На борту находилась Кэтлин Рубинс — американский астронавт, полёт которой стал последним на данный момент купленным местом для NASA в «Союзе».

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Пилотируемый корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые пристыковался к МКС после двух витков вокруг Земли, установив рекорд по скорости полёта к станции — три часа и три минуты. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Предыдущий рекорд принадлежит грузовому кораблю «Прогресс МС-15», которому понадобилось для стыковки с МКС 3 часа и 18 минут. Он тоже совершил два витка вокруг Земли.

На «Союзе МС-17» к МКС долетели российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также Кэтлин Рубинс — американский астронавт, полёт которой стал последним на данный момент купленным местом для NASA в «Союзе». В сентябре Роскосмос рассказал, что американское ведомство отказалось от покупки места в «Союзе» для полёта своего астронавта на МКС весной 2021 года.

В NASA заявляли, что Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX для доставки своих космонавтов на орбиту, так как ей будет невыгодно использовать корабль только для доставки своих космонавтов. За последние 13 лет NASA заплатило России почти четыре миллиарда долларов за полёты к МКС. Сумма за место в «Союзе» к 2020 году дошла до 90 миллионов долларов, что окупало все расходы на подготовку полёта, производство корабля и ракеты.

30 мая SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с людьми на борту — это первый пилотируемый старт из США за 10 лет. После этого запуска NASA сможет отказаться от дорогих для себя мест на «Союзах» в пользу Crew Dragon или использовать оба корабля поочерёдно. 2 августа Crew Dragon успешно вернулся за Землю.