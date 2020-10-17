Учёные из Японии смоделировали распространение Covid-19 за столом. Самое безопасное место — по диагонали от собеседника Материал редакции
В помещении с сухим воздухом риск заражения выше, чем в комнате с влажным воздухом.
Учёные в Японии при помощи суперкомпьютера смоделировали, как распространяется коронавирус во время беседы людей за столом. Отчёт подготовили Riken и университет Кобе, его результаты приводит The Asahi Shimbun.
Исследователи смоделировали ситуацию, когда за двумя соединёнными столиками площадью 60 сантиметров каждый сидят четыре человека. Как утверждают учёные, это стандартный размер стола для ресторанов. Они выяснили, что на человека, сидящего рядом с собеседником попадает в пять раз больше аэрозольных частиц, чем на сидящего напротив. При этом риск заражения увеличивается, если говорящий поворачивает голову к собеседнику. Самое безопасное место за столом — по диагонали от говорящего.
Моделирование также показало, что при уровне влажности менее 30% в помещении распространение аэрозольных частиц увеличивается в два раза по сравнению с уровнем влажности в 60% и выше. Это значит, что в сухих комнатных условиях, особенно актуальных в зимние месяцы, риск заражения коронавирусом выше, чем в помещениях с высокой влажностью. Потенциально снизить риск заражения можно, включая в комнате увлажнитель воздуха, следует из данных исследования.
Надо же, самое безопасное место — наиболее удалённое от носителя! Вот это открытие!
твой стол меньше чем 8x8 см.
ты серьезно? ну бля. Ни на английский, ни на математику ты в школе не ходил, да?
Можно научится говорить с едой и не поднимать голову
Всегда разговариваю с батоном. Иногда он даже отвечает
А если открыть окно и включить вытяжку?
Если вытяжка и окно в противоположенных направлениях и пездец как шпарят