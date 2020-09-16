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Наука
Алексей Боржонов
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Учёные в Нидерландах создали «живой гроб» из корневой системы грибов. Он ускоряет разложение тела и обогащает почву Материал редакции

Гроб который выращивают, а не производят.

20 комментариев
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Фото Loop, инстаграм

В Нидерландах прошли первые похороны в «живом гробу», который разложится после погребения и ускорит процесс разложения тела, сообщает The Guardian.

Гроб разработал стартап Loop под руководством 26-летнего учёного Боба Хендрикса. Проект называют «живым гробом», поскольку он сделан из мицелия — корневой системы грибов. Как утверждает Хендрикс, это «природный переработчик», который нейтрализует токсины и может переработать пластик и другие загрязнители окружающей среды, превратив их в питательные вещества.

В разговоре с Hart Van Nederland создатель гроба заявил, что проект позволит людям «снова стать единым целым с природой» и «обогатить почву, а не загрязнять её».

Из-за нашей современной жизни человеческое тело содержит более высокие концентрации токсинов, такие как металлы, масла и микропластик. Недавние исследования показали, что в нашем организме содержится 219 токсинов, которые могут загрязнять почву после захоронения. В результате почва кладбища может быть сильно загрязнена, а в некоторых случаях она даже утилизируется как химические отходы.

Loop

Гроб полностью разлагается за 30-45 дней, а продолжительность разложения оставшегося в земле тела займёт около трёх лет, говорится на сайте Loop. В обычных гробах тело разлагается за период от 10 до 20 лет.

Фото Loop, инстаграм

Разработчики утверждают, что «не производят, а выращивают» гробы. Мицелий растёт в специальной форме гроба, наполненной древесной стружкой. За семь дней он полностью обретает нужную форму, а потом его естественным путём высушивают. Как заявляют разработчики, конструкция получается лёгкой и прочной — она способна переносить вес до 200 килограмм. Разложение же начнётся после длительного воздействия грунтовых вод.

The Guardian пишет, что Loop сотрудничает с двумя похоронными компаниями в Гааге и пока изготовил десять таких гробов. Они стоят около 1250 евро каждый (около 110 тысяч рублей). Он ожидает, что с увеличением производства цена на гроб станет ниже.

Первые похороны в таком гробу прошли в начале сентября в Нидерландах. Хендрикс сказал, что общался с родственником похороненной женщины: «Он потерял мать, но был счастлив, потому что благодаря этой коробке она вернется к природе и скоро будет жить как дерево. Это был обнадеживающий разговор».

#наука #новости

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20 комментариев
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alexferman

7

— А вот этот лес у нас вместо кладбища. Тут мы умерших хороним в грибах.
— Ты, наверное, хотел сказать "в гробах"?
— Нет.

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Alexey Snooker

alexferman
0

Мэл Грибсон

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Жалкий пистолет

3

Ленин был грибом

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Алексей Дудырев

2

наконец то додумались что материал не надо переводить на такую никому не нужную хрень)

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solawind

Алексей
3

производство этой хуйни стоит намного дороже чем деревянный ящик. если че

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Temp Temper

0

Стартап где из твоего праха делают саженец, который потом растет долгие годы намного интереснее. Можешь отслеживать удаленно, как поживает дерево из деда, полить его через приложение, если надо

Ответить

solawind

Temp
0

Самый экологичный вараинт в тибете, там труп просто бросают диким животным. Но я думаю в европе не приживется :) хотя это действительно самый годный вариант

Ответить

A big purple banana 🍆

solawind
1

Мамаа, приезжай

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A big purple banana 🍆

A
0

Ты меня забери

Ответить

Жалкий пистолет

A
0

Не живым, так хоть мертвым, но меня забери

Ответить

A big purple

Жалкий
0

Мамаа, я сгорел

Ответить

Жалкий пистолет

A
1

И голодные псы
Растерзав моё тело
Набьют свои животы

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Чем плоха кремация?

Ответить

A big purple banana 🍆

A
0

Чем плохо гниение в гробу?

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solawind

A
0

ничем, просто у всех свои традиции

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alexferman

A
0

Скучно, интернета нет

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MEGAtraXXXer666

0

Заверните парочку 👩🏿‍🤝‍👨🏼

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MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
0

💨 очку

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Alexey Snooker

0
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ユリー シャネ

0

Думаю, к концу 2020 потребуется много таких.

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