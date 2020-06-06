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Наука
Сергей Звезда
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Путин поручил создать базу генетических данных россиян. На это несколько лет будут выделять деньги из бюджета Материал редакции

Кремль обещает вывести Россию в число лидеров отрасли генетических технологий.

56 комментариев
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Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину создать в России национальную базу генетической информации. Правительство должно впервые отчитаться о проекте до 1 октября 2020 года, а потом — ежегодно.

Подразумевается, что в рамках базы разработают форматы хранения и передачи данных, а также необходимые «поисковые программы и программные средства». С 2021 года на базу данных станут выделять деньги из федерального бюджета, но сколько именно — непонятно. Правительство будет исполнять поручение с помощью национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Путин дал сразу несколько поручений во вопросам генетики. Например, он поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины по генетике для школ, а также «обеспечить создание» российского лабораторного и научного оборудования для исследований «мирового уровня».

Впервые Путин предложил создать такую базу 14 мая, объяснив, что «успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных — чем больше их объём, тем достовернее, надежнее результаты».

В конце апреля Русская служба Би-би-си сообщила, что генетическими исследованиями россиян займётся «Роснефть» и детский эндокринолог Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью Путина. Вице-премьер Татьяна Голикова и глава «Роснефти» Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. В нём говорится об «ускоренном развитии российских генетических технологий», «снижении критической зависимости российской науки и промышленности от иностранных баз генетических и биологических данных» и «достижении позиции одного из лидеров» к 2027 году.

#новости #путин #генетика

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56 комментариев
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dmzkrsk

42

Будут выводить идеального налогоплательщика

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Макс Бескоровайный

dmzkrsk
3

Не смешно на самом деле. Есть фанатичные ватники и люди с критическим сознанием. И вот когда найдут корреляцию, то пыня легко поделит общество на "своих и врагов". Сечешь к чему это приведет?

Ответить

Dra

21

Да всем понятно, чем этот проект закончится: 99% попилят, на оставшиеся сделают какой-нибудь сайт с инфой и всё. И это в лучшем случае.

Ответить

Юрий Камерер

Dra
9

Вот где мы в числе лидеров

Ответить

Litnikov Danil

Dra
2

Это утешает

Ответить

Никита Коробов

Dra
2

Тот самый случай, когда и слава богам.

Ответить

Серьёзный Валера

12

Ищет "сосуд" для переселения сознания.

Ответить

Litnikov Danil

Серьёзный
6
Ответить

Стас Фарбер

Litnikov
0

медведев?

Ответить

Friday

10

"К 2015 году, как прогнозирует Чубайс, отечественная наноиндустрия выйдет на самоокупаемость и дальнейшие госинвестиции в отрасль станут нецелесообразными.

«Тот темп, который сегодня набран, позволит решить задачу 2015 года, то есть ежегодно выпускать готовой продукции в сфере наноиндустрии на 900 млрд рублей», — заверил Чубайс."

https://m.gazeta.ru/business/2009/10/06/3270132.shtml

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Friday
0

Нет ли у Вас данных посвежее? Ну, для сравнения. 🤔

Ответить

Litnikov Danil

Виталий
4

Ну поскольку роснано не торгуется на насдаке, то видимо что то пошло не так.

Есть такие публикации, например:

«Роснано» никак не разгонится
В конце прошедшей недели «Роснано» закрыла книгу заявок на очередной выпуск облигаций. «Мы…
expert.ru
Ответить

Serg Bootlegger

Friday
–1

Чубайс - чёрная метка

Ответить

Овжешко Пожежниченко

10
Ответить

Праздничный пистолет

6

Могут ли ДНК платить нологи?

Ответить

Игорь Голованов

Праздничный
5

Нет, но можно брать налог за хранение твоих генетических данных в их базе.

Ответить

Max Belkov

5

Будут искать лишнюю хромосому русского народа? Уникальный ген отвечающий за скрепы и духовность ?

Ответить

Принятый пришелец

Max
3

Эта лишняя хромосома называется "телевизор".

Ответить

Руслан Гатин

5
Ответить

Достаточный хичхакер

Руслан
0

Ну вот и ответ на вопрос "нахуя попу гармонь?"!

Ответить

alexferman

3

Кремль обещает вывести Россию в число лидеров отрасли генетических технологий

Кароч, пизда генной отрасли России)

Ответить

Степан Маслов

3

Любимый жанр в России — новости из будущего. Поручил, обещал, потребовал…

Ответить

Andre Macareno

2

ееее клоны Путина

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Andre
2

с банкетным сквозь бури

Ответить

alexferman

Nastya
0

Настя, покажи сиси

Ответить

Nastya Kogalymskaya

alexferman
1

долго же ты терпел, бедолага

Ответить

alexferman

Nastya
0

Твёрдая у меня сила воли, правда?

Ответить

Nastya

alexfer…
0

как скала

Ответить

alexferman

Nastya
0

Как дубинка

Ответить

Nastya

alexfer…
0

резиновая?

Ответить

alexferman

Nastya
0

Кожаная

Ответить

Nastya

alexfer…
0

софт тач, значит

Ответить

alexferman

Nastya
0

И хард пенетрейшн

Ответить

Nastya Kogalymskaya

alexferman
0

ладно, держи

Ответить

alexferman

Nastya
0

Ну это не твои же

Ответить

Nastya

alexfer…
0

сиськи с путиным > просто сиськи

Ответить

Nastya

Nastya
0

а сиськи путина - вообще бесценно

Ответить

hr

2

Моя генетическая информация ебать никого не должна и в никаких базах данных содержатся тоже.

Ответить

Andrew Sychev

2

Норм тема, у полицаев теперь будут не только отпечатки но и днк на всех пацаков

Ответить

Граф Хрущёв

2

а вот это интересно. Интересно, как скоро слитая база генома появится в продаже. И можно будет вычислить, кто русский, кто татарин а кто еврей. Пробить так сказать партнёра, по генетической линии

Ответить

Игорь Голованов

Граф
0

Причем в ближайшем салоне МТС.

Ответить

Украденная жизнь

2

Но ведь американские военные уже вывезли биоматериалы россиян!

Ответить

Дмитрий Чернышов

Украденная
0

Тоже хотят скрепы себе

Ответить

Freon

1

Кремль хочет вывести Россию в число лидеров отрасли генетических технологий.

Конечно, господин Сралин же угробил эту науку в России ещё на стадии зарождения

Ответить

sdd264

Freon
0

Не благодаря одному умному товарищу Лысенко. Уже почти 90 лет, как в СНГ генетика из себя ничего не представляет

Ответить

Евгений Бакатуев

1

Ой, а кто там директор Курчатовского института?

Ответить

Bad Bear

1

Поздно спохватился. Сдохнет раньше. Да и ещё один момент. В этой стране ни у кого нихуя никаких открытий не будет. Особенно при участии государства. Пыня создал самую неэффективную государственную машину на планете, а теперь хочет чтобы она ему ген бессмертия разработала.

Ответить

Принятый пришелец

0

Выделят гены потомственных рабов, стукачей и вертухаев, начнут истреблять всех остальных.

Ответить

Рог Кирилл

0

Правительство будет исполнять поручение с помощью национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Пизда генетике.

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Главное - зачем?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Alexander
0

Копейка рубль бережёт, а попилы олигархов

Ответить

Достаточный хичхакер

Alexander
0

Сколково же сделали, что бы бабло воровать.

Ответить

Alexander Petcoglo

Достаточный
0

Ну там формальная цель была. Инновации по Медведеву. А тут зачем эту базу собирать, чтобы как её применить?

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

Готовится к апокалипсису

Ответить

FOX

0

Путин рассказал, как иностранцы собирают биоматериал россиян

Ответить

Alex Kostin

0

Чо, значит я зря сдавал свой генетический материал, да еще и за 30к?

Ответить
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