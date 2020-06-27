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Наука
Дамир Камалетдинов
88

Роскосмос впервые за восемь лет отправит на МКС женщину-космонавта Материал редакции

На станцию полетит Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.

6 комментариев
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Роскосмос впервые за восемь лет отправит на МКС женщину-космонавта. Анна Кикина полетит на станцию в 2022 году. Об этом госкорпорация сообщила в Твиттере и подтвердил командир отряда Олег Кононенко в эфире «Вечернего Урганта».

Государственная корпорация РОСКОСМОС @Rogozin
Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на #МКС через два года https://t.co/6XZggJfzkC

В последний раз Россия отправляла в космос женщин в 2014 году. Тогда Елена Серова провела на МКС 167 дней и стала первой россиянкой на станции и лишь четвёртой женщиной в истории российской космической программы.

Кикина остаётся единственной женщиной в российском отряде космонавтов с 2016 года, когда Серова стала депутатом Госдумы. В отличие от многих других космонавтов она попала в отряд через первый открытый конкурс в 2012 году.

#новости #роскосмос #космос

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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6 комментариев
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Taktischer Corgi

1

( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Дамир Камалетдинов

Нейротекст
0

Вот Роскосмос, вот TJ про это и пишет.

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Лесной кран

0

Вот это шевелюра!

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Дамир Камалетдинов

Лесной
0

До полёта ещё далеко, можно пока и с шевелюрой походить!

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Христов Гоша

Нейротекст
0

Роскосмос — это, конечно, не космическое, но это же точно

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Алексей Дудырев

0
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