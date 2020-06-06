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После отказа США от «Союзов», они могут стать невыгодными для Роскосмоса.
Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX для доставки своих космонавтов на орбиту. Использовать только «Союзы» станет невыгодно, потому что американцы больше не будут за них платить. Об этом сообщила Forbes представитель NASA Стефани Ширхольц (Stephanie Schierholz).
По её словам, в агентстве ожидают, что страны будут обмениваться местами в кораблях. Космонавты будут отправляться на МКС на Crew Dragon и Boeing Starliner, а астронавты — на «Союзах».
Факт переговоров подтвердил представитель Роскосмоса Анатолий Красников. Если страны договорятся об обмене местами, то Россия, вероятно, потеряет доходы от запусков американцев на МКС.
Как отметили в Forbes, осенью 2020 года NASA отправит на МКС астронавтку Кейт Рубинс вместе с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым. Они полетят на «Союзе», несмотря на то, что у агентства уже есть возможность обойтись без российского корабля.
Место в «Союзе» обойдётся NASA в 90,2 миллиона долларов, как и до запуска SpaceX. По словам Ширхольц, в эту сумму включена вся необходимая подготовка, организация полёта, посадка, спасение экипажа после миссии, а также ограниченное количество груза. Однако после осеннего старта в агентстве намерены перестать покупать места в «Союзах».
В Forbes поинтересовались, почему Рубинс нельзя отправить вместе с трёмя американскими астронавтами и японцем на корабле Crew Dragon в августе 2020 года. В NASA пояснили, что для коммерческих миссий договорились о покупке четырёх мест в кораблях: оставшиеся три используют для отправки 100 килограммов груза на МКС.
Как пояснили в Forbes, если полёт Рубинс станет последним купленным местом для NASA в «Союзе», то корабль станет убыточным для России. Это может вынудить Роскосмос покупать места у SpaceX и Boeing.
За последние 13 лет NASA заплатило России почти четыре миллиарда долларов за полёты к МКС. Сумма за место в «Союзе» сначала обходилась американцам в 21 миллион долларов, но к 2020 году дошла до 90 миллионов долларов.
Таким образом если в корабле находился хотя бы один иностранец, Россия окупала все расходы на подготовку полёта, производство корабля и ракеты. Кроме того, Роскосмос фактически бесплатно запускал собственных космонавтов.
No problem
Visa, MasterCard?
Раненый браслет
МИР
НАЛИЧНЫМИ ЕСЛИ МОЖНО, ТЕРМИНАЛ НЕ РОБОТОЕТ
Раненый браслет
ТЫ НЕ ПОНЯЛ ЭТО ОТСЫЛКА К НАШЕЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ МИР КОТОРАЯ УЖЕ СОШЛА С ОРБИТЫ
Из чего следует, что использовать Союзы невыгодно? Продажа мест американцам позволяла окупать весь запуск, ну да, такой халявы не больше будет. Но зачем покупать место у американцев, когда есть своя ракета.
Вроде большинство об этом только и мечтало?
Может быть эта ситуация станет пинком под зад и заставит Роскосмос делать свой прорыв (не как обычно, а реально). Вот именно об этом большинство мечтает
Кстати, читали интервью c Иваном Моисеевым:
https://www.business-gazeta.ru/article/470964
потому что в правительстве, в администрации президента нет даже какой-то маленькой структуры, в которой кто-то был бы компетентен в космических вопросах.