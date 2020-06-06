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Наука
Дамир Камалетдинов
326

NASA: России придётся использовать корабли SpaceX для доставки космонавтов на МКС Материал редакции

После отказа США от «Союзов», они могут стать невыгодными для Роскосмоса.

12 комментариев
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Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX для доставки своих космонавтов на орбиту. Использовать только «Союзы» станет невыгодно, потому что американцы больше не будут за них платить. Об этом сообщила Forbes представитель NASA Стефани Ширхольц (Stephanie Schierholz).

По её словам, в агентстве ожидают, что страны будут обмениваться местами в кораблях. Космонавты будут отправляться на МКС на Crew Dragon и Boeing Starliner, а астронавты — на «Союзах».

NASA ведёт переговоры с Роскосмосом о том, чтобы в будущих миссиях «Союзов» и коммерческих запусках участвовали как члены экипажа из США, так и русские космонавты. Ожидается, что космонавты полетят на Crew Dragon и Boeing Starliner, и наоборот. Над конкретными деталями того, как это работает, мы работаем прямо сейчас.

Стефани Ширхольц
представитель NASA

Факт переговоров подтвердил представитель Роскосмоса Анатолий Красников. Если страны договорятся об обмене местами, то Россия, вероятно, потеряет доходы от запусков американцев на МКС.

Как отметили в Forbes, осенью 2020 года NASA отправит на МКС астронавтку Кейт Рубинс вместе с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым. Они полетят на «Союзе», несмотря на то, что у агентства уже есть возможность обойтись без российского корабля.

Место в «Союзе» обойдётся NASA в 90,2 миллиона долларов, как и до запуска SpaceX. По словам Ширхольц, в эту сумму включена вся необходимая подготовка, организация полёта, посадка, спасение экипажа после миссии, а также ограниченное количество груза. Однако после осеннего старта в агентстве намерены перестать покупать места в «Союзах».

NASA уверено, что американские коммерческие операторы будут доступны в 2020 и 2021 году, и дальнейшие покупки мест в «Союзах» не потребуются.

Стефани Ширхольц

В Forbes поинтересовались, почему Рубинс нельзя отправить вместе с трёмя американскими астронавтами и японцем на корабле Crew Dragon в августе 2020 года. В NASA пояснили, что для коммерческих миссий договорились о покупке четырёх мест в кораблях: оставшиеся три используют для отправки 100 килограммов груза на МКС.

Как пояснили в Forbes, если полёт Рубинс станет последним купленным местом для NASA в «Союзе», то корабль станет убыточным для России. Это может вынудить Роскосмос покупать места у SpaceX и Boeing.

За последние 13 лет NASA заплатило России почти четыре миллиарда долларов за полёты к МКС. Сумма за место в «Союзе» сначала обходилась американцам в 21 миллион долларов, но к 2020 году дошла до 90 миллионов долларов.

Таким образом если в корабле находился хотя бы один иностранец, Россия окупала все расходы на подготовку полёта, производство корабля и ракеты. Кроме того, Роскосмос фактически бесплатно запускал собственных космонавтов.

#космос #spacex #nasa #роскосмос

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12 комментариев
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Anton Gostev

4

Жировали, нихуя не надо было делать, все было хорошо.

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# realfiddy

0

No problem
Visa, MasterCard?

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Раненый браслет

#
6

МИР

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Дыня из багажника

Раненый
1

НАЛИЧНЫМИ ЕСЛИ МОЖНО, ТЕРМИНАЛ НЕ РОБОТОЕТ 

Ответить

Раненый браслет

Дыня
0

ТЫ НЕ ПОНЯЛ ЭТО ОТСЫЛКА К НАШЕЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ МИР КОТОРАЯ УЖЕ СОШЛА С ОРБИТЫ

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Mr Porter

1

Из чего следует, что использовать Союзы невыгодно? Продажа мест американцам позволяла окупать весь запуск, ну да, такой халявы не больше будет. Но зачем покупать место у американцев, когда есть своя ракета. 

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Serg Bootlegger

0

Вроде большинство об этом только и мечтало?

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Андрей Гришин

Serg
1

Может быть эта ситуация станет пинком под зад и заставит Роскосмос делать свой прорыв (не как обычно, а реально). Вот именно об этом большинство мечтает

Ответить

Serg Bootlegger

Андрей
0
Ответить

common sense

0

Кстати, читали интервью c Иваном Моисеевым:
https://www.business-gazeta.ru/article/470964
потому что в правительстве, в администрации президента нет даже какой-то маленькой структуры, в которой кто-то был бы компетентен в космических вопросах.

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Daria Darko

0

Пусть с батута отправляют, как советовал Рогозин

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Pavel Reich

–1

Ну теперь новый корабль в РФ точно невыгодно будет строить.

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