В этот раз возвращение ракеты попало на видео полностью.

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SpaceX впервые пять раз успешно запустила и посадила одну и ту же ступень ракеты Falcon 9. В ночь на 4 июня ускоритель вывел на орбиту очередную порцию аппаратов для спутникового интернета Starlink. Об этом компания сообщила в Твиттере.

После старта первая ступень Falcon 9 под кодовым названием B1049 отделилась и вернулась на Землю. Ракета приземлилась на новую беспилотную баржу Just Read the Instructions и стала первым ускорителем в истории, который повторно использовали пять раз.

Вторая ступень Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников для проекта Starlink, в том числе первый аппарат с устройством для блокирования солнечного света. По задумке SpaceX это снизит отражения от спутников на Землю, за которые компанию серьёзно критиковали астрономы и учёные. Миссия стала седьмым подходом по развёртывания сети, после неё на орбите оказались 475 спутников для раздачи интернета.

Вернувшуюся ступень Falcon 9 планируют использовать для следующего запуска. В SpaceX стремятся добиться 10 повторных пусков одного и того же ускорителя: B1049 пока ближе всех подобрался к достижению цели. На ближайшие семь месяцев у компании запланировано 18 стартов без учёта 14-18 дополнительных запусков Starlink, намеченных на 2020 год.

30 мая SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с людьми на борту. Это одновременно стало первым пилотируемым стартом в космос из США с 2011 года и первым в истории случаем, когда людей на орбиту вывела частная компания.

31 мая корабль успешно пристыковался к МКС, а астронавты Даг Херли и Боб Бенкен присоединилсь к экипажу станции. Они пробудут на ней несколько месяцев, а потом вернутся на Землю на том же Crew Dragon. После этого корабль смогут использовать для следующего запуска.