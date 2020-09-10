Наука
Дамир Камалетдинов
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NASA предложило частным компаниям собирать лунный грунт и продавать его NASA Материал редакции

Первые образцы хотят получить до 2024 года.

11 комментариев
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След Базза Олдрина на Луне Фото Базза Олдрина для NASA

NASA запустило программу выкупа лунного грунта у частных космических компаний. Они должны будут собрать материал с поверхности спутника, сделать фотографию и потом передать его агентству.

После передачи материала он станет собственностью NASA. Как агентство собирается использовать лунный грунт на Луне, пока неясно. Глава NASA Джим Брайденстайн пояснил, что программа позволит «запитать новую эру исследований и открытий».

Продать грунт NASA смогут не только американские, но и иностранные компании. Платить деньги агентство будет поэтапно: 10% авансом до запуска, 10% после запуска и оставшиеся 80% после завершения миссии. Как именно доставить грунт на Землю в NASA решат позже.

По данным The Verge, агентство предложит от 15 до 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) за лунный грунт. Как пояснили в издании, это кажется небольшой суммой, но идея состоит в том, чтобы запустить рынок купли-продажи лунного грунта и других космических ресурсов в целом.

Программа стала очередным этапом в миссии NASA по возвращению человека на Луну на долгосрочной основе. В апреле Дональд Трамп подписал указ о разрешении добычи ресурсов на Луне, а в мае космическое агентство США представило «Соглашения Artemis», в которых оговариваются принципы международного сотрудничества на спутнике Земли. Документ в том числе разрешает устанавливать границы, России нет среди подписавших его стран.

#новости #nasa #космос

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11 комментариев
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Плотный фитиль

6

Рыночек порешал

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A big purple banana 🍆

Плотный
0

Сколько много ошибок во фразе "бабки федералов"

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3

Продам лунный сахар. Недорого.

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Александр Апивалас

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1

Потом и перегонять научимся)

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Владимир Филатов

1

Выкупают земли на Луне.

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Сергей Павлов

1

Как агентство собирается использовать лунный грунт на Луне, пока неясно.

Но мы то с вами знаем 

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Алексей Панкратов

1

Ну, я полетел. 

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dmzkrsk

0
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Aydar Salikhov

–1

Ещё один способ проспонсировать Илона

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Долгий хичхакер

Aydar
0

проспонсировать тех, кто может

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Aydar Salikhov

Aydar
0

За что минус? Американские рынки начали падать раньше времени, вот и пытаются их подтянуть. Апол срочно решил показать новые айфоны, а Теслу будут тянуть вот такими новостями. 

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