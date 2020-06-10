Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Наука
Дамир Камалетдинов
128

ТАСС: S7 Space продаст плавучий космодром «Морской старт» государству, не проведя ни одного запуска Материал редакции

У компании не осталось денег на его развитие из-за потерь от пандемии коронавируса.

9 комментариев
В закладки

Российская частная космическая компания S7 Space намерена продать плавучий космодром «Морской старт» одной из структур Росатома. Госкорпорация получит саму платформу Odyssey и командное судно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника, близких к переговорам.

По словам одного из собеседников, от «Морского старта» избавляются как от непрофильного актива. Другой источник уточнил, что стоимость проекта оценили как «крайне высокую»: платформу предстоит восстанавливать, а береговую инфраструктуру — создавать с нуля.

У частной авиакомпании с учётом финансовых потерь от пандемии просто нет на это денег.

собеседник ТАСС

Проект «Морской старт» состоит из платформы для запуска ракет и командного судна. Комплекс разработали в 90-х, стоимость его создания изначально оценивали в 3,5 миллиарда долларов. Плавучий космодром позволяет выводить на орбиту больше груза — ракеты можно запускать с экватора, где из-за скорости вращения Земли наилучшие условия для стартов.

Большую часть финансирования предоставила американская Boeing (40%), в проект также вложили деньги российская РКК «Энергия» (25%), норвежская Aker Kværner (20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%). Комплекс создавали под украинские ракеты «Зенит» — за всю историю космодрома провели 36 запусков.

В 2009 году международный консорциум, управлявший «Морским стартом», обанкротился, а в 2010 году 95% акций передали дочерней компании РКК «Энергия». Запуски продолжали до 2014 года, но потом Роскосмос отказался от украинских ракет «Зенит» из-за конфликта России и Украины.

После этого на «Морской старт» стали искать покупателя: комплекс были готовы продать другим странам, в том числе США, Китаю, Бразилии, ОАЭ и Австралии. В 2016 году о покупке плавучего космодрома объявила S7 Space — «дочка» авиакомпании S7, занимающаяся частной космонавтикой. Сумма сделки составила 6,2 миллиарда рублей.

В августе 2016 года Boeing и РКК «Энергия» разрешили спор из-за перехода проекта к России в 2010 году. По условия соглашения, российская сторона погасила задолженность в размере 330 миллионов долларов предоставлением услуг и участием в совместных проектах, основную часть долга планировали списать. Boeing получила пять бесплатных мест в «Союзах» для американских астронавтов, которые продала NASA за 373 миллиона долларов в 2017, 2018 и 2019 годах.

После покупки плавучего космодрома S7 Space получила лицензию на космические запуски в России и планировала использовать «Морской старт» для коммерческих стартов. В качестве ракеты-носителя компания хотела применять «Зенит», для этого придумали схему, по которой двигатели производили в России, отдельные комплектующие — на Украине, а финальную сборку осуществляли бы в США.

Первый запуск хотели провести в конце 2019 года, но S7 Space не смогла договориться о поставке критически важных компонентов на Украину и отказалась от сделки. В итоге компания так и не провела ни одного запуска с «Морского старта», а в 2020 году глава S7 Владислав Филев объявил, что проект заморозили на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, которая нанесла ущерб основному бизнесу авиакомпании. При этом, по его словам, стоимость базирования космодрома в России оказалась вдвое дороже, чем в США.

#новости #космос #s7 #роскосмос

Дамир Камалетдинов PLUS
+131 201
Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","s7"], "comments": 9, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 177131, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 10 Jun 2020 15:55:07 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Молочный кот

1

 основную часть долга планировали спаисать.

Накурятся своих спаисов, потом летают.

Ответить

Насущные Проблемы

0

Пихто: (радуеться)

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
1

Сука, я думал SpaceX.

Пихто: (не радуеться)

Ответить

Василий Лебедев

Насущные
0

Я все никак не пойму за что выступает Пихто. Он, воде бы, против Путина, но фактически топит за любые проявления путинизма.

Ответить

alexferman

Василий
1

за что выступает Пихто

За безумие в чаду алкогольного угара

Ответить

Василий Лебедев

alexferman
0

Это хотя бы все объяснило бы.

Ответить

Александр Ярви

Василий
0

А я думал - коммунист...

Ответить

Василий Лебедев

Александр
0

Скорее тогда неосовок, но ведь и Путин тоже.

Ответить

Alex V

0

Илон, мы всё просрали!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Убийство Флойда стало лишь спусковым крючком: что вызвало массовые протесты в США
Попытка разобраться в комплексе причин, которые привели к непрекращающимся акциям по всей Америке.
225
Гость TJ
Гость TJ: Максим Кац
Прямая трансляция — в 18:00 по мск.
272
Наука
«„Союз” остаётся вне конкуренции»: Рогозин ответил на запуск SpaceX и рассказал о будущем России в космосе
Главное из материала главы Роскосмоса.
162
Популярное за три дня
Животные
11
Интернет
6VCR — постсоветский пиксель-арт от российской художницы с многоэтажками, монументами и уставшими космонавтами
Российская меланхоличная атмосфера со знакомой архитектурой и актуальными сюжетами встречается с пиксельной графикой.
26
Новости
Первый канал вместо финальных титров «Брата-2» показал погромы в США — тоже под песню «Гудбай Америка»
Показ фильма приурочили к 20-летию его выхода.
159
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Василий Лебедев

ТАСС: S7 Space продаст плавучий…

Подозрительный Кот

YouTube заблокировал видео…

Тимур Петров

ТАСС: S7 Space продаст плавучий…

Виктор Иванов

#яндекскуколд: в соцсетях…

Eugene Gultyaev

По делу о разливе 21 тысячи…

Alex V

ТАСС: S7 Space продаст плавучий…

Котик Ботик

11-летний рэпер записывал треки…

умный человек

11-летний рэпер записывал треки…

Котик Ботик

11-летний рэпер записывал треки…

Василий Лебедев

ТАСС: S7 Space продаст плавучий…

Ебаный Кошмар

Запись в подсайте Twitter

alexferman

ТАСС: S7 Space продаст плавучий…

Kirill Korenev

Песков объяснил CNN низкую…

Потрошитель Сироток

11-летний рэпер записывал треки…

Александр Ярви

ТАСС: S7 Space продаст плавучий…

Котик Ботик

11-летний рэпер записывал треки…

Котик Ботик

11-летний рэпер записывал треки…

Василий Лебедев

ТАСС: S7 Space продаст плавучий…

Котик Ботик

11-летний рэпер записывал треки…

Котик Ботик

11-летний рэпер записывал треки…