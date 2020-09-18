Из-за коронавирусных ограничений вручение премии, как и многие мероприятия в этом году, состоялось онлайн.

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Основатель премии Марк Абрахамс Фото @b0yle



В Гарвардском университете в 30-й раз вручили премию за научные достижения, «которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Организаторы провели церемонию онлайн, подчеркнув, что Шнобелевская премия была одним из самых первых событий, которые транслировались в интернете и, возможно, первым событием, которое при этом не было музыкальным концертом.

Ig Nobel Prize показывали в прямом эфире с 1995 года, 2020 год стал первым, когда церемония состоялась только онлайн. Традиционно премию в 10 номинациях вручали настоящие нобелевские лауреаты. В этом году ими стали Эрик Маскин (премия по экономике 2007 года), Фрэнсис Арнольд (премия по химии 2018 года), Рич Робертс (премия по физиологии 1993 года), Марти Чалфи (премия по химии 2008 года), Джером Фридман (премия по физике 1990 года) и Андрей Гейм (премия по физике 2010 года).

Участие Андрея Гейма прокомментировали и организаторы Нобелевской премии, отметив, что это пока единственный учёный, который одновременно стал обладателем как Нобелевской (2010), так и Шнобелевской (2000) премии.

Физика

Иван Максимов и Андрей Потоцкий получили Шнобеля 2020 года за исследование того, что происходит с формой живого дождевого червя, когда он вибрирует с высокой частотой. Учёные выяснили, что вертикальная вибрация живых червей, лежащих горизонтально на плоской твёрдой поверхности, приводит к возникновению телесных волн. Это свидетельствует, что дождевые черви имеют гидростатический скелет с гибкой кожей и заполненной жидкостью полостью тела.

Акустика

Kyoto University @KyotoU_News



"inducing a female Chinese alligator to bellow in an airtight chamber filled with helium-enriched air"



https://www.bbc.com/news/science-environment-54197198



#IgNobel #PRI #kyotouniversity Takeshi Nishimura of the Primate Research Institute and colleagues have been awarded the @IgNobel Acoustic prize for:"inducing a female Chinese alligator to bellow in an airtight chamber filled with helium-enriched air"

Такеши Нисимура из Исследовательского института приматов и ещё четверо его коллег из университетов Австрии, Швеции, США и Швейцарии получили премию по акустике, проанализировав, как кричат китайские аллигаторы в атмосфере, насыщенной гелием. Учёные исследовали, как меняется тембр издаваемых рептилией звуков, предположив, что с помощью него животные могут сообщать друг другу о своём размере.

Один из участников эксперимента, Стефан Ребер пояснил, что, как выяснилось, размер тела крокодилов действительно связан с тембром их голоса. Правда, осталось неясным, могут ли остальные аллигаторы воспринимать эту информацию.

Психология

Премию в этой номинации получили Миранда Джакомин и Николас Рул за разработку метода идентификации нарциссов по их бровям. Авторы исследовали черты лица с помощью различных манипуляций, в конечном счёте обнаружив, что точные суждения о грандиозном нарциссизме особенно зависят от бровей человека. По их мнению, это позволит идентифицировать нарциссические черты личности с потенциальным применением в повседневной жизни.

Экономика

Коллектив авторов из 10 стран удостоился награды за попытку количественно оценить взаимосвязь между неравенством национального дохода в разных странах и средним количеством поцелуев «рот в рот». Авторы выяснили, что поцелуи ценятся больше в установившихся отношениях, чем во время ухаживания. В исследовании утверждается, что поцелуи выполняют функцию оценки признаков «биологического качества» партнёра через тесный контакт.

Ценность, придаваемая поцелую как сигналу оценки партнёра, становится больше в условиях высокой патогенной экологии (как наименее затратное средство для принятия или отклонения партнёра). Это, в свою очередь, привело авторов к ситуации, когда в менее здоровых странах наблюдается стремление к более частым поцелуям.

Менеджмент

Пять профессиональных киллеров из Гуанси (Китай) получили премию в области менеджмента. Утверждается, что после подтверждения оплаты за заказ на убийство, Си Гуан-То нанял в субподряд Мо Тянь-Сяня, который перенанял в субподряд Ян Кан Шэна, который заключил договор с Ян Гуан-Шэнем, который заплатил за заказ Линь Сянь-Си. При этом каждый следующий вербуемый киллер получал меньшую сумму, а само убийство не состоялось и жертва не пострадала.

Энтомология

Ричард Веттер стал лауреатом премии за сбор доказательств того, что многие энтомологи (учёные, изучающие насекомых) боятся пауков, которые не являются насекомыми. Работа Веттера так и называется: «Арахнофобные энтомологи: когда ещё две ноги имеют значение».

Медицина

Нинке Вулинк, Дамиаан Денис и Арну Ван Лун-за получили премию за научное подтверждение давно не признававшегося заболевания: мизофонии (расстройство слуха, которое возникает, когда другие люди издают чавкающие и другие жевательные звуки). Авторы наблюдали, как у некоторых пациентов слуховой или визуальный стимул вызывал немедленную реакцию отвращения, совмещённую с гневом и импульсивной агрессией.

Интенсивность этих эмоций вызывала последующие навязчивые идеи, социальную дисфункцию и сильные переживания. Пациенты кричали или даже старались атаковать источник звука, чтобы заставить его остановиться. Этот набор симптомов не соответствовал ни одному из хорошо известных расстройств, но часто упоминался в анекдотах как мизофония.

Материаловедение

Премия по материаловедению досталась Метин Эрен, Мишелю Бебберу, Джеймсу Норрису, Алиссе Перроне, Эшли Руткоски, Майклу Уилсону и Мэри Энн Рагханти, показавшим, что ножи, изготовленные из замороженных человеческих фекалий, плохо работают.

Авторы проанализировали один из самых известных этнографических рассказов об инуите, который отказывался переехать в поселение, несмотря на возражения своей семьи. Чтобы убедить его, родственники забрали все его инструменты. В разгар зимнего шторма старый инуит вышел из иглу, испражнился и превратил фекалии в замороженное лезвие, которое он заточил брызгами слюны. Этим ножом он убил собаку. Используя грудную клетку в качестве упряжки, а шкуру — чтобы запрячь другую собаку, он покинул стоянку племени.

Эта история неоднократно была пересказана в книгах и фильмах. Учёные решили проверить, возможно ли подобное использование человеческого кала, и убедились, что на практике история из мифа не подтверждается. Чтобы добыть необходимое сырьё для производства ножей, один из исследователей течение восьми дней сидел на диете с высоким содержанием белка и жирных кислот. Сбор сырья начался только на четвёртый день, а затем регулярно продолжался в течение следующих пяти дней. Образцы фекалий формировали в ножи с помощью керамических форм.

Для проведения эксперимента использовали свиную кожу, мышцы и сухожилия при температуре 4°С. За несколько минут до эксперимента образцы «ножей» были извлечены из лабораторного морозильника и дополнительно заточены металлическим напильником и погружены на несколько минут в сухой лед при температуре -50°C. Как оказалось, «ножи» не могли разрезать шкуру — лезвие просто плавилось при контакте, оставляя полосы фекалий.

Учёные повторили эксперимент, используя образцы другого члена команды, чья диета была более традиционной, однако и эти «ножи» также не прорезали шкуру. С некоторым трудом удалось подрезать только самые мелкие кусочки подкожного жира, при этом острие ножа всё равно быстро плавилось и портилось.

Медицинское образование

Лидеры девяти стран: Жаир Больсонаро из Бразилии, Борис Джонсон из Великобритании, Нарендра Моди из Индии, Андрес Мануэль Лопес Обрадор из Мексики, Александр Лукашенко из Беларуси, Дональд Трамп из США, Реджеп Тайип Эрдоган из Турции, Владимир Путин из России и Гурбангулы Бердымухамедов из Туркменистана стали лауреатами Шнобелевской премии 2020 года с формулировкой «за использование вирусной пандемии Covid-19, чтобы научить мир, что политики могут оказывать большее практическое влияние на жизнь и смерть, чем учёные и врачи».

Оргкомитет отметил, что это уже вторая премия, присуждённая президенту Белоруссии. В 2013 году Шнобеля вручили Александру Лукашенко за то, что он запретил публично аплодировать. Он разделил эту премию с белорусской государственной полицией за то, что она арестовала однорукого человека за аплодисменты.

Премия мира

Ami • অমি @switchshot #IgNobel https://t.co/fEXu2KEQxn India and Pakistan share the 2020 IgNobel Peace Prize, given out by the academic humour journal Annals of Improbable Research, for accusing the other country of ringing their diplomats' doorbells in the dead of night and then scurrying away. https://www.improbable.com/ig-about/winners/

Премию мира получили правительства Индии и Пакистана за то, что их дипломаты тайком звонили друг другу в дверь посреди ночи, а потом убегали, прежде чем кто-нибудь успевал открыть дверь.

Победителям во всех номинациях полагается денежный приз — банкнота Зимбабве номиналом 10 триллионов долларов (в настоящее время не эмитируется).

Традиционно во время вручения премии зрители в зале запускали бумажные самолётики. Хотя в этот раз церемония проходила онлайн, в ходе трансляции пользователи социальных сетей напоминали друг другу, что это не повод отказываться от хорошей привычки.