Наука
Аня Бегиашвили
5423

На Марсе обнаружили систему озёр с жидкой водой. Её площадь больше 70 тысяч квадратных километров Материал редакции

Ширина самого большого озера — 30 километров.

50 комментариев
В закладки

На одном из полюсов Марса нашли систему из четырёх озёр с жидкой водой. Статья итальянских учёных об этом опубликована в журнале Nature Astronomy. Авторы опирались на данные, полученные в результате радиозондирования Марса аппаратом MARSIS, установленным на орбитальной станции Mars Express, за период с 2010 по 2019 год.

Первое озеро было обнаружено ещё в июле 2018 года. Теперь это открытие подтвердили, а вокруг озера оказались ещё три — поменьше. Все они составляют единую систему и находятся под поверхностью планеты. Озёра занимают 75 тысяч квадратных километров, что примерно равно площади Чехии. Каждое озеро по несколько километров шириной, ширина центрального — 30 км.

Ранее о существовании запасов жидкой воды на Марсе не было известно. Но на поверхности имеется вода в виде льда. Авторы исследования предполагают, что обнаруженные озёра очень солёные. Иначе они не могли бы существовать на Марсе в жидком виде и тоже превратилась бы в лёд. Основной вопрос, который сейчас встал перед учёными, — насколько эта вода солёная. От концентрации соли зависит, могут ли в ней существовать живые организмы.

По словам геофизика Елены Петтинелли, наличие целой системы озёр указывает на то, что они возникли не из-за уникальных условий, а вследствие относительно простого процесса. Из этого можно сделать вывод, что таких озёр на Марсе может быть ещё больше.

#новости #космос #марс

Аня Бегиашвили PLUS
+23 121
3
36
{ "author_name": "Аня Бегиашвили", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u0440\u0441","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441"], "comments": 50, "likes": 36, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 217810, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Sep 2020 19:44:49 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Бурный файл

21

Сейчас Рогозин начнет опять какую-то хуйню про Марс рассказывать.

Ответить

Руслан Астратов

Бурный
25

Рогозин:

- Это вода для Крыма

Ответить

Бурный файл

Руслан
3

Это Святой Источник

Ответить

Единый инструмент

Бурный
3

Эту воду мы там оставили, не смейте трогать.

Ответить

Andre Macareno

Единый
0

А, так вот почему соленая, всем отрядом ссали просто

Ответить

Единый инструмент

Andre
0

Это пот. Немца нашли там, смогли повторить всем отрядом.

Ответить

Оральное обезболивающее

24

Только не лезьте туда до конца года, прошу

Ответить

Mihail Maklakov

Оральное
11

Это трейлер к 2021

Ответить

solawind

Оральное
4

Туда лететь только 7 месяцев, так что можно выдохнуть

Ответить

Оральное обезболивающее

solawind
0

Можно залезть с помощью Curiosity

Ответить

Абсолютный динозавр

Оральное
0

еще больше чем 7 месяцев протребуется, каждый переезд даже на десятки метров отрабатывается на земле несколько месяцев

Ответить

Оральное обезболивающее

Абсолютный
0

Жаль

Ответить

serguun42

2

>Статья итальянских учёных

Очень странно, потому что это обычно удел американцев использовать всё, кроме метрической системы

Ответить

rossoshmap

serguun42
36
Ответить

Dmitry Yashin

serguun42
3

Хотя там в целом биполяр очка:

Ответить

Dmitry Yashin

serguun42
0

 Nature Astronomy

Хуйню пиздани, статью не читай

Ответить

Алег Св

8

Всегда знал, что Чехия еще интереснее, чем кажется. Связи с Марсом - лучшее тому подтверждение

Ответить

This is I'm

5

Чехия 2

Ответить

solawind

1

А глубина какая?

Ответить

rossoshmap

solawind
10

По колено

Ответить

Трехтысячелетний пес

solawind
0

@kavabanger 

Ответить

Rodion Kutsaev

4
Ответить

Научный бокал

1

Эх, а вот был бы жив Советский союз - ездили бы в марсианские санатории на лечебные солевые ванны, сука...

Ответить

alexferman

Научный
9

СССР даже на Луну высадиться не шмог

Ответить

Андрей Буров

alexferman
1

ну вообще первый аппарат на луну именно советские запустили

Ответить

alexferman

Андрей
2

Я про высадку людей

Ответить

Андрей Буров

alexferman
2

да понятно что про людей, только мне всегда казалось, что фокус именно на отправке человека на луну как на "победе в космической гонке" - это троп американской пропаганды. и апелляция к "ссср даже не смог" - это дешевая шпилька. отправка на луну человека - безусловно очень сложная задача, и они большие молодцы, что слетали туда сюда. но символизма в этом куда больше пользы. уверен, что большая часть полученных знаний о луне связана именно с зондированием искусственными аппаратами. как и в этой новости.

Ответить

alexferman

Андрей
0

был бы жив Советский союз - ездили бы в марсианские санатории на лечебные солевые ванны

Ответить

Научный бокал

alexferman
–2

Учи матчасть

Ответить

Научный бокал

alexferman
0

Ты уверен?

Ответить

alexferman

Научный
0

У тебя какая-то другая инфа?

Ответить

Научный бокал

alexferman
0

Да, я на Пикабу читал

Ответить

Разноцветный

Научный
1

@кто это

Ответить

Кто это

Разноцв…
1

московский школьник еще известен как: Степан Андрiйович Бандера, бревно без задач, листочек, Жёлтый Березовый Лист, Столярный верстачок BOSCH

Ответить

Разноцветный

Кто
0

ПОПАВСЯ!!!!

Ответить

Dmitry Yashin

2

Хуясе

Ответить

Sloy Pyli

0
Ответить

Антон Лисин

1

Рогозина уже путевку собирают.

Ответить

alexferman

0

Авторы исследования предполагают, что обнаруженные озёра очень солёные. Иначе они не могли бы существовать на Марсе в жидком виде и тоже превратилась бы в лёд.

Никакая соль не спасёт воду от замерзания при температуре ниже -100 градусов, даже огромное давление не спасёт. Там или горячие источники её подогревают, или это вообще что-то другое, не озёра.

Ответить

Алег Св

alexferman
1

Рипли, кажется у нас тут "что-то другое"...Что за чертовщина, откуда они лезут...Мы потеряли связь с Майком...Эти чёртовы озера живые...Неееет...

Ответить

Andy Bezbozhny

alexferman
0

не факт, что под поверхностью столь экстремально низкие температуры. Некоторые учёные и вовсе гипотетируют, что в марсианской вечной мерзлоте могут водиться микроорганизмы

Ответить

Научный бокал

0

Поеду вместо Крыма туда, молодиться буду

Ответить

Бывший якорь

0

Озёра эти из h20? Пить можно ?

Ответить

solawind

Бывший
0

После очистки любую воду можно. По идее этой большой плюс для колонизации

Ответить

gs

0

Не Чехия, а Чечня

Ответить

Nikita Agarkov

0

миллениалы нашли мертвое море

Ответить

Feisty Fish

0

Ну нашли озёра, найдут и марсиан

Ответить

Проклятый американец

0

Будет за что повоевать

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Кто разрешил макаронникам исследовать русскую планету???

Ответить

Люк Скайуокер

0

Будет удивительно, если в этой воде, глубоко под поверхностью Марса, обитают простейшие микроорганизмы.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
Cмерть без паспорта: история «острова людоедов» времён советской паспортной кампании
6 тысяч человек депортировали в Сибирь и высадили на остров без еды, убежища и инструментов. В диких условиях выжили чуть больше 2 тысяч.
175
Новости
Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно покинуть пост президента
«Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон журналистам в преддверии своего визита в Литву и Латвию.
432
Новости
Трамп потребовал, чтобы Байден до или после дебатов сдал тест на стимулирующие препараты
Первые из трёх теледебатов между Трампом и Байденом должны пройти на следующей неделе.
140
Популярное за три дня
Новости
Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно покинуть пост президента
«Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон журналистам в преддверии своего визита в Литву и Латвию.
432
Новости
Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию после обстрела Нагорного Карабаха
Москва призвала стороны приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.
375
Наука
Российские учёные создали искусственные связки из нанотрубок и коллагена. Технологию уже протестировали на кроликах
Исследования показали, что время реабилитации пациента с такими имплантами уменьшилось почти на два месяца.
44
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

A big purple…

«Медуза»: «Фонд развития…

Shenmue

Историку Юрию Дмитриеву…

Miron Koval

Минобороны Армении: турецкий…

A big purple…

«Медуза»: «Фонд развития…

Myemptyblog

Историку Юрию Дмитриеву…

Эйфелева Башня

Запись в подсайте Telegram

Артём Душин

Генератор случайной информации

Myemptyblog

Историку Юрию Дмитриеву…

Дмитрий Титов

«Медуза»: «Фонд развития…

Mr Yaroslav

В Великобритании пятерых…

A big purple…

На Марсе обнаружили систему…
null