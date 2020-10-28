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Наука
Алексей Боржонов
1994

Учёные обнаружили у берегов Австралии риф высотой более 500 метров. Он выше Эмпайр-стейт-билдинг и башен Петронас Материал редакции

Таких рифов у северо-восточных берегов Австралии не находили больше 120 лет.

10 комментариев
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Фрагмент трансляции

Учёные обнаружили у берегов Австралии риф высотой более 500 метров, сообщается на сайте института океана имени Шмидта. Риф впервые заметили 20 октября, когда проводили картирование дна на севере Большого Барьерного рифа. Через несколько дней учёные провели погружение, использовав подводного робота SuBastian, трансляцию вели на ютуб-канале института океана имени Шмидта.

SuBastian Фото Института океана имени Шмидта

Риф имеет лезвиеподобный вид, его ширина у основания — полтора километра, а заканчивается острие в 40 метрах от поверхности воды. Его высота превышает такие здания, как Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, башни Петронас в Куала-Лумпур, Эйфелеву башню в Париже.

Изображение из твиттера института океана имени Шмидта

В этом районе есть семь крупных отдельно стоящих рифов, последний из которых обнаружили в конце 1800-х годов. К ним относится, например, риф на острове Рейн — крупнейшее место гнездования зелёных морских черепах.

Том Бридж из университета Джеймса Кука, возглавлявший экспедицию, сказал, что на рифе обитает множество рыб, например, крошечная рыба-топорик и серебрянка, а также серые рифовые акулы. По его словам, открытие показывает, что люди знают о поверхности Луны больше, чем о том, что находится около берегов на Земле.

Schmidt Ocean @SchmidtOcean
Irridescent cuttlefish hanging out along the bottom edge of this newly discovered reef. #EdgeGBR #OzOceans2020
https://www.youtube.com/watch?v=L_Ee7JV5oSI https://t.co/O5R4nEDuda
Радужные каракатицы у основания рифа
Schmidt Ocean @SchmidtOcean
This crab is taking the easy way out, hitching a ride on a sea cucumber. #EdgeGBR #OzOceans2020

https://www.youtube.com/watch?v=L_Ee7JV5oSI https://t.co/V128nGRcaz
Морской огурец и краб на нём
Schmidt Ocean @SchmidtOcean
The Solmissus, or dinner plate jelly, was one of the targets for our dive, and so far we have seen a juvenile and some adults and collected samples for study. #EdgeGBR #OzOceans2020

https://www.youtube.com/watch?v=pevx-FXJRV4 https://t.co/UcmuSAuaIl
Медуза Solmissus

#новости #австралия #наука

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10 комментариев
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Символический огонь

4

Его высота превышает такие здания, как Лахта-центр в Санкт-Петербурге, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, Эйфелеву башню в Париже.

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Morgan

4

Считаю, что в статье перечислено недостаточно сооружений высотой ниже 500 м

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Несерьёзный Валера

2

Ну охуеть теперь.

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Тихий Абдужаббор

Несерьёзный
1

Теперь заживём 

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Несерьёзный Валера

Тихий
0

@ouxen заживьёление.

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Студенческий ГОСТ

0

осталось узнать кто съел кука

Ответить

Студенческий ГОСТ

Студенческий
7
Ответить

Студенческий ГОСТ

Студенческий
1

очень смешно блять, долбоёб

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Тео Брех с Земли-2

0

использовав подводный подводного робота

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Alex Blake

0

Его высота превышает такие здания, как дом прокурора Орловской области Ивушкина В.А, таунхаус на ул.Савицкого 34 в Белгородской области, а так же дом бабы Веры Полищук в селе Нижние пыжмы Саратовской области.

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