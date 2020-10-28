Таких рифов у северо-восточных берегов Австралии не находили больше 120 лет.

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Фрагмент трансляции

Учёные обнаружили у берегов Австралии риф высотой более 500 метров, сообщается на сайте института океана имени Шмидта. Риф впервые заметили 20 октября, когда проводили картирование дна на севере Большого Барьерного рифа. Через несколько дней учёные провели погружение, использовав подводного робота SuBastian, трансляцию вели на ютуб-канале института океана имени Шмидта.

Риф имеет лезвиеподобный вид, его ширина у основания — полтора километра, а заканчивается острие в 40 метрах от поверхности воды. Его высота превышает такие здания, как Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, башни Петронас в Куала-Лумпур, Эйфелеву башню в Париже.

Изображение из твиттера института океана имени Шмидта

В этом районе есть семь крупных отдельно стоящих рифов, последний из которых обнаружили в конце 1800-х годов. К ним относится, например, риф на острове Рейн — крупнейшее место гнездования зелёных морских черепах.

Том Бридж из университета Джеймса Кука, возглавлявший экспедицию, сказал, что на рифе обитает множество рыб, например, крошечная рыба-топорик и серебрянка, а также серые рифовые акулы. По его словам, открытие показывает, что люди знают о поверхности Луны больше, чем о том, что находится около берегов на Земле.