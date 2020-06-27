На станцию полетит Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.

В закладки

Роскосмос впервые за восемь лет отправит на МКС женщину-космонавта. Анна Кикина полетит на станцию в 2022 году. Об этом госкорпорация сообщила в Твиттере и подтвердил командир отряда Олег Кононенко в эфире «Вечернего Урганта».

В последний раз Россия отправляла в космос женщин в 2014 году. Тогда Елена Серова провела на МКС 167 дней и стала первой россиянкой на станции и лишь четвёртой женщиной в истории российской космической программы.

Кикина остаётся единственной женщиной в российском отряде космонавтов с 2016 года, когда Серова стала депутатом Госдумы. В отличие от многих других космонавтов она попала в отряд через первый открытый конкурс в 2012 году.