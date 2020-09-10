NASA предложило частным компаниям собирать лунный грунт и продавать его NASA Материал редакции
Первые образцы хотят получить до 2024 года.
NASA запустило программу выкупа лунного грунта у частных космических компаний. Они должны будут собрать материал с поверхности спутника, сделать фотографию и потом передать его агентству.
После передачи материала он станет собственностью NASA. Как агентство собирается использовать лунный грунт на Луне, пока неясно. Глава NASA Джим Брайденстайн пояснил, что программа позволит «запитать новую эру исследований и открытий».
Продать грунт NASA смогут не только американские, но и иностранные компании. Платить деньги агентство будет поэтапно: 10% авансом до запуска, 10% после запуска и оставшиеся 80% после завершения миссии. Как именно доставить грунт на Землю в NASA решат позже.
По данным The Verge, агентство предложит от 15 до 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) за лунный грунт. Как пояснили в издании, это кажется небольшой суммой, но идея состоит в том, чтобы запустить рынок купли-продажи лунного грунта и других космических ресурсов в целом.
Программа стала очередным этапом в миссии NASA по возвращению человека на Луну на долгосрочной основе. В апреле Дональд Трамп подписал указ о разрешении добычи ресурсов на Луне, а в мае космическое агентство США представило «Соглашения Artemis», в которых оговариваются принципы международного сотрудничества на спутнике Земли. Документ в том числе разрешает устанавливать границы, России нет среди подписавших его стран.
Продам лунный сахар. Недорого.
Как агентство собирается использовать лунный грунт на Луне, пока неясно.
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