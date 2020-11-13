Учёные из США показали прототип стейка, который вырастили из клеток человека. В ответ на производство лабораторного мяса Материал редакции
Чтобы получить стейк, нужно взять мазок из полости рта и сыворотку на основе крови человека.
Группа американских учёных и промышленных дизайнеров создала набор, с помощью которого человек может вырастить стейк из собственных клеток, сообщает Dezeen. Разработку не планируют запускать в производство и придумали, чтобы поднять вопрос этической стороны производства культивируемого мяса.
Создатели набора указывают, что некоторые лаборатории заявляют, будто производство культивируемого мяса безвредно для животных. Однако разработчики рассказали, что при таком производстве иногда используют фетальные сыворотки, полученные из тел забитых животных.
Учёные назвали свой проект стейком-уроборсом в честь древнего символа змеи, поедающей собственный хвост. Стейк выращен из сыворотки, полученной из просроченной человеческой донорской крови, куда добавлены образцы клеток человека, взятые с мазка из ротовой полости. Образцы хранят около трёх месяцев в теплой среде, и за это время вырастает крохотный стейк — amuse bouche (термин используется для обозначения очень маленьких порций блюд).
Один из создателей стейка Грэйс Найт рассказала: «Просроченная человеческая кровь — это отходы медицинской системы, она дешевле и устойчивее, чем фетальная сыворотка, но менее приемлема в культурном отношении. Люди думают, что поедание себя — это каннибализм, но формально не так».
Разработчики утверждают, что не продвигают «поедание себя» как альтернативный способ потребления белка и только призывают людей задаться вопросом: «На какие жертвы мы должны пойти, чтобы продолжать есть мясо теми же темпами, что и сейчас? Кто в будущем сможет позволить себе мясо животных, а у кого не будет другой возможности, кроме как выращивать мясо из себя?»
@Олег Ивахнов тоже позаёбываю
У него жена кровоточит раз в месяц. На конвейер может пустить
Немой файл
Зачем ты опять порвался??
@Олег Ивахнов когда будет в ассортименте?
Виртуальный будильник
Опередил!!11
Тем временем книжка, написанная в 2017 году:
«Внезапное появление смертоносного вируса, поражающего животных, стремительно меняет облик мира. Все они — от домашних питомцев до диких зверей — подлежат немедленному уничтожению с целью нераспространения заразы. Употреблять их мясо в пищу категорически запрещено. В этой чрезвычайной ситуации, грозящей массовым голодом, правительства разных стран приходят к радикальному решению: легализовать разведение, размножение, убой и переработку человеческой плоти. Узаконенный каннибализм разделяет общество на две группы: тех, кто ест, и тех, кого съедят»
Разработку не планируют запускать в производство
Жаль, я б себя сожрал
Баба моя регулярно съедает чуть-чуть меня. Чаще всего ночью в спальне, иногда в светлое время суток.
Это тоже самое?