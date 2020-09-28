Наука
Ольга Щербинина
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Российские учёные создали искусственные связки из нанотрубок и коллагена. Технологию уже протестировали на кроликах Материал редакции

Исследования показали, что время реабилитации пациента с такими имплантами уменьшилось почти на два месяца.

25 комментариев
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Учёные из НИУ «МИЭТ», Сеченовского университета, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, МОНИКИ и СГУ создали искусственные связки суставов, представляющие собой бесшовную трубку из полиэтилентерефталата, покрытую каркасом из углеродных нанотрубок и коллагена. Об этом пишет Indicator со ссылкой на работу, опубликованную в International Journal of Molecular Sciences.

Отмечается, что проведённые опыты показали, что при применении такого импланта время реабилитации пациента уменьшилось на семь недель, а вероятность повторной операции снизилась в 2,5 раза. ПЭТ редко вызывает воспаление, но у него более низкие биологические свойства. Учёные искали материал, который усилит механические свойства соединения между имплантатом и костью. Ответом стало комбинирование углеродных нанотрубок с коллагеном — это обеспечило имплантату уникальную структуру за счёт сильной связи между атомами углерода.

Восстановлениe пациента с применением новых искусственныx связок НИУ «МИЭТ»/«Сеченовский университет»/«РГАУ-МСХА»/«МОНИКИ»/НИУ «СГУ»

Руководитель проекта Александр Герасименко отметил, что методика имплантации связки не изменилась, но стоимость таких искусственных связок с покрытием будет в два-три раза меньше средней стоимости зарубежных аналогов без покрытия. «Мы используем доступные отечественные материалы и оборудование с большим ресурсом: можно изготовить еще порядка миллиона единиц искусственных связок», — сказал он.

Технологию полгода испытывали на кроликах. Тесты показали отличную приживаемость имплантата. Гистологические исследования показали отсутствие воспалительных процессов и образование новой костной ткани.

Учёные выяснили, что во время биоразложения в структуре имплантата появляются поры, через которые кровеносные сосуды и нервные окончания прорастают внутрь имплантата, что ускоряет восстановление пациента. ПЭТ-волокна с нанотрубками и коллагеном также показали гемосовместимость. Это позволит использовать технологию для создания сердечно-сосудистых имплантатов.

#новости #наука #медицина

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25 комментариев
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кум кумич

8

Без такого результата пускай не беспокоят

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Управляющий браслет

–30

Российские учёные

Ответить

Грандиозный фонарь

Управляющий
10

Нет, вполне приятные ребята там работают. Много с кем общаюсь. Душат периодически всякими дурацкими нововведениями 

Ответить

Управляющий браслет

Грандиозный
–9

Пусть валят за бугор

Ответить

Грандиозный фонарь

Управляющий
6

Не у всех есть такая возможность. Очень часто люди упираются в две вещи: патриотизм (внезапно, но много знакомых, которые всей душой любят Россию) и денежный вопрос (зарплаты порой настолько мелкие, что об активном переезде речи не идёт)

Ответить

Сергей Королевский

Грандиозный
1

патриотизм (внезапно, но много знакомых, которые всей душой любят Россию)

Надеюсь, они не думают, что путин - это Россия?

Патриотизм не имеет ничего общего с любовью к путинскому режиму

Ответить

Грандиозный

Сергей
3

Конечно не думают

Ответить

Управляющий браслет

Грандиозный
–2

Если любят Россию, лучше, что они могут сделать – уехать!

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Управляющий
1

@Вахтёр ксенофобия социальных групп

Ответить

Грандиозный фонарь

Грандиозный
0

И, что не менее важно, самодурами во власти)

Ответить

A big purple banana 🍆

Управляющий
3

Как там ваша лаборатория по термоядерному синтезу кумыса?

Ответить

Управляющий браслет

A
0

Замечательно

Ответить

Украинский браслет

Управляющий
1

кролики 

Ответить

Mister Dundie

Украинский
2
Ответить

Предельный кран

Управляющий
–1

Поразительно, как они это на таких нищенских зарплатах и без условий работают. Но работают и много очень толковых людей работает, которые реально вопреки всему делают крутые вещи и чьото там открывают.

Ответить

убер павукан

Управляющий
0

@Вахтёр разжигание

Ответить

Буржуазный супер_стар

4

заебись, хоть какие-то новости из адекватной россии.

Ответить

alexferman

3

Довольно скоро и искусственные мышцы будут, вот это простор для апгрейда тушки

Ответить

Мировой нос

–5

Всё для бессмертия царя и свиты. Рядовой холоп к этим технологиям получит доступ примерно никогда.

Ответить

Ху Эмай

0

Дайте две!

Ответить

Ху Эмай

Ху
0

Только сначала на людях протестируйте.

Ответить

Gleb Khineev

0

Когда уже можно будет себе напечатанный орган имплантировать?

Ответить

Бунт Протеста

Gleb
0

половой

Ответить

Ze Katze

0

Жмышенко получит новую ногу? 

Ответить

Влад Макартет

0

Ну нихуя себе,а мне год назад в Киеве сделали ПКС колена, поставив немецкую синтетику, бля как же я проебался (

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