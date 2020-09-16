Гроб который выращивают, а не производят.

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В Нидерландах прошли первые похороны в «живом гробу», который разложится после погребения и ускорит процесс разложения тела, сообщает The Guardian.

Гроб разработал стартап Loop под руководством 26-летнего учёного Боба Хендрикса. Проект называют «живым гробом», поскольку он сделан из мицелия — корневой системы грибов. Как утверждает Хендрикс, это «природный переработчик», который нейтрализует токсины и может переработать пластик и другие загрязнители окружающей среды, превратив их в питательные вещества.

В разговоре с Hart Van Nederland создатель гроба заявил, что проект позволит людям «снова стать единым целым с природой» и «обогатить почву, а не загрязнять её».

Из-за нашей современной жизни человеческое тело содержит более высокие концентрации токсинов, такие как металлы, масла и микропластик. Недавние исследования показали, что в нашем организме содержится 219 токсинов, которые могут загрязнять почву после захоронения. В результате почва кладбища может быть сильно загрязнена, а в некоторых случаях она даже утилизируется как химические отходы. Loop

Гроб полностью разлагается за 30-45 дней, а продолжительность разложения оставшегося в земле тела займёт около трёх лет, говорится на сайте Loop. В обычных гробах тело разлагается за период от 10 до 20 лет.

Разработчики утверждают, что «не производят, а выращивают» гробы. Мицелий растёт в специальной форме гроба, наполненной древесной стружкой. За семь дней он полностью обретает нужную форму, а потом его естественным путём высушивают. Как заявляют разработчики, конструкция получается лёгкой и прочной — она способна переносить вес до 200 килограмм. Разложение же начнётся после длительного воздействия грунтовых вод.

The Guardian пишет, что Loop сотрудничает с двумя похоронными компаниями в Гааге и пока изготовил десять таких гробов. Они стоят около 1250 евро каждый (около 110 тысяч рублей). Он ожидает, что с увеличением производства цена на гроб станет ниже.