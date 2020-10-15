Эти проекты нужны для освоения Луны и подготовки к следующей миссии NASA – исследованию Марса человеком.

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NASA назвала партнёров, которые получат деньги на разработку ключевых космических технологий в 2020 году. Общая сумма грантов за технологии «переломного момента» составляет 370 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Всех партнёров NASA разделила на три группы. В первую вошли компании, которые предложили технологии обращения с криогенным горючим в невесомости, что нужно для освоения Луны и полётов на Марс. Lockheed Martin получила самый крупный грант в этой категории — 89 миллионов долларов за демонстрацию использования жидкого водорода, который является самым сложным криогенным топливом для тестирования на орбите. SpaceX получила 53 миллиона долларов и должна продемонстрировать перекачку 10 тонн жидкого кислорода между резервуарами корабля Starship . Технологии для криогенного горючего также разработают Eta Space и United Launch Alliance, они получили 27 и 86 миллионов долларов.

Демонстрация орбитальной заправки корабля Изображение SpaceX

Во вторую категорию вошли разработки, необходимые для освоения Луны. Самый большой контракт на 41 миллион долларов получила Intuitive Machines. Компания должна разработать небольшой спускаемый подпрыгивающий аппарат для детального исследования лунных кратеров , который сможет доставлять килограмм полезной нагрузки на дистанцию более 2,5 километров. В его задачи также будет входить обеспечение съёмки лунной поверхности с высоким разрешением на небольшом расстоянии. Nokia получила 14 миллионов долларов за адаптацию сетей 4G для космоса . Эта система должна будет обеспечить связь на поверхности Луны на больших расстояниях, большую надежность, чем современные стандарты, а также увеличить их скорость.

Другие победители:

Astrobotic Technology разработает систему быстрой беспроводной зарядки аккумуляторов;

Alpha Space создаст оценочный комплекс, который в дальнейшем может быть установлен на посадочном модуле, что позволит проводить эксперименты с лунной средой;



Masten Space создаст химический источник тепла и электроэнергии, который поможет устройствам работать в экстремальных условиях, возникающих во время лунной ночи и в кратерах;

pH Matter of Columbus разработает регенеративный топливный элемент, способный производить энергию и накапливать её на поверхности Луны;



Precision Combustion представит экономически эффективное энергетическое решение для космоса — твердооксидные топливные элементы, которые будут генерировать энергию из метановых и кислородных топливных элементов и других природных ресурсов;



Sierra Nevada Corporation разработает и протестует устройства, использующие метан и концентрированную солнечную энергию для извлечения кислорода из лунного реголита;

SSL Robotics создаст более лёгкую и менее дорогостоящую роботизированную руку для применения на поверхности Луны;



Teledyne Energy Systems создаст водородную электрическую энергетическую систему, которая будет обеспечивать топливный элемент со сроком службы 10 тысяч часов.



В третью категорию вошла только одна компания. Masten разработает и испытает систему для точной посадки и предотвращения столкновений в космосе.

Все эти проекты должны помочь NASA в программе Artemis, в рамках которой агентство планирует отправить первую женщину, а также мужчину на поверхность Луны в 2024 году, а затем установить там устойчивое присутствие к концу десятилетия. NASA будет использовать Луну для подготовки к своей следующей миссии – исследованию Марса человеком.