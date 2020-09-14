Учёные обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Он входит в число веществ, указывающих на возможные признаки жизни Материал редакции
Учёные отмечают, что наличие фосфина не обязательно означает, что в атмосфере Венеры есть жизнь. Но версия с образованием газа при вулканической деятельности или падении метеоритов не подтверждается.
Учёные из Массачусетского технологического института и Кардиффского университета с помощью наземных телескопов в 2017 и 2019 годах обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Об этом они рассказали в журнале Nature Astronomy.
Фосфин входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов. На Земле этот бесцветный ядовитый газ вырабатывают анаэробные бактерии, которые могут жить и получать энергию при полном отсутствии кислорода. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет учёные предложили в качестве маркера возможной жизни на них.
Учёные обнаружили фосфин на высотах 53-61 километров от поверхности Венеры. Они пока не знают, откуда он там появился: версия с его образованием при вулканической деятельности, ударах молнии или падении метеоритов не подтверждается выявленным содержанием вещества в атмосфере — его должно быть намного меньше.
Исследователи заявили, что присутствие газа не обязательно означает наличие признаков жизни на Венере, но этот вариант не исключается. «Учитывая то, что мы сейчас знаем о Венере, наиболее вероятное объяснение наличия фосфина, как бы фантастически это не звучало, — это жизнь», — заявила она из учёных. Больше данных о возможной жизни на Венере сможет предоставить межпланетная станция «Венера-Д», которую планируют запустить с 2029 по 2031 год.
Большинство учёных считают Венеру непригодной для существования жизни из-за высокой температуры (свыше +460°С), давления у поверхности (выше земного в 92 раза) и химического состава атмосферы. Однако, такая вероятность есть в верхних слоях атмосферы (где атмосферное давление и температура уже практически такие же, как на поверхности Земли) — именно там учёные и нашли фосфин. Эта теория не является новой, в 2002 году учёные Дирк Шульце-Макуш и Луи Ирвин предположили наличие в облаках Венеры химических веществ, которые могут быть результатом деятельности живых организмов. В августе 2020 года учёные Массачусетского технологического института также предложили сценарий, по которому венерианская жизнь может стабильно существовать в облаках на высотах от 48 до 60 километров.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что «всё больше исследователей склоняется к тому, что в атмосфере Венеры, на высоте 50-70 километров, могут быть формы жизни». Но его коллега заявил, что на Венере слишком экстремальные условия для появления жизни. «Этот газ [фосфин] может неорганически образовываться сотней способов. А в атмосфере, на высоте 50-70 километров, даже простейшим организмам просто нечем питаться», — заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
Если есть камни, значит там есть осень!
"Учёные отмечают, что наличие фосфина не обязательно означает, что в атмосфере Венеры есть жизнь. Но этот факт они не исключают." Ахуенная формулировка. Дальше можно не читать.