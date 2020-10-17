Наука
Алексей Боржонов
523

Учёные из Японии смоделировали распространение Covid-19 за столом. Самое безопасное место — по диагонали от собеседника Материал редакции

В помещении с сухим воздухом риск заражения выше, чем в комнате с влажным воздухом.

22 комментария
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Видео Riken и университета Кобе

Учёные в Японии при помощи суперкомпьютера смоделировали, как распространяется коронавирус во время беседы людей за столом. Отчёт подготовили Riken и университет Кобе, его результаты приводит The Asahi Shimbun.

Исследователи смоделировали ситуацию, когда за двумя соединёнными столиками площадью 60 сантиметров каждый сидят четыре человека. Как утверждают учёные, это стандартный размер стола для ресторанов. Они выяснили, что на человека, сидящего рядом с собеседником попадает в пять раз больше аэрозольных частиц, чем на сидящего напротив. При этом риск заражения увеличивается, если говорящий поворачивает голову к собеседнику. Самое безопасное место за столом — по диагонали от говорящего.

Моделирование также показало, что при уровне влажности менее 30% в помещении распространение аэрозольных частиц увеличивается в два раза по сравнению с уровнем влажности в 60% и выше. Это значит, что в сухих комнатных условиях, особенно актуальных в зимние месяцы, риск заражения коронавирусом выше, чем в помещениях с высокой влажностью. Потенциально снизить риск заражения можно, включая в комнате увлажнитель воздуха, следует из данных исследования.

#новости #covid19

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22 комментария
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Несчастный волк

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Это Митя толкает свою легендарную речь про два абзаца

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Твоего деда дед

4

Надо же, самое безопасное место — наиболее удалённое от носителя! Вот это открытие!

Ответить

Страстной глобус

Твоего
0

Потребовался самый мощный суперкомпьютер на данный момент и три университета, чтобы выяснить, что чем дальше сидишь от собеседника, тем меньше риск.

Ответить

clear sky

Твоего
0

 Жаль, что это не британские ученые открыли.

Ответить

Страстной глобус

1

за двумя соединёнными столиками площадью 60 квадратных сантиметров каждый

Each table measured 60 centimeters square

Опять гуглоперевод

Ответить

Алексей Боржонов

Страстной
0

погоди, а что не так? Каждый по 60 кв см, нет?

Ответить

Правильный цветок

Алексей
3

твой стол меньше чем 8x8 см.

Ответить

Алексей Боржонов

Правильный
0

точно...

Ответить

Правильный цветок

Алексей
5

будешь покупать жилье или землю - возьми кого нибудь с собой

Ответить

Алексей Боржонов

Правиль…
0

ага

Ответить

Страстной глобус

Алексей
0

но исправлять статью ты не будешь, конечно же)

Ответить

AttentiveMilk

Правильный
0

Древние традиции

Ответить

Страстной глобус

Алексей
2

ты серьезно? ну бля. Ни на английский, ни на математику ты в школе не ходил, да?

Ответить

Правильный цветок

Алексей
0

ох

Ответить

плюшевый батон

1

Можно научится говорить с едой и не поднимать голову

Ответить

Твоего деда дед

плюшевый
1

Всегда разговариваю с батоном. Иногда он даже отвечает

Ответить

Обосранный унитаз

Твоего
0

Вот ща ты ему ответил

Ответить

Соответствующий кавалер

1

Смоделировали, а smooth shader не подключили

Ответить

Твоего деда дед

0

А если открыть окно и включить вытяжку?

Ответить

AttentiveMilk

Твоего
0

Если вытяжка и окно в противоположенных направлениях и пездец как шпарят

Ответить

Крепкий стоячок

0

Короче шансов не заразиться крайне мало

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Правильный цветок

0

при помощи суперкомпьютера

На ресторан все вычислительные мощности планеты понадобятся

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