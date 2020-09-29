На Марсе обнаружили систему озёр с жидкой водой. Её площадь больше 70 тысяч квадратных километров Материал редакции
Ширина самого большого озера — 30 километров.
На одном из полюсов Марса нашли систему из четырёх озёр с жидкой водой. Статья итальянских учёных об этом опубликована в журнале Nature Astronomy. Авторы опирались на данные, полученные в результате радиозондирования Марса аппаратом MARSIS, установленным на орбитальной станции Mars Express, за период с 2010 по 2019 год.
Первое озеро было обнаружено ещё в июле 2018 года. Теперь это открытие подтвердили, а вокруг озера оказались ещё три — поменьше. Все они составляют единую систему и находятся под поверхностью планеты. Озёра занимают 75 тысяч квадратных километров, что примерно равно площади Чехии. Каждое озеро по несколько километров шириной, ширина центрального — 30 км.
Ранее о существовании запасов жидкой воды на Марсе не было известно. Но на поверхности имеется вода в виде льда. Авторы исследования предполагают, что обнаруженные озёра очень солёные. Иначе они не могли бы существовать на Марсе в жидком виде и тоже превратилась бы в лёд. Основной вопрос, который сейчас встал перед учёными, — насколько эта вода солёная. От концентрации соли зависит, могут ли в ней существовать живые организмы.
По словам геофизика Елены Петтинелли, наличие целой системы озёр указывает на то, что они возникли не из-за уникальных условий, а вследствие относительно простого процесса. Из этого можно сделать вывод, что таких озёр на Марсе может быть ещё больше.
Рогозин:
- Это вода для Крыма
Единый инструмент
Эту воду мы там оставили, не смейте трогать.
А, так вот почему соленая, всем отрядом ссали просто
Только не лезьте туда до конца года, прошу
Можно залезть с помощью Curiosity
Абсолютный динозавр
еще больше чем 7 месяцев протребуется, каждый переезд даже на десятки метров отрабатывается на земле несколько месяцев
>Статья итальянских учёных
Очень странно, потому что это обычно удел американцев использовать всё, кроме метрической системы
Всегда знал, что Чехия еще интереснее, чем кажется. Связи с Марсом - лучшее тому подтверждение
А глубина какая?
СССР даже на Луну высадиться не шмог
ну вообще первый аппарат на луну именно советские запустили
Я про высадку людей
да понятно что про людей, только мне всегда казалось, что фокус именно на отправке человека на луну как на "победе в космической гонке" - это троп американской пропаганды. и апелляция к "ссср даже не смог" - это дешевая шпилька. отправка на луну человека - безусловно очень сложная задача, и они большие молодцы, что слетали туда сюда. но символизма в этом куда больше пользы. уверен, что большая часть полученных знаний о луне связана именно с зондированием искусственными аппаратами. как и в этой новости.
был бы жив Советский союз - ездили бы в марсианские санатории на лечебные солевые ванны
Ты уверен?
У тебя какая-то другая инфа?
Да, я на Пикабу читал
Авторы исследования предполагают, что обнаруженные озёра очень солёные. Иначе они не могли бы существовать на Марсе в жидком виде и тоже превратилась бы в лёд.
Никакая соль не спасёт воду от замерзания при температуре ниже -100 градусов, даже огромное давление не спасёт. Там или горячие источники её подогревают, или это вообще что-то другое, не озёра.
Рипли, кажется у нас тут "что-то другое"...Что за чертовщина, откуда они лезут...Мы потеряли связь с Майком...Эти чёртовы озера живые...Неееет...
не факт, что под поверхностью столь экстремально низкие температуры. Некоторые учёные и вовсе гипотетируют, что в марсианской вечной мерзлоте могут водиться микроорганизмы
Будет удивительно, если в этой воде, глубоко под поверхностью Марса, обитают простейшие микроорганизмы.