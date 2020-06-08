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Главное из материала главы Роскосмоса.
30 мая SpaceX впервые запустила в космос корабль Crew Dragon с людьми на борту, став первой частной компанией, отправившей человека в космос. После этого на пресс-конференции глава SpaceX Илон Маск припомнил шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и заявил, что «батут работает».
Вскоре после запуска представитель NASA Стефани Ширхольц в разговоре с американским Forbes заявила, что России придётся использовать корабли SpaceX для доставки космонавтов на МКС. По её мнению, когда США перестанут платить Роскосмосу по 90 миллионов долларов за место в корабле, «Союзы» перестанут быть выгодными.
Спустя несколько дней Рогозин впервые подробно прокомментировал запуск в колонке для российского Forbes. Он развёрнуто написал о причинах «восторга» от полёта Crew Dragon, признал критику Роскосмоса и дал прогнозы о будущем российской космонавтики. TJ публикует краткий пересказ.
Как отметил Рогозин, в 2011 году США закрыли программу «Шаттлов» из-за «крайней дороговизны и непростительной аварийности». По его словам, решение было вынужденным из-за потери двух экипажей (хотя первая авария была в 1986 году, а вторая — в 2003 году, прим. TJ). После этого NASA начало искать решение и вложило «колоссальные средства» в создание трёх пилотируемых кораблей от LockHeed Martin, SpaceX и Boeing.
Рогозин отметил, что SpaceX получила втрое больше денег на Crew Dragon, чем Роскосмос выделил РКК «Энергии» на разработку российского корабля «Орёл» (бывшая «Федерация»). Глава госкорпорации также вспомнил о проблемах с космодромом «Восточный», который построили в амурской тайге в 8 часах лёта от Москвы.
По его словам, там «нет ни необходимой рабочей силы, ни строительной техники, ни логистических центров» — её пришлось завозить и создавать на Дальнем Востоке. Но это вышло в 2,5 раза дешевле «этого якобы частного корабля».
Рогозин считает, что американцы «страшно переживали» из-за необходимости летать на «Союзах», но Роскосмос никого не подвёл. При этом России якобы пришлось возить иностранцев в ущерб собственным экипажам, пояснил глава госкорпорации.
Гендиректор Роскосмоса сравнил работу Роскосмоса по доставке людей на МКС с картинами великих художников. По его словам, это бесценно.
Рогозин также обратил внимание на заявление представителя NASA Стефани Ширхольц, которая в разговоре с американским Forbes заявила, что России придётся использовать корабли SpaceX для доставки людей на МКС.
Рогозин заявил, что американцы запутались в цифрах и «зря злорадствуют». По его словам, новые корабли США более чем вдвое тяжелее «Союза» и якобы располагают лишь одним дополнительным местом (на самом деле в Crew Dragon семь мест, но три NASA будет использовать для переправки грузов, а не людей, — прим. TJ). Кроме того, для их выведения используются ракеты тяжёлого класса, а «Союзы» выводит на орбиту ракета среднего класса, поэтому себестоимость запуска «значительно ниже».
Рогозин вспомнил об аварии 2018 года на ракете «Союз ФГ», когда ускоритель начал разрушаться в воздухе. Тогда сработала система аварийного спасения и спасла экипаж.
Глава Роскосмоса раскритиковал Америку за отсутствие благодарности. Заодно Рогозин вспомнил и о своей шутке про «батут», и о санкциях, которые ввели против него лично.
По словам Рогозина, то, что у США появился корабль, не значит, что «Союз» куда-то исчез. Глава Роскосмоса считает, что запуском Crew Dragon SpaceX «испортила настроение» не России, а «своим соотечественникам из Boeing», опередив их с началом лётных испытаний. Он привёл цифры, подтверждающие надёжность «Союзов».
Глава Роскосмоса также отметил, что придуманный и созданный Королёвым «Союз» продолжит летать и после того, как в России построят «Орёл». Рогозин назвал корабль «космическим „Калашниковым”».
Рогозин согласился с критикой застоя в российской космической отрасли. При этом по его словам, самое разрушительное — «поколенческие разрывы».
Как отметил глава Роскосмоса, советская школа оставила российской космонавтике не только «Союзы» и «Прогрессы», но и ракеты «Союз», «Протон» и «Зенит». Однако на новую ракету «Ангара», которую разрабатывали с конца 90-год годов, по словам Рогозина, деньги практически не выделялись, не видно было и «страстного желания двигать эту работу вперёд».
Рогозин прокомментировал историю со строительством офиса Роскосмоса в виде ракеты на землях Центра имени Хруничева за 25 миллиардов рублей. По его словам, здание завершат уже в 2022 году, а госкорпорация не потратит на это своих денег.
Рогозин пояснил, что в последние два года собирал новую команду Роскосмоса, которой предстоит «кардинально изменить ситуацию в отрасли». По его словам, в 2019 году госкорпорации уже удалось прервать цепочку «16 аварийных лет» и провести 25 успешных пусков ракет.
Кроме того, Роскосмос запустил обсерваторию «Спектр-РГ» (российско-германский проект, — прим. TJ) в точку Лагранжа на расстояние в полтора миллиона километров от Земли и поставил несколько мировых рекордов по доставке к МКС корабля «Прогресс».
Однако, по словам Рогозина, «это только начало». Глава Роскосмоса назвал четыре задачи, которые нужно решить госкорпорации для укрепления экспансии России в космосе и победы над конкурентами, а также раскрыл планы ведомства на несколько лет вперёд.
По мнению Рогозина, с советских времён, когда «деньги на космические программы не считали», России досталось во многом неэффективное производство, которое нужно содержать. Глава Роскосмоса считает «глупым» сравнивать SpaceX с 7 тысячами сотрудников и госкорпорацию, в которой работает 180 тысяч человек, по его словам, уместнее было бы проводить аналогии с РКК «Энергия».
Рогозин считает, что их должно быть четыре — по ракетостроению, спутникостроению, наземной космической инфраструктуре и науке. КБ и инженерные центры объединять не планируют, чтобы сохранить между ними «дух конкуренции в борьбе за новые работы».
Рогозин пообещал не растягивать реформу «на годы». После изменений российская космическая отрасль станет «поджарой» и будет гибко и оперативно реагировать на вызовы, считает глава Роскосмоса.
Отлично. Все дети играют в песочнице.Песочиница старая, ведёрки и совочки(каламбур) уже изношеные, им лет по 60.Рядом сделали песочницу получше. Детки видят, их туда приглашают. Воу,а тут и правда лучше. И всё блестит, и новое, и песок не загажен собачьим дерьмом. Всё детишки перебираются туда.И лишь Рогозин сидит в старой песочнице. Один. Лепит куличи пополам из песка и дерьма. И гордо заявляет. Я вне конкуренции. Конечно вне. Если конкурентный рынок шагнул вперёд, а ты остался далеко позади.
Да, в политическом и научном плане ему важно не потерять статус и сохранить тот вес, который у него был. Но ведь сейчас США прямо показывают, что всё кончено. Чтобы не придумал Рогозин, это будет кооперация с другим государством. Может согласится разве что Китай, но, подозреваю, в обмен на полит и эконом уступки. Индия лучше с США и Европой, ну или сама с тем же Китаем будет работать.
проекты с ЕКА ещё будут, но да, это конец рф как "первой среди равных" (благодаря монополии в пилотируемых запусках).
Китай согласиться разве что-то купить чтобы спиздить.
Китай и Индия не объединяться 100%.
Чтобы он там ни говорил, его репутация в такой черной дыре, что это не важно. Человек с совестью ушел бы в отставку ещё после Восточного
Художественный ящик
Человек ушёл бы, но Рогозин не человек)
Очень распространена ошибка антропоморфизации чиновников. Люди пытаются найти у них человеческие качества, такие как совесть, или честь, или сострадание, и расстраиваются, когда не находят.
Если я ничего не путаю, то Рогозин пришел уже после начала строительства и основной попил не его заслуга, так что не надо.
Как будто РИА Новости или RT прочитал. Так подробно узнали, что Рогозин банально обиделся на санкции.
а за счет средств американских налогоплательщиков.
В России же эти деньги называются "деньги Путина"?
Учитывая, что за место на Союзе американские налогоплательщики платили по 70 миллионов долларов, дача Рогозина как раз построена на деньги американских налогоплательщиков, и одухотворенное лицо Рогозина накачено ими же.
Центр в Москве построят не на бабки Роскосмоса , а бабки даст город. Ебать....так в конечном итоге бабки же наши - из бюджета.
Ну и есть очень древняя поговорка - "Пиздеть - не мешки ворочать" , которая характеризует Рогозина. Да мы, да я.... но только не сейчас , а чуть попозже.
разбудите кто-нибудь Рогозина, он опять обосрался.
"Создать профильные холдинги" и пилить бабло, пилить, пилить... больше холдингов, центров, предприятий.
Больше недвижимости! Единственное, что они могут, - это возводить бараки из железобетона. Но на железобетоне в космос не улетишь.
А теперь задумайтесь об общем уровне управления страной, если система ставит таких болванов рулить космическими проектами, можно сказать вершиной научно-технического прогресса нации.
Планы то в принципе нормальные он озвучил, но бля, они же все растянут на десятилетия что бы побольше спиздить деньги.
Пока у рф и сша новая космическая гонка, у чиновников гонка по попилу бюджета
Скорее у Китая и США космическая гонка.
Ну мы пока тоже в ней, просто быстро в конце окажемся с таким управлением
Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Спизженные миллиарды. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё. Нытьё.
С нытьём - это на аляску
Художественный ящик
Перенесите Рогозина на Аляску.
Тот, кто пишет ему тексты, большой молодец. У меня прям уверенность в российской космонавтике появляется после прочтения. На самом деле конечно фиг знает что будет)
Как это фиг знает?! Больше хороших текстов от сказочника рогозина и его литературных негров!
Страна которая не может в своих ракетах использовать цвета краски отличные от серо-зелёных оттенков обречена на отставание.
Страна которая не может в своих ракетах использовать цвета краски отличные от серо-зелёных оттенков обречена на отставание.
Как взаимосвязаны цвет краски и прогресс?
Сам не понимаю.
Как связаны архитектура зданий, грязь на улицах и самочувствие людей, ну вот как? Но почему-то в местах с хорошей архитектурой и чистотой люди себя лучше ощущают.
Тайна сия великая есть.
Как связаны зависимость самочувствия людей от их окружения и зависимость прогресса ракетостроения от цвета этих ракет?
У меня всё больше и больше вопросов к вашим логическим цепочкам)
Ещё раз говорю: не знаю.
Простейшее наблюдение.
Никакой логики.
Так, досужие причитания.
Напрямую тащемта, это тебе не сарай в поле разнести, всё должно хорошо выглядеть чтоб продаваться.
Для вас при выборе абсолютно любого товара основным критерием является привлекательный цвет?
А нетвиттерские эксперты могут пояснить за нынешний Роскосмос? Может там реально че-то пилят, а тут собрались одни предатели родины? Прошу камрадов пояснить за это.
Я еще с 0х помню кучу обещаний, то корабль новый, то база на луне к 20 году. В итоге как обычно нихрена не сделано. "Науку" с 95 года все никак не запустят. А так может чота и пилят, ага.
Они реально считают: для того, чтобы происходили инновации, нужно построить офис. Отсюда Сколково, Иннополис и прочее. Один региональный чиновник, объясняя строительство в своем регионе "IT-технопарка" (просто офисный центр), использовал такую аналогию: "Чтобы люди начали играть в футбол, нужно построить стадион".
Демократический завод
Как же они далеки от реальности, просто пиздец.
Русский человек за хорошую ЗП готов в хуёвом офисе сидеть, ему похуй будет ( да и в принципе вообще все люди )
Глава госкорпорации также вспомнил о проблемах с космодромом «Восточный», который построили в амурской тайге в 8 часах лёта от Москвы. По его словам, там «нет ни необходимой рабочей силы, ни строительной техники, ни логистических центров» — её пришлось завозить и создавать на Дальнем Востоке.
Надо было космодром в Москве строить. Прямо на красной площади.
Итак же все в Москве, скоро 7е кольцо до Урала построят.
Отечественные успехи — они как горизонт.
Но самое стрёмное, что люди уже сто лет верят, что вот еще немного и мы окажемся там. Вот чуть-чуть совсем осталось. Вот на этот раз уже точно.
Рогозин выёбывается.
Рогозин выёбывается.
Рогозин выёбывается.
Рогозин выёбывается.
SpaceX совершают первый пилотируемый полет.
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Рогозин выёбывается.
Рогозина увольняют.
Рогозин зашевелился. У Батутовича отобрали Твиттер и поиздевались на международном уровне. Сейчас нарисуют красивую программу развития для успокоения шумихи и продолжат офис достраивать
Все, ушла эпоха. Кто-то злорадствует, но мне грустно. Грустно, что окончательно проебали то единственное, чем можно было гордиться
Райсия давно могла построить гостиниц недоезжая луны, но кому нахуй это надо?!
Покупаем недвижимость в асашай и наблюдаем за полетами Илона Маска
если что, оставлю тут интервью Падалки, космонавт и герой РФ, которого выперли из системы)
там много говорится и про СпейсИкс и про Роскосмос в целом
http://www.trud.ru/article/05-06-2020/1390636_drakon_poletel_ne_nado_dramatizirovat.html