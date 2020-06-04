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Наука
Дамир Камалетдинов
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SpaceX впервые пять раз использовала одну и ту же ступень ракеты Falcon 9 Материал редакции

В этот раз возвращение ракеты попало на видео полностью.

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SpaceX впервые пять раз успешно запустила и посадила одну и ту же ступень ракеты Falcon 9. В ночь на 4 июня ускоритель вывел на орбиту очередную порцию аппаратов для спутникового интернета Starlink. Об этом компания сообщила в Твиттере.

После старта первая ступень Falcon 9 под кодовым названием B1049 отделилась и вернулась на Землю. Ракета приземлилась на новую беспилотную баржу Just Read the Instructions и стала первым ускорителем в истории, который повторно использовали пять раз.

Вторая ступень Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников для проекта Starlink, в том числе первый аппарат с устройством для блокирования солнечного света. По задумке SpaceX это снизит отражения от спутников на Землю, за которые компанию серьёзно критиковали астрономы и учёные. Миссия стала седьмым подходом по развёртывания сети, после неё на орбите оказались 475 спутников для раздачи интернета.

Вернувшуюся ступень Falcon 9 планируют использовать для следующего запуска. В SpaceX стремятся добиться 10 повторных пусков одного и того же ускорителя: B1049 пока ближе всех подобрался к достижению цели. На ближайшие семь месяцев у компании запланировано 18 стартов без учёта 14-18 дополнительных запусков Starlink, намеченных на 2020 год.

30 мая SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с людьми на борту. Это одновременно стало первым пилотируемым стартом в космос из США с 2011 года и первым в истории случаем, когда людей на орбиту вывела частная компания.

31 мая корабль успешно пристыковался к МКС, а астронавты Даг Херли и Боб Бенкен присоединилсь к экипажу станции. Они пробудут на ней несколько месяцев, а потом вернутся на Землю на том же Crew Dragon. После этого корабль смогут использовать для следующего запуска.

#новости #spacex #falcon9 #космос #маск

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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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50 комментариев
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Еврейский кот

11

Красиво

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Владимир Филатов

Еврейский
8

kpacuBo

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Еврейский кот

Владимир
10

nugop

Ответить

Владимир Филатов

Еврейский
8

#nugoplivesmatter

Ответить

Еврейский кот

Владимир
4

В верхнем регистре не палево. Зарегать какой-нибудь NUGOP.COM на NUGOP INC.

Ответить

Владимир Филатов

Еврейск…
1

nugop.net

Ответить

Еврейский кот

Владимир
1

Пидорнет. А что, звучит

Ответить

Yuri Miller

Еврейск…
0

была как-то мысль в зонах ру зарегить кое что и в зоне су. pida.ru, pi..a.su   причём самое ржачное пошли дальше и измышляли so.su, но такой домен уже занят, но свободен so.site, премиум домен стоит кучу бабла)

Ответить

Еврейский кот

Yuri
1

— А где ты купил эту клёвую штуковину?
— На сосайте

Ответить

Yuri Miller

Еврейск…
0

Это когда проблемы с английским и думаешь что сосаети так пишется)

Ответить

Еврейский кот

Yuri
3

Пацаны, скидываемся

Ответить

Bob Kentuki

Еврейск…
3

когда хочешь крутое название для сайта, но денег хватило только на нугоп.рф

Ответить

Yuri Miller

Еврейск…
0

купи, перепродашь Маску потом.

Ответить

Yuri Miller

Еврейск…
0

как насчёт nugop.joburg? Есть такая зона, непонятно где.

Ответить

Серьёзный Валера

Еврейск…
1

Нигор получился.

Ответить

Yuri Miller

Еврейский
0

первые слова Рогозина при виде всего этого

Ответить

Откровенный якорь

14

Дед Пихто:

Ответить

Насущные Проблемы

10

В этот раз возвращение ракеты попало на видео полностью.

Дорендерили наконец))))

Ответить

Насущные Проблемы

4

Справа тлеющий сфинктер Рогозина.

Ответить

Еврейский кот

Насущные
0

Держишь планку

Ответить

Насущные Проблемы

Еврейский
2

Слыш, я про Рогозина ещё ни разу не пошутил. Имею моральное право.

Ответить

Еврейский кот

Насущные
1

Плюсик поставил авансом, но шутка так себе. В следующий раз шути лучше

Ответить

Насущные Проблемы

Еврейский
1

Тлеющий сфинктер Пихто.

Так лучше?

Ответить

Еврейский кот

Насущные
1

Тогда теряется параллель со SpaceX. Попробуй ещё раз

Ответить

Coronadoden

Насущные
0

Он теперь Роскосмос!

Ответить

Konstantin Koremin

2

впервые пять раз

Ответить

Konstantin Koremin

Konstantin
0

Не, ну серьезно... нельзя было написать просто «пять раз сподрят»?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Konstantin
0

потому что не подряд, там между ними были запуски другие

Ответить

ouxen

Дамир
1

Но подряд для неё (!)

Ответить

Konstantin Koremin

ouxen
2
Ответить

ouxen

Konstan…
1

White lives matters

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
1

Но не для нас...

Ответить

Konstantin Koremin

Дамир
0

Ну то-есть, в пятый раз получается?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Konstantin
0

да, но впервые 

Ответить

Konstantin

Дамир
6

А потом будет впервые шесть раз?

Ответить

Дамир

Konstan…
0

Может и будет. Но если серьёзно, то следующего подождём уже 10-го, я думаю

Ответить

Konstantin

Дамир
5

Второй раз пять раз?

Ответить

Дамир

Konstan…
0

Всё, ты принят

Ответить

умный человек

Konstan…
0

повторно пять раз))

Ответить

Konstantin

умный
0

Пять раз, снова!

Ответить

умный человек

Konstan…
0

опять двадцать пять

Ответить

Konstantin

умный
0

Первый раз пять раз по пять раз)

Ответить

Владимир Филатов

2

Маск красава!

Ответить

Pavel Zamyatin

2

SpaceX успешно впервые успешно запустила и посадила одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9

Что?

Ответить

Евгений Мартынов

Pavel
0

Успешно!

Ответить

James Baxter

1

впервые пятый полет был у бустера 1048-5 18 марта 

Ответить

Rudolf Cunningham

James
0

успешно запустила и посадила

Ответить

James Baxter

Rudolf
1

в заголовке "SpaceX впервые пять раз использовала"

Ответить

Внешний бокал

1

На 6 раз будет новость? 

Ответить

ouxen

0

Аппаратной что?

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