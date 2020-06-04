Прямой эфир
В этот раз возвращение ракеты попало на видео полностью.
SpaceX впервые пять раз успешно запустила и посадила одну и ту же ступень ракеты Falcon 9. В ночь на 4 июня ускоритель вывел на орбиту очередную порцию аппаратов для спутникового интернета Starlink. Об этом компания сообщила в Твиттере.
После старта первая ступень Falcon 9 под кодовым названием B1049 отделилась и вернулась на Землю. Ракета приземлилась на новую беспилотную баржу Just Read the Instructions и стала первым ускорителем в истории, который повторно использовали пять раз.
Вторая ступень Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников для проекта Starlink, в том числе первый аппарат с устройством для блокирования солнечного света. По задумке SpaceX это снизит отражения от спутников на Землю, за которые компанию серьёзно критиковали астрономы и учёные. Миссия стала седьмым подходом по развёртывания сети, после неё на орбите оказались 475 спутников для раздачи интернета.
Вернувшуюся ступень Falcon 9 планируют использовать для следующего запуска. В SpaceX стремятся добиться 10 повторных пусков одного и того же ускорителя: B1049 пока ближе всех подобрался к достижению цели. На ближайшие семь месяцев у компании запланировано 18 стартов без учёта 14-18 дополнительных запусков Starlink, намеченных на 2020 год.
30 мая SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с людьми на борту. Это одновременно стало первым пилотируемым стартом в космос из США с 2011 года и первым в истории случаем, когда людей на орбиту вывела частная компания.
31 мая корабль успешно пристыковался к МКС, а астронавты Даг Херли и Боб Бенкен присоединилсь к экипажу станции. Они пробудут на ней несколько месяцев, а потом вернутся на Землю на том же Crew Dragon. После этого корабль смогут использовать для следующего запуска.
kpacuBo
nugop
В верхнем регистре не палево. Зарегать какой-нибудь NUGOP.COM на NUGOP INC.
nugop.net
Пидорнет. А что, звучит
была как-то мысль в зонах ру зарегить кое что и в зоне су. pida.ru, pi..a.su причём самое ржачное пошли дальше и измышляли so.su, но такой домен уже занят, но свободен so.site, премиум домен стоит кучу бабла)
— А где ты купил эту клёвую штуковину?
— На сосайте
Это когда проблемы с английским и думаешь что сосаети так пишется)
Пацаны, скидываемся
когда хочешь крутое название для сайта, но денег хватило только на нугоп.рф
В этот раз возвращение ракеты попало на видео полностью.
Дорендерили наконец))))
Справа тлеющий сфинктер Рогозина.
Держишь планку
Слыш, я про Рогозина ещё ни разу не пошутил. Имею моральное право.
Плюсик поставил авансом, но шутка так себе. В следующий раз шути лучше
Тлеющий сфинктер Пихто.
Так лучше?
впервые пять раз
Не, ну серьезно... нельзя было написать просто «пять раз сподрят»?
Ну то-есть, в пятый раз получается?
А потом будет впервые шесть раз?
Второй раз пять раз?
повторно пять раз))
опять двадцать пять
SpaceX успешно впервые успешно запустила и посадила одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9
Что?
впервые пятый полет был у бустера 1048-5 18 марта
успешно запустила и посадила