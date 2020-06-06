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Кремль обещает вывести Россию в число лидеров отрасли генетических технологий.
Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину создать в России национальную базу генетической информации. Правительство должно впервые отчитаться о проекте до 1 октября 2020 года, а потом — ежегодно.
Подразумевается, что в рамках базы разработают форматы хранения и передачи данных, а также необходимые «поисковые программы и программные средства». С 2021 года на базу данных станут выделять деньги из федерального бюджета, но сколько именно — непонятно. Правительство будет исполнять поручение с помощью национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Путин дал сразу несколько поручений во вопросам генетики. Например, он поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины по генетике для школ, а также «обеспечить создание» российского лабораторного и научного оборудования для исследований «мирового уровня».
Впервые Путин предложил создать такую базу 14 мая, объяснив, что «успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных — чем больше их объём, тем достовернее, надежнее результаты».
В конце апреля Русская служба Би-би-си сообщила, что генетическими исследованиями россиян займётся «Роснефть» и детский эндокринолог Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью Путина. Вице-премьер Татьяна Голикова и глава «Роснефти» Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. В нём говорится об «ускоренном развитии российских генетических технологий», «снижении критической зависимости российской науки и промышленности от иностранных баз генетических и биологических данных» и «достижении позиции одного из лидеров» к 2027 году.
Будут выводить идеального налогоплательщика
Не смешно на самом деле. Есть фанатичные ватники и люди с критическим сознанием. И вот когда найдут корреляцию, то пыня легко поделит общество на "своих и врагов". Сечешь к чему это приведет?
Да всем понятно, чем этот проект закончится: 99% попилят, на оставшиеся сделают какой-нибудь сайт с инфой и всё. И это в лучшем случае.
Ищет "сосуд" для переселения сознания.
"К 2015 году, как прогнозирует Чубайс, отечественная наноиндустрия выйдет на самоокупаемость и дальнейшие госинвестиции в отрасль станут нецелесообразными.
«Тот темп, который сегодня набран, позволит решить задачу 2015 года, то есть ежегодно выпускать готовой продукции в сфере наноиндустрии на 900 млрд рублей», — заверил Чубайс."
Нет ли у Вас данных посвежее? Ну, для сравнения. 🤔
Ну поскольку роснано не торгуется на насдаке, то видимо что то пошло не так.
Есть такие публикации, например:
Нет, но можно брать налог за хранение твоих генетических данных в их базе.
Будут искать лишнюю хромосому русского народа? Уникальный ген отвечающий за скрепы и духовность ?
Кремль обещает вывести Россию в число лидеров отрасли генетических технологий
Кароч, пизда генной отрасли России)
ееее клоны Путина
с банкетным сквозь бури
Настя, покажи сиси
долго же ты терпел, бедолага
Твёрдая у меня сила воли, правда?
Как дубинка
Кожаная
ладно, держи
Моя генетическая информация ебать никого не должна и в никаких базах данных содержатся тоже.
Норм тема, у полицаев теперь будут не только отпечатки но и днк на всех пацаков
а вот это интересно. Интересно, как скоро слитая база генома появится в продаже. И можно будет вычислить, кто русский, кто татарин а кто еврей. Пробить так сказать партнёра, по генетической линии
Но ведь американские военные уже вывезли биоматериалы россиян!
Кремль хочет вывести Россию в число лидеров отрасли генетических технологий.
Конечно, господин Сралин же угробил эту науку в России ещё на стадии зарождения
Поздно спохватился. Сдохнет раньше. Да и ещё один момент. В этой стране ни у кого нихуя никаких открытий не будет. Особенно при участии государства. Пыня создал самую неэффективную государственную машину на планете, а теперь хочет чтобы она ему ген бессмертия разработала.
Правительство будет исполнять поручение с помощью национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Пизда генетике.
Главное - зачем?
Достаточный хичхакер
Сколково же сделали, что бы бабло воровать.
Ну там формальная цель была. Инновации по Медведеву. А тут зачем эту базу собирать, чтобы как её применить?