Ширина самого большого озера — 30 километров.

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На одном из полюсов Марса нашли систему из четырёх озёр с жидкой водой. Статья итальянских учёных об этом опубликована в журнале Nature Astronomy. Авторы опирались на данные, полученные в результате радиозондирования Марса аппаратом MARSIS, установленным на орбитальной станции Mars Express, за период с 2010 по 2019 год.

Первое озеро было обнаружено ещё в июле 2018 года. Теперь это открытие подтвердили, а вокруг озера оказались ещё три — поменьше. Все они составляют единую систему и находятся под поверхностью планеты. Озёра занимают 75 тысяч квадратных километров, что примерно равно площади Чехии. Каждое озеро по несколько километров шириной, ширина центрального — 30 км.

Ранее о существовании запасов жидкой воды на Марсе не было известно. Но на поверхности имеется вода в виде льда. Авторы исследования предполагают, что обнаруженные озёра очень солёные. Иначе они не могли бы существовать на Марсе в жидком виде и тоже превратилась бы в лёд. Основной вопрос, который сейчас встал перед учёными, — насколько эта вода солёная. От концентрации соли зависит, могут ли в ней существовать живые организмы.