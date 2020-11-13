Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Наука
Алексей Боржонов
387

Учёные из США показали прототип стейка, который вырастили из клеток человека. В ответ на производство лабораторного мяса Материал редакции

Чтобы получить стейк, нужно взять мазок из полости рта и сыворотку на основе крови человека.

22 комментария
В закладки
Изображение Dezeen

Группа американских учёных и промышленных дизайнеров создала набор, с помощью которого человек может вырастить стейк из собственных клеток, сообщает Dezeen. Разработку не планируют запускать в производство и придумали, чтобы поднять вопрос этической стороны производства культивируемого мяса.

Создатели набора указывают, что некоторые лаборатории заявляют, будто производство культивируемого мяса безвредно для животных. Однако разработчики рассказали, что при таком производстве иногда используют фетальные сыворотки, полученные из тел забитых животных.

Учёные назвали свой проект стейком-уроборсом в честь древнего символа змеи, поедающей собственный хвост. Стейк выращен из сыворотки, полученной из просроченной человеческой донорской крови, куда добавлены образцы клеток человека, взятые с мазка из ротовой полости. Образцы хранят около трёх месяцев в теплой среде, и за это время вырастает крохотный стейк — amuse bouche (термин используется для обозначения очень маленьких порций блюд).

Один из создателей стейка Грэйс Найт рассказала: «Просроченная человеческая кровь — это отходы медицинской системы, она дешевле и устойчивее, чем фетальная сыворотка, но менее приемлема в культурном отношении. Люди думают, что поедание себя — это каннибализм, но формально не так».

Разработчики утверждают, что не продвигают «поедание себя» как альтернативный способ потребления белка и только призывают людей задаться вопросом: «На какие жертвы мы должны пойти, чтобы продолжать есть мясо теми же темпами, что и сейчас? Кто в будущем сможет позволить себе мясо животных, а у кого не будет другой возможности, кроме как выращивать мясо из себя?»

#наука

Алексей Боржонов PLUS
+55 729
1
8
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u0430\u0443\u043a\u0430"], "comments": 22, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 235129, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Nov 2020 18:05:09 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Промо
Коротко: узнать больше о новых киберугрозах и методах борьбы с ними
А также о том, как переживает тяжёлые времена бизнес в сфере ИТ-безопасности и облачных технологий.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Немой файл

5

@Олег Ивахнов тоже позаёбываю 

Ответить

Виртуальный будильник

Немой
–1

У него жена кровоточит раз в месяц. На конвейер может пустить 

Ответить

Немой файл

Виртуальный
3

Зачем ты опять порвался?? 

Ответить

Виртуальный будильник

Немой
1

ლ(¯ロ¯"ლ)

Ответить

Трехтысячелетний пес

4

есть расхотелось

Ответить

Преступный фитиль

3

@Олег Ивахнов когда будет в ассортименте?

Ответить

Виртуальный будильник

Преступный
1

Опередил!!11

Ответить

Преступный фитиль

Виртуальный
1

Мысли у дураков сходятся!

Ответить

Ольга Щербинина

1

Тем временем книжка, написанная в 2017 году: 
«Внезапное появление смертоносного вируса, поражающего животных, стремительно меняет облик мира. Все они — от домашних питомцев до диких зверей — подлежат немедленному уничтожению с целью нераспространения заразы. Употреблять их мясо в пищу категорически запрещено. В этой чрезвычайной ситуации, грозящей массовым голодом, правительства разных стран приходят к радикальному решению: легализовать разведение, размножение, убой и переработку человеческой плоти. Узаконенный каннибализм разделяет общество на две группы: тех, кто ест, и тех, кого съедят»

Ответить

God Damn

Ольга
0

Я бы хотел чтобы жрали мои клетки и дохли

Ответить

Специализированный ГОСТ

1

Разоблаченные QAnon людоеды перестали скрываться после победы Байдена.

Ответить

Немой файл

0
Ответить

God Damn

Немой
0

По-моему я понимаю кто этот господин...

Ответить

Виртуальный будильник

0

@Олег Ивахнов будешь продавать свои стейки?

Ответить

Ведущий корабль

0

жертвы, то есть... ну что ж. сами готовили, сами пусть и едят, можно их на этот рацион и перевести. 

Ответить

van der Pusch

0

Разработку не планируют запускать в производство

Жаль, я б себя сожрал

Ответить

solawind

van
0

И так можешь попробовать откусить

Ответить

Макс Бескоровайный

solawind
0

Или пообсасывать

Ответить

Пупсик Бай

0

Баба моя регулярно съедает чуть-чуть меня. Чаще всего ночью в спальне, иногда в светлое время суток.
Это тоже самое?

Ответить

God Damn

0

Приятного аппетита нахуй

Ответить

vvtwittep

0

Кринжово

Ответить

Taktischer Corgi

0

Всё по методичке легализации каннибализма посредством окон овертона

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Путник из ниоткуда: интернет-детективы и эксперты по ДНК два года пытаются понять, кем был умерший загадочный турист
Он больше года ходил по США без телефона, записывал код в блокнот и запомнился попутчикам под именем «В основном безвредный». Пока не умер в своей палатке.
126
Беларусь
Умер белорус Роман Бондаренко, избитый неизвестными в масках на «Площади перемен» в Минске
МВД утверждает, что черепно-мозговую травму нанесли «неравнодушные граждане».
267
Интернет
Twitch посоветовал играть без звука, чтобы избежать жалоб за нарушение прав на музыку. Теперь звуки на стримах имитируют
Авторы контента возмутились абсурдности таких советов и обвинили компанию в перекладывании ответственности за лицензирование музыки на стримеров.
164
Популярное за три дня
Интернет
Уже совсем другая история: как Леонид Каневский стал символом «советского True Crime», а потом — героем мемов
Каневский и его шоу «Следствие вели» про уголовные дела в СССР объединяет любовью к себе два поколения — ТВ и интернета.
61
Животные
9
Животные
Запись в подсайте Животные
Предатель
10
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Украденная жизнь

Twitch посоветовал играть без…

Taktischer Corgi

Учёные из США показали прототип…

ouxen

Мы проверили 5G на iPhone 12 в…

vvtwittep

Крупнейший производитель меха…

Несерьёзный Валера

Запись в подсайте Telegram

Abram Dikoy

Twitch посоветовал играть без…

Игорь Рачук

«Фонтанка»: Дзюба неофициально…

Roman Golovin

Запись в подсайте Twitter

Aleksandr Bajev

Delivery Club: работа изнутри

Кот Василий

Запись в подсайте Telegram

vvtwittep

Крупнейший производитель меха…

Егор Сорокин

ФСБ задержала мэра Томска Ивана…
null