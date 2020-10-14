Наука
Артём Мазанов
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Blue Origin запустила ракету для проверки системы точной посадки на Луну Материал редакции

Ракета космической компании Джеффа Безоса поднялась на 106 километров, после чего грузовая капсула и ступень разделились и по отдельности сели.

4 комментария
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NASA Technology @NASA_Technology
Congratulations to @blueorigin on another successful #NewShepard mission, completing the first integrated test of our precision landing technologies. Our engineers look forward to analyzing the data and preparing for the next flight!

Rewatch the launch: https://youtu.be/O97dPDkUGg4 https://t.co/I1XWtna2pf

Blue Origin запустила в суборбитальный полёт многоразовую ракету New Shepard для проверки системы точной посадки на Луну. Об этом сообщается на сайте космической компании Джеффа Безоса.

Ракета с грузовой капсулой поднялась на 106 километров, после чего капсула и возвращаемая ступень New Shepard разделились и приземлились по отдельности. Эта миссия стала тринадцатой для системы New Shepard и седьмой для этой ракеты, но это был первый полёт с грузом, закреплённым снаружи, а не внутри капсулы. Компания сообщила, что успешное испытание технологии NASA для достижения высокой точности посадки позволит проводить длительные исследования Луны, а также будущие полёты на Марс.

Система точной посадки представляет из себя датчики схождения с орбиты, спуска и посадки, которые размещены на внешней стороне ракеты. Она определяет скорость и положение космического аппарата, отправляя лазерные лучи к поверхности, а затем обрабатывает полученное отражение.

Ракета New Shepard предназначена только для суборбитальных полётов, её используют для проверки технологий лунной программы США «Артемида». Орбитальной будет следующая ракета компании — New Glenn. Об этой ракете Безос рассказал в 2016 году.

Jeff Bezos @JeffBezos
Blue Origin’s next step…meet New Glenn #NewGlenn #GradatimFerociter https://t.co/p4gICKZRfi

Blue Origin — один из трёх частных подрядчиков NASA в проекте по возвращению США на Луну. Над проектами также работают SpaceX и Dynetics. В рамках программы «Артемида» NASA планирует снова начать высаживать астронавтов на Луну начиная с 2024 года.

#новости #ракеты

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4 комментария
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Ivan Knyazev

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Пфффф, зато у нас доллар скоро 80+ пробьёт. Вот где реальный рост, а не всякие железяки на Луну и Марс отправлять.

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ООО ААА

1

Конкурентное преимущество окончательно проёбано :(

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Mikhail Pukas

ООО
1

Ну да, теперь конкуренция между частными компаниями одной страны, а не между странами. 

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Нулевой

Mikhail
1

Пока что одной страны, но скоро азиаты подтянутся, европейцы.

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