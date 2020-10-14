Наука
Ольга Щербинина
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США и ещё семь стран подписали соглашение об освоении Луны. России среди них нет Материал редакции

Но глава NASA надеется, что страна ещё присоединится к «Соглашению Artemis».

30 комментариев
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США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембург подписали «Соглашение Artemis». Документ формирует то, что NASA называет коалицией стран, приверженных стандартизированному исследованию Луны. Об это сообщается на сайте организации.

«Мы объединяемся с нашими партнёрами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества», — заявил главы NASA Джим Брайдестайн. По его словам, главная цель соглашения — предотвратить любые будущие международные недоразумения или конфликты в этом вопросе.

В «Соглашениях» оговаривается добыча ресурсов, создание баз и защита мест высадки миссий «Аполлон». Всего документ устанавливает десять основных принципов исследования Луны. Он расширяет международное соглашение о космосе, подписанное многими странами в 1967 году.

Планируется, что в ближайшее время к соглашению присоединятся и другие страны. Брайдестайн выразил надежду, что среди них будет и Россия. «Мы приветствовали бы возможность получить от России тот вклад в эту программу, который она готова предоставить. И, конечно же, мы призываем их поделиться с нами своими соображениями. Потому что мы ценим их, как партнёра, и мы надеемся, что они ценят нас, как партнёра, что было прекрасно продемонстрировано за последние 20 лет на примере Международной космической станции», — сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин критиковал договор. Он сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак.

Дональд Трамп подписал указ о добыче ресурсов на Луне в начале апреля. Планируется, что «Соглашение Artemis» легитимизирует процесс. Если страны к нему присоединятся, то автоматически одобрят добычу ископаемых в космосе.

NASA представило международные правила по…
Страны, которые присоединятся к соглашению, смогут создавать собственные «безопасные» зоны на Луне.
tjournal.ru

#новости #nasa #космос

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30 комментариев
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пiрячком по дупоньцi

33

Россия в ответ объединяется с Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией, Крымом, ДНР, ЛНР, Венесуэлой, Никарагуа и Александром Рыгоровичем Лукашенко для подписания соглашения об освоении Фобоса и Деймоса, которое создаст безопасное, мирное и процветающее условие для празднования в космосе победы дедов над западом.

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Серьёзный Валера

пiрячком
9

Не подсказывай, заебал.

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Zero-one-one

пiрячком
–4

Да уж. У украинской ваты крыша протекает с каждым днём всё больше

Ответить

Игорь Туманов

3

Бюджет можно и по-другому освоить

Ответить

Иван Иванов

1

Даааа, США сейчас самое время луну осваивать!)
Негров же нужно куда-то девать! 

Ответить

Обосранный унитаз

2

У нас рогоза осваивает бюджеты, какая там луна

Ответить

Бурный химик

2

Россия и без этого сможет Луну освоить. Наверное. Я надеюсь. Ну не судьба значить не судьба. Они пытались.

Ответить

Nick Rosenberg

Бурный
0

Лунный бюджет освоить сможет, Луну - не факт.

Ответить

Zero-one-one

–2

Люксембург блять

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
–1

Всё что нужно знать об этом соглашении

Ответить

пiрячком по дупоньцi

Zero-one-one
5

Знать нужно хотябы то что в Люксембурге базируется не менее 70 компаний, деятельность которых связана с космической отраслью.
В стране уже создаются специальные инвестиционные фонды и стартап-инкубаторы, направленные на развитие космической отрасли. Страна также инвестирует в развитие спутникового бизнеса. В 1985 году Люксембург стал одним из ключевых акционеров компании SES, которая сегодня владеет более чем 50 геостационарными спутниками.

Ответить

IO

пiрячком
–2

70 компаний, деятельность которых связана с космической отраслью

расшифрую: 70 компаний, клепающих спутники из говна и палок

Ответить

Zero-one-one

пiрячком
–2

Источник давай мне

Ответить

Дмитрий Долгополов

Zero-one-one
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/SES

SES
SES S.A. — глобальный спутниковый оператор, штаб-квартира которого расположена в Бецдорфе…
ru.wikipedia.org
Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
–1

Ну спутники это прям достижение, да, верю

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Lee

Zero-one-one
2

Я думаю, ты забыл учесть, что Люксембург хоть и не территориально большая страна, но богатая и по ВВП на душу населения она находится на первом месте (2019г.), превосходит в три раза среднее по всему Евросоюзу и у них хороший инвестиционный климат, что позволяет привлечь их капитал в инвестирование в космические компании. У них фокус еще с 2017 года на становление хабом для всех иностранных как космических, так и научных компаний, вон, тебе уже ответили про соглашение с 50-ю предприятиями насчет спутников.

Ответить

Litnikov Danil

1

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин критиковал договор. Он сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак.

Потом будет пищать что не звали. Хотя какое потом, это ж просто временщики

Ответить

Ваша Закладко

Litnikov
1

потом будет первая лунная
⚔️

Ответить

Nick Rosenberg

Litnikov
0

Потом Рогозин получит паспорт США и будет гордиться лунной программой своей новой родины.

Ответить

Слабый шар

1

«Хуй вам пидоры, а не Луна, она наша блять, мы первые туда прилетели!», заявил Рогозин

Ответить

Oldfag TV

0

БАТУТ РАБОТАЕТ

Ответить

# realfiddy

0

Сейчас бы с арабами что-то общее иметь.

Ладно Люксембург хайпит, а Италия что, в багажнике?

Ответить

Litnikov Danil

#
0

Деньги, ученые,  ̶р̶а̶б̶ы̶

Космос одна страна не сможет потянуть

Ответить

# realfiddy

Litnikov
0

Какие деньги, учёные рабы в Люксембурге?
Какие деньги, учёные или рабы в Италии?

Если есть ученый-космолог из Италии, то просвети.

Ответить

Litnikov Danil

#
0

ученый-космолог

Какие космологи, алло. Нужны все от врачей, робототехников и биологов до теоретической физики, наверное. Программа же подразумевает не просто ящик пива закинуть на спутник.

рабы в Италии

Тут было две шутки про историю и беженцев но я не смог определиться какая из них лучше. А люксембург хз, за компанию. Хуже вряд ли будет.

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# realfiddy

Litnikov
0

Ты в другой реальности. В моей реальности Италия это старость и разруха. Потипу Японии, только старость в нищете(Россия).

Ответить

Илюхер XXX

0

Artemis - это разве не название какой-то организации из той части Call of Duty с Кевином Спейси про войну в околоземном космосе, где еще космическая станция на землю падает?

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Hillary

0

Звучит как начало анекдота:
летят, значит, на Луну американец, немец, англичанин, француз, поляк и швед...
А им, значит, приходит смс: "Пацаны, раз уж летите, по пути захватите мне пиво по акции и рыбку в Пятерочке. Иван Петров".

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Исходный звук

0
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Ипполит Воробьянинов

0

Хехе. Опоздали, пидорасы....

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