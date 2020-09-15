Венера — это «русская планета», хотя во время исследований там был «сущий ад», говорит Рогозин. У России есть конкуренты — США и Япония.

В закладки

Венера Изображение NASA

14 сентября учёные из Массачусетского технологического института и Кардиффского университета рассказали, что в 2017 и 2019 годах обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин — он входит в число химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов. Исследователи заявили, что это не обязательно означает наличие признаков жизни на Венере, но версия с образованием газа при вулканической деятельности или падении метеоритов не подтверждается.

После выхода научной статьи тема возможного обнаружения жизни на Венере стала обсуждаемой как в США, так и в России. Глава NASA заявил о необходимости уделить первостепенное внимание исследованиям планеты, а глава «Роскосмоса» поделился планами отправить на Венеру собственную миссию.

«Роскосмос» не поверил доводам западных учёных, а Рогозин назвал Венеру «русской планетой»

На следующий день «Роскосмос» заявил, что не верит в обнаружение возможных признаков жизни на Венере , потому что счёл, что фосфин в облаках «не может считаться объективным доказательством» жизни на планете. Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блошенко подчеркнул, что достоверные данные можно получить только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры. «Роскосмос» напомнил, что СССР — единственная страна, которая запускала успешные миссии на поверхность Венеры: в 1970 году там приземлился аппарат космической станции «Венера-7». В общей сложности СССР отправил на Венеру 16 аппаратов «Венера» и «Вега», 10 из которых там приземлились.

Огромный отрыв Советского Союза от конкурентов в исследованиях Венеры способствовал тому, что США называли Венеру «советской планетой». «Роскосмос»

В статье о возможных признаках жизни на Венере лично усомнился глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он со ссылкой на «неких российских учёных» сказал, что «это ещё не является прямым доказательством». Рогозин также назвал Венеру «русской планетой».

Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад. Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

Поверхность Венеры, изображение со спускаемого аппарата Венера-13

Россия хочет отправить на Венеру собственную миссию и сделать это в одиночку, без привлечения США или других стран

В марте 2019 года Россия и США согласовали миссию «Венера-Д»: «Роскосмос» должен изготовить орбитальный и посадочный аппараты, а NASA — долгоживущую станцию, которая займётся изучением планеты. Пуск программы намечен на конец 2020-х годов.

После обнаружения западными учёными фосфина «Роскосмос» рассказал, что эту миссию, включающую посадочные и орбитальные модули, проведут «в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации».

Предполагаемый аппарат миссии «Венера-Д» Изображене NASA

Рогозин также сообщил, что, помимо проекта «Венера-Д», Россия планирует отправить на Венеру ещё и собственную миссию. Глава «Роскосмоса» не назвал точных сроков реализации этой программы.

У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект «Венера-Д». Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем , что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов. Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

Некоторые СМИ восприняли заявление «Роскосмоса» о проведении миссии «Венера-Д» без широкого привлечения международной кооперации как отказ от работы с США. Корпорация в ответ уточнила, что от международного сотрудничества она не отказывается.

Ни о каком отказе от сотрудничества с США по проекту «Венера-Д» речи не было. Мы не отказываемся от международного сотрудничества. Речь шла только о непривлечении широкой международной кооперации. «Роскосмос»

NASA уже строит зонд для миссии «Венера-Д». Но запуск с Россией постоянно откладывают

С момента первой посадки советского зонда на Венеру в 1966 году космические аппараты проработали на планете в общей сложности лишь несколько часов. Для совместного с Россией проекта «Венера-Д» NASA строит зонд LLISSE, который должен продержаться на поверхности до 60 дней.

В 2019 году инженер NASA Тибор Кремич, который отвечает за разработку LLISSE, рассказал, что размер зонда составит 25 метров в каждую сторону. Кремич уточнил, что аппарат слишком мал даже для установки камеры. «Если мы найдём способ поставить камеру на LLISSE, мы обязательно попробуем», — добавил он. По словам инженера, самой большой проблемой при разработке было выяснить, как питать зонд 60 дней: в итоге NASA использует тепловую батарею.

Изначально миссию «Венера-Д» планировали запустить в 2013 году, но из-за санкций против России её постоянно откладывали. На текущий момент ориентиром для запуска рассматривается конец 2020-х годов. Кремич рассказал, что LLISSE полностью построят и протестируют до 2023 года. После обнаружения в атмосфере Венеры фосфина глава NASA Джеймс Брайденстайн написал о необходимости уделить первостепенное внимание исследованиям планеты.

Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни. Джеймс Брайденстайн глава NASA

В феврале агентство огласило список из двух исследовательских миссий ,которые могут отправить к Венере в ближайшие годы: аппарат DAVINCI+ должен изучить химический состав атмосферы Венеры в ходе 63-минутного спуска на её поверхность, а миссия VERITAS — создать первую трёхмерную карту поверхности Венеры. NASA может выбрать эти проекты в 2021 году для полной разработки и запуска в 2026 году.

Отправить аппарат на «Венеру» планирует и частная компания Rocket Lab — в 2023 году

Американская частная космическая компания Rocket Lab планирует изучить верхние слои атмосферы Венеры и найти возможные признаки жизни. В августе глава Rocket Lab Питер Бек рассказал, что намерен отправить зонд на планету в 2023 году. «Я безумно люблю Венеру», — заявлял Бек.

Японский космический аппарат «Акацуки» — единственная действующая миссия на Венере

В мае 2010 года Япония запустила к Венере космический аппарат «Акацуки», который должен был выйти на орбиту планеты в декабре того же года. Однако этого удалось добиться только через пять лет — к декабрю 2015. Изначально зонд пролетел мимо планеты из-за проблем с работой двигателей. В конце концов инженеры вывели зонд на стабильную орбиту после того, как он сделал круг вокруг Солнца.

Зонд должен был проработать на орбите Венеры около двух лет, но всё еще не вернулся на Землю. К этому моменту он собрал данные об атмосфере планеты и сделал несколько фотографий. В 2018 году популяризатор космоса Дамия Буик объединила снимки, полученные ультрафиолетовой камерой зонда в двух разных диапазонах волн, и окрасила их.

Изображение Дамии Буик