Учёные в Нидерландах создали «живой гроб» из корневой системы грибов. Он ускоряет разложение тела и обогащает почву Материал редакции
Гроб который выращивают, а не производят.
В Нидерландах прошли первые похороны в «живом гробу», который разложится после погребения и ускорит процесс разложения тела, сообщает The Guardian.
Гроб разработал стартап Loop под руководством 26-летнего учёного Боба Хендрикса. Проект называют «живым гробом», поскольку он сделан из мицелия — корневой системы грибов. Как утверждает Хендрикс, это «природный переработчик», который нейтрализует токсины и может переработать пластик и другие загрязнители окружающей среды, превратив их в питательные вещества.
В разговоре с Hart Van Nederland создатель гроба заявил, что проект позволит людям «снова стать единым целым с природой» и «обогатить почву, а не загрязнять её».
Гроб полностью разлагается за 30-45 дней, а продолжительность разложения оставшегося в земле тела займёт около трёх лет, говорится на сайте Loop. В обычных гробах тело разлагается за период от 10 до 20 лет.
Разработчики утверждают, что «не производят, а выращивают» гробы. Мицелий растёт в специальной форме гроба, наполненной древесной стружкой. За семь дней он полностью обретает нужную форму, а потом его естественным путём высушивают. Как заявляют разработчики, конструкция получается лёгкой и прочной — она способна переносить вес до 200 килограмм. Разложение же начнётся после длительного воздействия грунтовых вод.
The Guardian пишет, что Loop сотрудничает с двумя похоронными компаниями в Гааге и пока изготовил десять таких гробов. Они стоят около 1250 евро каждый (около 110 тысяч рублей). Он ожидает, что с увеличением производства цена на гроб станет ниже.
Первые похороны в таком гробу прошли в начале сентября в Нидерландах. Хендрикс сказал, что общался с родственником похороненной женщины: «Он потерял мать, но был счастлив, потому что благодаря этой коробке она вернется к природе и скоро будет жить как дерево. Это был обнадеживающий разговор».
— А вот этот лес у нас вместо кладбища. Тут мы умерших хороним в грибах.
— Ты, наверное, хотел сказать "в гробах"?
— Нет.
наконец то додумались что материал не надо переводить на такую никому не нужную хрень)
Стартап где из твоего праха делают саженец, который потом растет долгие годы намного интереснее. Можешь отслеживать удаленно, как поживает дерево из деда, полить его через приложение, если надо
Мамаа, приезжай
Ты меня забери
Не живым, так хоть мертвым, но меня забери
Мамаа, я сгорел
Чем плоха кремация?
Чем плохо гниение в гробу?
Заверните парочку 👩🏿🤝👨🏼