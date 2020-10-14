Но глава NASA надеется, что страна ещё присоединится к «Соглашению Artemis».

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США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембург подписали «Соглашение Artemis». Документ формирует то, что NASA называет коалицией стран, приверженных стандартизированному исследованию Луны. Об это сообщается на сайте организации.

«Мы объединяемся с нашими партнёрами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества», — заявил главы NASA Джим Брайдестайн. По его словам, главная цель соглашения — предотвратить любые будущие международные недоразумения или конфликты в этом вопросе.

В «Соглашениях» оговаривается добыча ресурсов, создание баз и защита мест высадки миссий «Аполлон». Всего документ устанавливает десять основных принципов исследования Луны. Он расширяет международное соглашение о космосе, подписанное многими странами в 1967 году.

Планируется, что в ближайшее время к соглашению присоединятся и другие страны. Брайдестайн выразил надежду, что среди них будет и Россия. «Мы приветствовали бы возможность получить от России тот вклад в эту программу, который она готова предоставить. И, конечно же, мы призываем их поделиться с нами своими соображениями. Потому что мы ценим их, как партнёра, и мы надеемся, что они ценят нас, как партнёра, что было прекрасно продемонстрировано за последние 20 лет на примере Международной космической станции», — сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин критиковал договор. Он сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак.

Дональд Трамп подписал указ о добыче ресурсов на Луне в начале апреля. Планируется, что «Соглашение Artemis» легитимизирует процесс. Если страны к нему присоединятся, то автоматически одобрят добычу ископаемых в космосе.