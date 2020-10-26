Наука
Ольга Щербинина
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NASA впервые нашло молекулы воды на освещённой Солнцем стороне Луны Материал редакции

Несмотря на небольшие объёмы обнаруженной воды, «открытие бросает вызов нашему пониманию лунной поверхности».

6 комментариев
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Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (SOFIA) NASA впервые подтвердила наличие воды на освещённой Солнцем поверхности Луны. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

NASA

В сообщении отмечается, что это указывает на то, что вода может быть распределена не только в затенённых местах Луны, но и по всей её поверхности.

SOFIA обнаружила молекулы воды в кратере Клавий, одном из крупнейших, видимых с Земли. Он расположен в южном полушарии спутника. Учёные обнаружили, что в кубическом метре почвы на этом участке вода присутствует в количестве от 100 до 400 частей на миллион, что равно бутылке объёмом около 0,3 литра. В пустыне Сахара в сто раз больше воды, чем обсерватория обнаружила в лунном грунте.

«Ранее мы находили признаки того, что молекулы знакомой нам воды могут присутствовать на солнечной стороне Луны. Теперь мы знаем это точно. Это открытие бросает вызов нашему пониманию лунной поверхности и поднимает интригующие вопросы о ресурсах, нужных для исследования дальнего космоса», — сказал директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Пол Герц.

Глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что учёные ещё не знают, смогут ли использовать воду в качестве ресурса, но её изучение на Луне — ключевой момент для агентства в программе «Артемида». Полностью результаты исследования опубликовали в журнале Nature Astronomy.

США и ещё семь стран подписали соглашение об…
Но глава NASA надеется, что страна ещё присоединится к «Соглашению Artemis».
tjournal.ru

#новости #nasa #луна

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6 комментариев
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A big purple banana 🍆

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Почти бесполезное знание, если доля настолько маленькая

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Классический корабль

0

Думал почему называется SOFIA, оказалось что это просто сокращение от Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - охуенно.

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Temp Temper

Классический
1

Обсерватория на самолёте - это в принципе охуенно. Снимает объекты не хуже Хаббла

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Контрольный Женя

0

Не угадал автора по заголовку

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Владимир Филатов

Контрольный
0

@Дамир Камалетдинов к ответу

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конгруэ́нтный

0

а толку 

когда уже будем скакать по вселенной лучше сказали бы 

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