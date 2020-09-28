Российские учёные создали искусственные связки из нанотрубок и коллагена. Технологию уже протестировали на кроликах Материал редакции
Исследования показали, что время реабилитации пациента с такими имплантами уменьшилось почти на два месяца.
Учёные из НИУ «МИЭТ», Сеченовского университета, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, МОНИКИ и СГУ создали искусственные связки суставов, представляющие собой бесшовную трубку из полиэтилентерефталата, покрытую каркасом из углеродных нанотрубок и коллагена. Об этом пишет Indicator со ссылкой на работу, опубликованную в International Journal of Molecular Sciences.
Отмечается, что проведённые опыты показали, что при применении такого импланта время реабилитации пациента уменьшилось на семь недель, а вероятность повторной операции снизилась в 2,5 раза. ПЭТ редко вызывает воспаление, но у него более низкие биологические свойства. Учёные искали материал, который усилит механические свойства соединения между имплантатом и костью. Ответом стало комбинирование углеродных нанотрубок с коллагеном — это обеспечило имплантату уникальную структуру за счёт сильной связи между атомами углерода.
Руководитель проекта Александр Герасименко отметил, что методика имплантации связки не изменилась, но стоимость таких искусственных связок с покрытием будет в два-три раза меньше средней стоимости зарубежных аналогов без покрытия. «Мы используем доступные отечественные материалы и оборудование с большим ресурсом: можно изготовить еще порядка миллиона единиц искусственных связок», — сказал он.
Технологию полгода испытывали на кроликах. Тесты показали отличную приживаемость имплантата. Гистологические исследования показали отсутствие воспалительных процессов и образование новой костной ткани.
Учёные выяснили, что во время биоразложения в структуре имплантата появляются поры, через которые кровеносные сосуды и нервные окончания прорастают внутрь имплантата, что ускоряет восстановление пациента. ПЭТ-волокна с нанотрубками и коллагеном также показали гемосовместимость. Это позволит использовать технологию для создания сердечно-сосудистых имплантатов.
Нет, вполне приятные ребята там работают. Много с кем общаюсь. Душат периодически всякими дурацкими нововведениями
Пусть валят за бугор
Не у всех есть такая возможность. Очень часто люди упираются в две вещи: патриотизм (внезапно, но много знакомых, которые всей душой любят Россию) и денежный вопрос (зарплаты порой настолько мелкие, что об активном переезде речи не идёт)
патриотизм (внезапно, но много знакомых, которые всей душой любят Россию)
Надеюсь, они не думают, что путин - это Россия?
Патриотизм не имеет ничего общего с любовью к путинскому режиму
Если любят Россию, лучше, что они могут сделать – уехать!
Как там ваша лаборатория по термоядерному синтезу кумыса?
Украинский браслет
кролики
Предельный кран
Поразительно, как они это на таких нищенских зарплатах и без условий работают. Но работают и много очень толковых людей работает, которые реально вопреки всему делают крутые вещи и чьото там открывают.
Довольно скоро и искусственные мышцы будут, вот это простор для апгрейда тушки
Когда уже можно будет себе напечатанный орган имплантировать?
Ну нихуя себе,а мне год назад в Киеве сделали ПКС колена, поставив немецкую синтетику, бля как же я проебался (