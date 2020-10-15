Наука
Артём Мазанов
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NASA выделит деньги на испытания по дозаправке в космосе, разработку подпрыгивающего аппарата и сетей 4G для Луны Материал редакции

Эти проекты нужны для освоения Луны и подготовки к следующей миссии NASA – исследованию Марса человеком.

33 комментария
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NASA назвала партнёров, которые получат деньги на разработку ключевых космических технологий в 2020 году. Общая сумма грантов за технологии «переломного момента» составляет 370 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Всех партнёров NASA разделила на три группы. В первую вошли компании, которые предложили технологии обращения с криогенным горючим в невесомости, что нужно для освоения Луны и полётов на Марс. Lockheed Martin получила самый крупный грант в этой категории — 89 миллионов долларов за демонстрацию использования жидкого водорода, который является самым сложным криогенным топливом для тестирования на орбите. SpaceX получила 53 миллиона долларов и должна продемонстрировать перекачку 10 тонн жидкого кислорода между резервуарами корабля Starship. Технологии для криогенного горючего также разработают Eta Space и United Launch Alliance, они получили 27 и 86 миллионов долларов.

Демонстрация орбитальной заправки корабля  Изображение SpaceX

Во вторую категорию вошли разработки, необходимые для освоения Луны. Самый большой контракт на 41 миллион долларов получила Intuitive Machines. Компания должна разработать небольшой спускаемый подпрыгивающий аппарат для детального исследования лунных кратеров, который сможет доставлять килограмм полезной нагрузки на дистанцию более 2,5 километров. В его задачи также будет входить обеспечение съёмки лунной поверхности с высоким разрешением на небольшом расстоянии. Nokia получила 14 миллионов долларов за адаптацию сетей 4G для космоса. Эта система должна будет обеспечить связь на поверхности Луны на больших расстояниях, большую надежность, чем современные стандарты, а также увеличить их скорость.

Другие победители:

  • Astrobotic Technology разработает систему быстрой беспроводной зарядки аккумуляторов;
  • Alpha Space создаст оценочный комплекс, который в дальнейшем может быть установлен на посадочном модуле, что позволит проводить эксперименты с лунной средой;
  • Masten Space создаст химический источник тепла и электроэнергии, который поможет устройствам работать в экстремальных условиях, возникающих во время лунной ночи и в кратерах;
  • pH Matter of Columbus разработает регенеративный топливный элемент, способный производить энергию и накапливать её на поверхности Луны;
  • Precision Combustion представит экономически эффективное энергетическое решение для космоса — твердооксидные топливные элементы, которые будут генерировать энергию из метановых и кислородных топливных элементов и других природных ресурсов;
  • Sierra Nevada Corporation разработает и протестует устройства, использующие метан и концентрированную солнечную энергию для извлечения кислорода из лунного реголита;
  • SSL Robotics создаст более лёгкую и менее дорогостоящую роботизированную руку для применения на поверхности Луны;
  • Teledyne Energy Systems создаст водородную электрическую энергетическую систему, которая будет обеспечивать топливный элемент со сроком службы 10 тысяч часов.

В третью категорию вошла только одна компания. Masten разработает и испытает систему для точной посадки и предотвращения столкновений в космосе.

Все эти проекты должны помочь NASA в программе Artemis, в рамках которой агентство планирует отправить первую женщину, а также мужчину на поверхность Луны в 2024 году, а затем установить там устойчивое присутствие к концу десятилетия. NASA будет использовать Луну для подготовки к своей следующей миссии – исследованию Марса человеком.

#новости #nasa #космос

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33 комментария
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Rodion Kutsaev

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Полететь на Луну, чтобы сидеть там с мобилы на TJ.

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Напряженный глобус

Rodion
2

Ты думаешь тебя там комьюнити TJ не достанет?

Ответить

Rodion Kutsaev

Напряженный
0

Наоборот, чтобы все тоже решили туда полететь.

Ответить

Напряженный глобус

Rodion
0

Думаешь нас хватит что бы ее захватить?

Ответить

Rodion Kutsaev

Напряженный
0

Кто знает, кто знает...

Ответить

Напряженный

Rodion
0

Главное, чтоб там не было людей из DTF и VC.ru

Ответить

Rodion Kutsaev

Напряже…
2

Расстреливать на подлете.

Ответить

kubanoid.online

Напряже…
0

Не был там, но там же так интересно как тут?

Ответить

Российский нос

5

«небольшой спускаемый подпрыгивающий аппарат» — ну всё, Рогозин скажет, что идею батутов американцы спиздили

Ответить

Общественный кран

4

Nokia получила 14 миллионов долларов за адаптацию сетей 4G для космоса

Huawei участвовала в тендере?

Ответить

ouxen

Общественный
1

@Серьёзный Валера 

Ответить

Al

Общественный
1

Гроши для таких задач, эх, 

Ответить

Nikolay Kapustin

1

Приплетаю рашку... а в прочем уже все равно.

Ответить

kubanoid.online

0

Вот ведь сцука, а Рогозин был прав, батут делают ! (Кстати, как там с нашим батудом ?)

Ответить

Алексей Дудырев

0

Начинаем перебираться потихоньку, молодцы

Ответить

Эдуардыч 2.0

0

Мне кажется 5g на Луне появится быстрее чем в России

Ответить

Al

–5

Вот и хули там делать? Было бы сто тыщ тонн золота или алмазов - сверкая пятками все полетели бы. А так...Нуууу, опять обещания. Если честн, не верю ни Роскомосу ни Nasa да и че уж там...

Ответить

# realfiddy

Al
0

Дело в том что на Земле делать нехуй.

Ответить

Al

#
–1

Как будто на Луне дохуя дел. Земля то не до конца изучена. Я не против же, просто вот хз зачем туда отправлять людей. Надо же обеспечить всем необходимым.

Если тогда это был престиж и понты (а еще 10% ВВП бля), то сейчас - а профит в чем? 

Ответить

Rodion Kutsaev

Al
2

Можно было вообще из пещеры не выходить в таком случае.

Ответить

ouxen

Rodion
1

Раньше было лучше

Ответить

Al

Rodion
0

Почалось...

Ответить

Rodion Kutsaev

Al
0

Простите...

Ответить

Al

Rodion
0

Я к тому, что если бы реальная была бы причина - ну блядь, все бы сверкая пятками даже на пороховой бочке летали бы туда. Вот где там нахуй золото, алмазы, подписка на тж? 

А пока что это фантазии. И про 2012 года говорили и про 2018 и про 2020, опять 2025. 

Ответить

Rodion Kutsaev

Al
1

Ну вроде Гелий-3 хотят там добывать. Ну и стартовую площадку для более дальних полетов сделать.

Ответить

Al

Rodion
0

Гелий-3

Типа для термояда? Ебать, там еще лет 20 пройдет. пока начнет что-то работать...

Ответить

Rodion Kutsaev

Al
3

Ну начинать все же надо.

Ответить

Al

Rodion
1

Соглы, короче, вложения денег на 50 лет вперед...если не больше

Ответить

Max Diviani

Al
1

Обкатают Луну, полетят строить базы на соседних планетах. Всё же проще тестить технологии за 2 дня полёта, а не 2 года.

Ответить

Al

Max
–1

А вот если бы там нашли что-нибудь интереснее и шокирующее, полетели бы раньше. Кроме ну долгосрочных вложений. Вот нашли бы космические зонды на Луне единорогов, или какие-нибудь следы от трансформеров, а так...просто создавать условия для людей дорого. оч дорого. Они же там что-то должны делать, а не ив тик токе залипать с задержкой. 

Ответить

Max Diviani

Al
1

Надеюсь, что "интересное и шокирующее" - это сюжетка на 2021 :)

Ответить

Al

Max
0

Хе хе, как бы не под конец 2020), ну вообще и у нас есть много чего, чтобы слетать. Начитался про Буран и МАКС и чет грустно так стало. Поэтому у меня триггеред про очередные такие новости. Дохуя проектов поназакрывалось,...а как все классно в концепт артах...

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kubanoid.online

#
0

Давно уже 

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