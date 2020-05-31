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Наука
Дамир Камалетдинов
5929

Первый корабль SpaceX с людьми на борту пристыковался к МКС Материал редакции

На этом основная часть миссии Demo-2 подошла концу — осталось только вернуться на Землю через несколько месяцев.

81 комментарий
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Корабль SpaceX Crew Dragon с экипажем на борту успешно пристыковался к американскому сегменту Международной космической станции. Частная компания впервые доставила людей на МКС.

Crew Dragon пристыковался к станции в автоматическом режиме, на 15 минут опередив график. Однако в промежутке между 200 и 170 метрами от МКС астронавты перешли на ручное управление, чтобы совершить тестовые манёвры.

Кораблём управляли с помощью тачскрин-дисплеев Crew Dragon. После тестового ручного управления, астронавты снова включили автоматические системы.

Боб Бенкен и Даг Херли присоединились к экипажу МКС. Они проведут на станции от одного до нескольких месяцев, а потом вернутся на Землю на том же корабле.

До стыковки Бенкен и Херли провели в космосе около 19 часов в кабине Crew Dragon. После выхода на орбиту они сняли скафандры, связались с Землёй, поужинали и легли спать. Как отметили Бенкен и Херли, им пришлось спать в тех же креслах, в которых они взлетали, но это оказалось «удивительно удобно».

Утром астронавты проснулись под песню Black Sabbath — Planet Caravan, провели экскурсию по капсуле, позавтракали, надели скафандры и приступили к сближению с МКС.

30 мая SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с людьми на борту. Это стало первым случаем в истории, когда частная компания отправила в космос человека, а также первым пилотируемым стартом из США с 2011 года, когда закрыли программу «Спейс Шаттл» (Space Shuttle).

#новости #spacex #nasa #космос

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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81 комментарий
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Промежуточный Кирилл

119

Маленькая стыковка Крю Драгона, но большая пизда для всего Роскосмоса.

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George Weiler

Промежуточный
5

Кажется акк взломали

Ответить

Умный дым

George
8

Он просто классы набивает опять)

Ответить

anti kuzma

Промежуточный
0

белорус раздухарился.

Ответить

Люциан Бужор

Промежуточный
0

Какая там пизда, уже всё повернули в нашу сторону. Без гайки бы не взлетел, а без шурупа бы не пристыковался.
Не можешь победить-напизди😉

Ответить

Драматический череп

27

В Ольгино сейчас:

Ответить

Научно-Технический ключ

Драматический
16

Да похуй им на такие вещи. Любой инфоповод - это праздник, значит новые объёмы закажут и оплатят. Причём из твоих же денег и оплатят.

Ответить

Dias001 Rrn

Драматический
1

В Лахте-2 вообще-то

Ответить

Robert Johansson

18
Ответить

Химический меч

Robert
4

Почему бы вам просто не порадоваться этому эпохальному событию вместе со всем земным шаром, а не кидать пикчи этого пухлого неженки?

Ответить

Евгений Миронов

Химический
22

Одно другому мешает?

Ответить

Химический меч

Евгений
0

Yes.

Ответить

Научно-Технический ключ

Химический
22

Эта "пухлая неженка" всю жизнь живёт на наши деньги так-то. Это не просто какой-то абстрактный ватник в засранных штанах - это убожество, с биографией которого его в цивилизованной стране разве что менеджером средней руки в сетевой продуктовый магазин взяли бы.

А в РФ он серийно разваливает и разворовывает целые отрасли науки и экономики. Теперь вот добил космос.

Ответить

Человекоподобный кот

Химический
6

Мы радуемся, просто эта "пухлая неженка" заслужила этого всего. 
Как самому выебывать, так все можно, а как самого в говно макают, так это проклятые американцы демпингует :) (без негатива именно к тебе)

Ответить

Химический меч

Человекоподобный
6

Господи, вы говорите так, будто неженке с этого что-то будет. Из вашего же кармана компенсируют убытки, это же не бизнесмен, который потеряет деньги просто потому, что годами сидел и ничего не делал

Ответить

Человекоподобный кот

Химический
2

К сожалению, да, будет ему ровно ничего. Что мы можем с этим сделать? Да в принципе тоже, к сожалению, ничего. Института репутации у нас практически несущетсвует там, где он очень сильно нужен. Тодоренко зачмырим, а Башарова и Рогозина нет :) Россия! 

Ответить

Химический меч

Человек…
5

Пойду бахну кваса

Ответить

Robert Johansson

Химический
1

Если ему ничего за это не будет, то что нам мешает хотя бы развлечься за свой счет?

Ответить

Химический меч

Robert
10

Заебали

Ответить

Медный Женя

18

когда вижу такую фотку, сразу вспоминаю похожий момент из Интерстеллар и в голове музыка врубается из него

Ответить

Химический меч

Медный
3

Ты же помнишь, что там был бум-бум?

Ответить

Медный Женя

Химический
1

блеть. вспомнила.

Ответить

Промежуточный Кирилл

Медный
–2

Это я включил 

Ответить

Daniel Fox

Медный
0

Зачем...
Нет...
Я не плачу...
Это дощь....
😥😥😥😥😥

Ответить

Андрей Заварзин

1

Они конечно молодцы и это охуенно что появился конкуренция в этом деле у Роскосмоса, но я не понимаю почему так хайпят, 10 лет Россия делала это каждый год и учитывая что бюджет Спейс икс больше раз в 10 то тут ничего невероятного нет.
Слушал подксат с каким то чуваком, который разбирается в этой теме, так вот он сказал что учитывая бюджет Роскосмоса они очень успешная организация.

Ответить

Дмитрий Городских

Андрей
12

Наверное хайпят, потому что США это уже не делала 9 лет?
Ну и ракеты новые многоразовые показывают свою надежность.
Вся эта многоразовость задумывалась для того, чтобы можно было максимально дешево отправить кучу всего на Марс.
До МКС долетели, потом еще дальше.

Ответить

Андрей Заварзин

Дмитрий
–8

Ну хайпят то и русские в том числе, "историческим моментом" называют, так США и шатлы запускала, люди на МКС уже 20 лет живут так-то
Это совершенно обыденное событие же, обычный запуск ракеты на МКС, до первая ступень много разовая в остальном это дефолтный корабль

Ответить

F pee Z doo .

Андрей
0

В смысле дефолтный? Это новый корабль, а не апгрейднутый «Джемини» (приплетаю «Союз», да)

Ответить

Иван Кукушкин

Андрей
3

Ага, и особенно учитывая что там спиздили немало ярдов это очень успешная организация. Успешен и руководитель Димка рагозин, успешен и его сынишка занявший охерительно высокую должность то ли в 22, то ли в 24 года. Короче, иди на #уй отсюда со своими скрепами, путиноид

Ответить

Андрей Заварзин

Иван
–5

Лол. Ну конечно блять я - путинойд, если не согласен с мнением стада долбоебов, вы блять ничем не отличаетесь от ватников, те хуесосят пендосов, вы хуесосите рашку,
Моча против говна

Ответить

Konstantin Tsevelev

Андрей
2

мы хуесосим оборзевших чиновников и все охуевшую путинскую свиту, а не рашку. Не нужно подменять понятия тут.

Ответить

Андрей Заварзин

Konstantin
0

Ну да, ведь в Роскосмосе работают только чиновники и это они строят корабли и отправляют людей и грузы на МКС, а не просты работяги инженеры

Ответить

красивый комбинатор

Konstantin
–3

Нет, вы хуесосите всех, кто говорит что-то в России может быть что-то хорошее.

Ответить

Андрей Гришин

красивый
0

Мне интересно, много ли у тебя в квартире вещей, которые сделаны в России (или хотя бы спроектированы в России)? 

Ответить

Алексей Селезнев

Андрей
0

У тебя я так понимаю вся техника собранная Маском лично?

Ответить

Андрей Гришин

Алексей
0

Не, у меня даже стойка для микрофона китайская. но вот беда - не российская

Ответить

Алексей Селезнев

Андрей
1

Кстати говоря, у меня в городе завод местный, раньше кстати мотоциклы собирал, щас делают мясорубки и прочие кухонные штуки. Стоят дешевле, а по качеству как китайские, а может и даже чуть лучше, если сравнивать с совсем жесткой китайской сборкой. Только чёт никто не покупает все равно
Вообще я к тому что у нас тоже могут делать хорошо, до тех пор пока не влезут люди которым важны исключительно деньги и этим самим губят людей с реально горящими глазами к своему делу
А с космосом у нас реально не все плохо, быть может щас мы отстали от Спэйс икс, но пока ещё впереди многих других стран, а руководство бы другое мб и обогнали всех

Ответить

Андрей Гришин

Алексей
0

> а руководство бы другое мб и обогнали всех

Именно, ты наконец-то дошел до этой мысли. У нас много светлых голов и рукастых мастеров, этого никто и никогда не отрицает. А с руководством у нас проблемы 

Ответить

красивый

Андрей
0

Немного. Как это связано с моим утверждением?

Ответить

Жаркий паркур

красивый
0

https://lubovnikmertv.baza.io/8/
каждый день и на всех уровянх

Ответить

красивый

Жаркий
0

И что?

Ответить

Жаркий паркур

красивый
0

и всё.

Ответить

красивый

Жаркий
0

уровень дискуссии

Ответить

Жаркий паркур

красивый
0

зато без оскорблений

Ответить

красивый

Жаркий
0

🧡

Ответить

Учебный яд

Андрей
0

Я вот такие телеги уже лет пять периодически толкаю. Хуйня это, короче, не работает и никогда работать не будет. Они так и останутся долбоебами либо пока не повзрослеют, либо навсегда

Ответить

Андрей Заварзин

Учебный
–5

Они уже взрослые давно, просто они долбоебы, у них нет своего мнения, если рашка - говно и воровство, если великая Америка то демократия и успехи во всех сферах

Ответить

Антон Шаповалов

Андрей
1

если рашка - говно и воровство, если великая Америка то демократия и успехи во всех сферах

Подобный абсолютизм, как правило, проходит с развитием у человека здорового критического мышления.

Тем не менее, нельзя отрицать, что такое мнение появляется у широкой общественности не на пустом месте.

И определенно, рекламе "хорошего запада" всё-таки есть за что цепляться, просто не всем легко так сразу отличить, реальные преимущества от рекламы [читай пропаганды].

Ответить

красивый

Андрей
–1

В РФ мордор и говно, на западе благодать и прекрасные эльфы.

Ответить

Андрей Заварзин

красивый
0

Наш маргарин их сливочное масло

Ответить

Жаркий паркур

Андрей
0

работает лахта-двойка

Ответить

красивый

Жаркий
0

Короче, иди на #уй отсюда со своими скрепами, путиноид

Но в треде контр-лахтинский отряд, TJ может спать спокойно

Ответить

Dmitriy Ivanov

Андрей
–2

Ты не устал ли всех долбоёбами называть, долбоёб? Привык из под мамкиной юбки взрослых людей в интернете оскорблять. Типичный пропагандон, получивший бы сразу по своему поганому рту в реальной жизни, а не в смешных срачах в интернете. 

Ответить

Андрей Заварзин

Dmitriy
1

Клоун ты

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
4

Хайпят по многим причинам. Не припомню, чтобы Роскосмос запускал многоразовые корабли с людьми, практически с нуля сделав производство за 17 лет (точно не помню, помню что в начале нулевых Маск прилетал в Россию чтобы купить у нас ракеты и у него не вышло). Маск сделал тему космоса модной и хайповой (снова). Маск сильно удешевил производство и запуск, приблизив и космический туризм в том числе

Ответить

Андрей Заварзин

Андрей
0

А кто виноват что США забила на шатлы свои и маску пришлось с 0 все делать, будто это русские заставили США отказаться от космической программы

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
1

Сейчас это не обсуждают, сейчас радуются успеху частной компании, которая (хоть и на деньги инвесторов) смогла в космос. Почему США заруинили Space Shuttle сейчас пофиг тем, кто хайпит

Ответить

Андрей Заварзин

Андрей
0

Ну тогда почему все хуесосят Роскосмос? Причем тут он?

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
5

Потому что Рогозин (и в принципе официально Роскосмос) всегда пренебрежительно относились к spaceX, самые известные примеры - фраза про батут и заявление о том, что он свои ракеты строит на советских технологиях (о том, что Маск читал советские книги по ракетостроению никогда и не скрывалось). Я вообще думаю, что ты или бот или тролль. Всем, кто последние лет 10 живет в России - ясно, почему последние два дня так вспоминают Роскосмос

Ответить

Андрей Заварзин

Андрей
1

Ну в Роскосмосе блять не один ебаный Рогозин работает

Ответить

Андрей Заварзин

Андрей
0

Ты бюджеты сравни, про какое удешевление ты говоришь?

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
0

Сравни бюджеты запуска Falcon Heavy и Delta 4 heavy, к примеру. В 4 раза разница

Ответить

Andrey Syschikov

Андрей
0

В обоих организациях основная статья расходов - зп персонала, так как в России зп в несколько раз ниже, то сравнивать бюджеты в абсолютных числах бессмысленно. Как раз из-за высоких расходов на персонал, и того что компания частная и наличия конкуренции у SpaceX есть сильная мотивация удешевлять запуски с помощью инноваций и автоматизации производства. Да пока они только догнали условный Роскосмос, но у них есть четкий вектор вперед как в технологическом так и в денежном плане и это людям интересно (отсюда и хайп).

Ответить

Учебный яд

Andrey
0

в России зп в несколько раз ниже ...  сравнивать бюджеты в абсолютных числах бессмысленно

из-за высоких расходов на персонал ... есть мотивация удешевлять запуски

Я сегодня немного устал, но мне тут видится противоречие

Ответить

Химический меч

3

Дамир, спасибо ещё раз за обзор этих событий)

Ответить

Джордж Харви

3

Коронавирус

Ответить

Dias001 Rrn

2

Вот это настоящий прорыв, а не все то, что обещал любитель ботокса

Ответить

Усталый Валера

0

Историческая хуйня для США)

Ответить

Потребительский чайник

Усталый
1

Именно

Ответить

Comrade EightEightSeven

2

Надо Рогозину отправлять Катану и вакидзаси с пергаментной бумагой.

Ответить

Серьёзный Валера

1

ССЫЛКУ НА ТРАНСЛЯЦИЮ МОЖНО?

Ответить

Aleksandr Kirichenko

Серьёзный
1

https://www.youtube.com/watch?v=bIZsnKGV8TE

Ответить

Серьёзный Валера

Aleksandr
1

Спасибо!

Ответить

Учебный яд

Серьёзный
2

СМОТРИ НА ЗДОРОВЬЕ!

Ответить

Серьёзный Валера

Учебный
0

Галяска, сэр.

Ответить

Жаркий паркур

Серьёзный
1

в ютуб вбей NASA или SPACEX быстрее чем спрашивать тут

Ответить

Серьёзный Валера

Жаркий
0

Эм, ну как бы материал от редакции. Можно и проявить уважение.

Ответить

Джордж Харви

1

Походит на Космическую Одиссею 2001 года

Ответить

Жаркий паркур

0
Ответить

Владислав Косинов

0

Россияне которые сейчас едко иронизируют (не без повода конечно) над Роскосмосом, хотелось бы вам напомнить, что это в первую очередь госкорпорация и то что они недополучат от американцев, получат теперь из ваших налогов. Ну вы знаете, как в том анекдоте про подорожание водки, отца и сына.

Ответить

Серьёзный Валера

–5

Рад за пиздюков. Навальный лучший!

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