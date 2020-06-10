У компании не осталось денег на его развитие из-за потерь от пандемии коронавируса.

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Российская частная космическая компания S7 Space намерена продать плавучий космодром «Морской старт» одной из структур Росатома. Госкорпорация получит саму платформу Odyssey и командное судно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника, близких к переговорам.

По словам одного из собеседников, от «Морского старта» избавляются как от непрофильного актива. Другой источник уточнил, что стоимость проекта оценили как «крайне высокую»: платформу предстоит восстанавливать, а береговую инфраструктуру — создавать с нуля.

У частной авиакомпании с учётом финансовых потерь от пандемии просто нет на это денег.

собеседник ТАСС

Проект «Морской старт» состоит из платформы для запуска ракет и командного судна. Комплекс разработали в 90-х, стоимость его создания изначально оценивали в 3,5 миллиарда долларов. Плавучий космодром позволяет выводить на орбиту больше груза — ракеты можно запускать с экватора, где из-за скорости вращения Земли наилучшие условия для стартов.

Большую часть финансирования предоставила американская Boeing (40%), в проект также вложили деньги российская РКК «Энергия» (25%), норвежская Aker Kværner (20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%). Комплекс создавали под украинские ракеты «Зенит» — за всю историю космодрома провели 36 запусков.

В 2009 году международный консорциум, управлявший «Морским стартом», обанкротился, а в 2010 году 95% акций передали дочерней компании РКК «Энергия». Запуски продолжали до 2014 года, но потом Роскосмос отказался от украинских ракет «Зенит» из-за конфликта России и Украины.

После этого на «Морской старт» стали искать покупателя: комплекс были готовы продать другим странам, в том числе США, Китаю, Бразилии, ОАЭ и Австралии. В 2016 году о покупке плавучего космодрома объявила S7 Space — «дочка» авиакомпании S7, занимающаяся частной космонавтикой. Сумма сделки составила 6,2 миллиарда рублей.

В августе 2016 года Boeing и РКК «Энергия» разрешили спор из-за перехода проекта к России в 2010 году. По условия соглашения, российская сторона погасила задолженность в размере 330 миллионов долларов предоставлением услуг и участием в совместных проектах, основную часть долга планировали списать. Boeing получила пять бесплатных мест в «Союзах» для американских астронавтов, которые продала NASA за 373 миллиона долларов в 2017, 2018 и 2019 годах.

После покупки плавучего космодрома S7 Space получила лицензию на космические запуски в России и планировала использовать «Морской старт» для коммерческих стартов. В качестве ракеты-носителя компания хотела применять «Зенит», для этого придумали схему, по которой двигатели производили в России, отдельные комплектующие — на Украине, а финальную сборку осуществляли бы в США.

Первый запуск хотели провести в конце 2019 года, но S7 Space не смогла договориться о поставке критически важных компонентов на Украину и отказалась от сделки. В итоге компания так и не провела ни одного запуска с «Морского старта», а в 2020 году глава S7 Владислав Филев объявил, что проект заморозили на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, которая нанесла ущерб основному бизнесу авиакомпании. При этом, по его словам, стоимость базирования космодрома в России оказалась вдвое дороже, чем в США.