Дамир, спасибо за текстовую трансляцию, ты крутой!

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Рыбий Глаз

Михаил
0

Чтение развивает мозг...

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Рыбий
2

Онанирование снимает стресс. 

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Рыбий Глаз

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0

Я рад что ты удовлетворен..

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Рыбий
0

У меня стресс. 

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Михаил Подивилов

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0

Могу помочь тебе его снять...

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Михаил
2

Я чую ловушкера. 

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Рыбий Глаз

Активный
0

Этот комментарий засосала бездна

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Рыбий Глаз

Активный
0

Ты путаешь онанизм с мастурбацией простораз. Попробуй еще раз...

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Рыбий
0

Нет ты!

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Рыбий Глаз

Активный
0

Конечно...

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Насущные Проблемы

Рыбий
0

А чтение ТЖ?

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Рыбий Глаз

Насущные
0

Скорей всего мне уже ничего не грозит. Все один хуй катится в какую то пизду...

Ответить

Михаил Подивилов

3

ПОЕХАЛИ!

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Дыня

2

@Уютный Багажник если будешь следить - пни меня, когда поедут) 

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Дыня
1

Ок, пну тебя за щеку. 

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Дыня

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3
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Дыня
1
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Насущные Проблемы

Активный
0

Хватит на людях анусы друг другу теребить.

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Насущные
0

бебебе

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Eugen T

1

«Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу НТВ сравнил прибыль, которую госкорпорация получала от продажи НАСА мест на российских космических кораблях «Союз», с «найденной на улицей монеткой»
🤦‍♂

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Серьёзный Валера

–3

Эпичное барбекю.

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Насущные Проблемы

–1

Не особо слежу за деятельностью Маска, поэтому поясните, в чём "историчность" запуска?

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Иван Богданов

Насущные
1

Третий абзац прочти, если ещё не разучился 

Ответить

Насущные Проблемы

Иван
–1

Я чё, на ТЖ захожу чтобы читать что-то кроме комментов?

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Denis Kulikov

0

🤞 

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Виталий Лановой

0

.

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Тревожный чайник

Виталий
0

Ага редачишь!!! Понятно, порвался. Скрин комментария отправят в NASA, и не станешь ты космонавтом, и стримером тоже. 

Ответить

Виталий Лановой

Тревожный
0

Я написал, что трансляция слишком ранняя, не посмотрел, что это текстовая. Думал просто ракету показывать будут.

Ответить

Тревожный чайник

0

А как же #LaunchAmerica

Ответить

Командный клуб

0

Лучше бы вы за погодой следили, а не текстовую трансляцию вели. Хоспаде, куда редакция тратит человеко/часы

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artemykairyak

0

ЗАПУСКАЕМ РАБОТЯГ

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Геологический супер_стар

0

Запустите онлайн трансляцию на твиче

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