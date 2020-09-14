Учёные отмечают, что наличие фосфина не обязательно означает, что в атмосфере Венеры есть жизнь. Но версия с образованием газа при вулканической деятельности или падении метеоритов не подтверждается.

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Учёные из Массачусетского технологического института и Кардиффского университета с помощью наземных телескопов в 2017 и 2019 годах обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Об этом они рассказали в журнале Nature Astronomy.

Фосфин входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов. На Земле этот бесцветный ядовитый газ вырабатывают анаэробные бактерии, которые могут жить и получать энергию при полном отсутствии кислорода. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет учёные предложили в качестве маркера возможной жизни на них.

Учёные обнаружили фосфин на высотах 53-61 километров от поверхности Венеры. Они пока не знают, откуда он там появился: версия с его образованием при вулканической деятельности, ударах молнии или падении метеоритов не подтверждается выявленным содержанием вещества в атмосфере — его должно быть намного меньше.

Ни один из рассмотренных нами процессов не смог производить фосфин в достаточно больших количествах, чтобы объяснить выводы нашей команды. Сара Сигер планетолог

Исследователи заявили, что присутствие газа не обязательно означает наличие признаков жизни на Венере, но этот вариант не исключается. «Учитывая то, что мы сейчас знаем о Венере, наиболее вероятное объяснение наличия фосфина, как бы фантастически это не звучало, — это жизнь», — заявила она из учёных. Больше данных о возможной жизни на Венере сможет предоставить межпланетная станция «Венера-Д», которую планируют запустить с 2029 по 2031 год.

Большинство учёных считают Венеру непригодной для существования жизни из-за высокой температуры (свыше +460°С), давления у поверхности (выше земного в 92 раза) и химического состава атмосферы. Однако, такая вероятность есть в верхних слоях атмосферы (где атмосферное давление и температура уже практически такие же, как на поверхности Земли) — именно там учёные и нашли фосфин. Эта теория не является новой, в 2002 году учёные Дирк Шульце-Макуш и Луи Ирвин предположили наличие в облаках Венеры химических веществ, которые могут быть результатом деятельности живых организмов. В августе 2020 года учёные Массачусетского технологического института также предложили сценарий, по которому венерианская жизнь может стабильно существовать в облаках на высотах от 48 до 60 километров.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что «всё больше исследователей склоняется к тому, что в атмосфере Венеры, на высоте 50-70 километров, могут быть формы жизни». Но его коллега заявил, что на Венере слишком экстремальные условия для появления жизни. «Этот газ [фосфин] может неорганически образовываться сотней способов. А в атмосфере, на высоте 50-70 километров, даже простейшим организмам просто нечем питаться», — заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.