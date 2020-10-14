США и ещё семь стран подписали соглашение об освоении Луны. России среди них нет Материал редакции
Но глава NASA надеется, что страна ещё присоединится к «Соглашению Artemis».
США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембург подписали «Соглашение Artemis». Документ формирует то, что NASA называет коалицией стран, приверженных стандартизированному исследованию Луны. Об это сообщается на сайте организации.
«Мы объединяемся с нашими партнёрами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества», — заявил главы NASA Джим Брайдестайн. По его словам, главная цель соглашения — предотвратить любые будущие международные недоразумения или конфликты в этом вопросе.
В «Соглашениях» оговаривается добыча ресурсов, создание баз и защита мест высадки миссий «Аполлон». Всего документ устанавливает десять основных принципов исследования Луны. Он расширяет международное соглашение о космосе, подписанное многими странами в 1967 году.
Планируется, что в ближайшее время к соглашению присоединятся и другие страны. Брайдестайн выразил надежду, что среди них будет и Россия. «Мы приветствовали бы возможность получить от России тот вклад в эту программу, который она готова предоставить. И, конечно же, мы призываем их поделиться с нами своими соображениями. Потому что мы ценим их, как партнёра, и мы надеемся, что они ценят нас, как партнёра, что было прекрасно продемонстрировано за последние 20 лет на примере Международной космической станции», — сказал он.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин критиковал договор. Он сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак.
Дональд Трамп подписал указ о добыче ресурсов на Луне в начале апреля. Планируется, что «Соглашение Artemis» легитимизирует процесс. Если страны к нему присоединятся, то автоматически одобрят добычу ископаемых в космосе.
Россия в ответ объединяется с Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией, Крымом, ДНР, ЛНР, Венесуэлой, Никарагуа и Александром Рыгоровичем Лукашенко для подписания соглашения об освоении Фобоса и Деймоса, которое создаст безопасное, мирное и процветающее условие для празднования в космосе победы дедов над западом.
Даааа, США сейчас самое время луну осваивать!)
Негров же нужно куда-то девать!
Люксембург блять
Всё что нужно знать об этом соглашении
Знать нужно хотябы то что в Люксембурге базируется не менее 70 компаний, деятельность которых связана с космической отраслью.
В стране уже создаются специальные инвестиционные фонды и стартап-инкубаторы, направленные на развитие космической отрасли. Страна также инвестирует в развитие спутникового бизнеса. В 1985 году Люксембург стал одним из ключевых акционеров компании SES, которая сегодня владеет более чем 50 геостационарными спутниками.
Источник давай мне
Я думаю, ты забыл учесть, что Люксембург хоть и не территориально большая страна, но богатая и по ВВП на душу населения она находится на первом месте (2019г.), превосходит в три раза среднее по всему Евросоюзу и у них хороший инвестиционный климат, что позволяет привлечь их капитал в инвестирование в космические компании. У них фокус еще с 2017 года на становление хабом для всех иностранных как космических, так и научных компаний, вон, тебе уже ответили про соглашение с 50-ю предприятиями насчет спутников.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин критиковал договор. Он сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак.
Потом будет пищать что не звали. Хотя какое потом, это ж просто временщики
Потом Рогозин получит паспорт США и будет гордиться лунной программой своей новой родины.
Сейчас бы с арабами что-то общее иметь.
Ладно Люксембург хайпит, а Италия что, в багажнике?
Деньги, ученые, ̶р̶а̶б̶ы̶
Космос одна страна не сможет потянуть
Какие деньги, учёные рабы в Люксембурге?
Какие деньги, учёные или рабы в Италии?
Если есть ученый-космолог из Италии, то просвети.
ученый-космолог
Какие космологи, алло. Нужны все от врачей, робототехников и биологов до теоретической физики, наверное. Программа же подразумевает не просто ящик пива закинуть на спутник.
рабы в Италии
Тут было две шутки про историю и беженцев но я не смог определиться какая из них лучше. А люксембург хз, за компанию. Хуже вряд ли будет.
Ты в другой реальности. В моей реальности Италия это старость и разруха. Потипу Японии, только старость в нищете(Россия).
Artemis - это разве не название какой-то организации из той части Call of Duty с Кевином Спейси про войну в околоземном космосе, где еще космическая станция на землю падает?
Звучит как начало анекдота:
летят, значит, на Луну американец, немец, англичанин, француз, поляк и швед...
А им, значит, приходит смс: "Пацаны, раз уж летите, по пути захватите мне пиво по акции и рыбку в Пятерочке. Иван Петров".