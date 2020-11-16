SpaceX впервые запустила на МКС корабль с экипажем из четырёх человек Материал редакции
Предыдущий полёт был тестовым, а теперь компания провела первую «настоящую» миссию.
SpaceX запустила первый экипаж к МКС на корабле Crew Dragon. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.
Миссия Crew-1 стала первой полноценной миссией SpaceX и NASA к МКС и вторым запуском людей для компании. SpaceX также впервые отправила в космос сразу четырёх человек — до этого она запускала двух астронавтов, а на российских «Союзах» помещалось не больше трёх человек.
В экипаж Crew-1 вошли Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также Соити Ногути — он стал первым иностранцем, которого SpaceX запустила в космос. Они проведут на МКС до шести месяцев и покинут станцию весной 2021 года.
Crew-1 вышел на орбиту в течение 12 минут после запуска, но астронавты больше суток проведут в капсуле до стыковки с МКС. Корабль долетит до станции только через 27 часов и сам пристыкуется к станции.
Астронавты, которых доставит Crew Dragon, присоединятся к трём уже находящимся на станции членам экипажа МКС Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и Кейт Рубинс.Таким образом на орбите впервые за десятилетие окажутся сразу семь человек одновременно, но станция оказалась к этому не готова. Из-за этого одному из астронавтов придётся ночевать в капсуле Crew Dragon, на которой он прилетел.
30 мая SpaceX запустила свой первый корабль с людьми на борту, но тот полёт был демонстрационным. В нём принимали участие астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен, но их основная задача заключалась в тестировании систем корабля. В отличие от основных составов МКС, Бенкен и Хёрли пробыли на станции всего около двух месяцев вместо полугода, на которые отправляют обычные миссии.
SpaceX внесла несколько изменений после своего первого запуска корабля с людьми на борту. Компания обновила тепловой щит на Crew Dragon: после тестового полёта выяснилось, что он разрушается сильнее, чем ожидали инженеры. В SpaceX также изменили способ измерения атмосферного давления, чтобы парашюты раскрывались вовремя — в первый раз они раскрылись слишком близко к Земле.
Ещё одним изменением стала процедура посадки. После того, как первый корабль Crew Dragon приводнился в Тихом океане, к нему очень быстро приплыли лодки посторонних энтузиастов. Теперь компания договорилась с береговой защитой США и организовала закрытую 10-мильную зону вокруг места посадки корабля.
бля, а бабки-то девать уже некуда. жрать штоле как чайка
хотя ещё есть куда расти
а потом можно будет и волосы новые посадить как этот прыгальщик на батуте, только бы ракеты не пускать и не садить
главное блять не давать тратить деньги на космос
Ждём новую песню Рогозина по этому поводу.
И снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева.
А слышен под ногами скрип батута
Космическая отрасль пока!
И кстати, зря Роскосмос решил выпускать лишь одежду, духи и алкоголь под товарным знаком "Поехали!"
Вот если бы батуты решили выпускать, я думаю они пользовались хорошим спросом. Весьма мемная вещица бы получилась, мне бы захотелось купить такую ради лулзов.
Внезапный Валера
жалкий плагиатчик
Я сам придумал сейчас( Но если ты раньше об этом говорил, то извини
И дрели как вариант. Со слоганом: "Сверлит даже в невесомости"
Или на худой конец герметик..
Дамир, если честно,
Ты на что рассчитывал, публикуя серьезно проработанную статью после воскресенья?
Тебя все любят, но блэт зачем?
Ну это же новость, а не обзор.
два пуша пришло перед новостью на TJ, это ж событие, епт
чинить если что он и будет?
и впроцессе умрет первым, естественно
Внезапный Валера
ты же не в 60-х, сейчас наоборот он первым зайдёт на станцию
Если бы я делал ставки на нигера, то поставил бы сапоги
мертвеца?
Костюмы выглядят как в бюджетном сериале.
Бюджетном
Сериале?
Костюмы!
Сериале
Как?
..стюмы
Как
Ты про Хопкинса?
Он просто четвертый слева направо если считать
1) Черный, 2) баба, 3) азиат, 4) белый цисгендерный мужчина
цисгендерный
С чего ты взял?
Младший историк
Я прочитал в википедии перед тем как коммент писать что у него жена и дети
Бля на картинке перепутали черного и белого...
@Дамир Камалетдинов Правильный порядок на фото: Соити Нагути, Майкл Хопкинс, Шэннон Уокер и Виктор Гловер,
Виктор, Витя, Витёк
Вите надо выйти, ты про это, русофоб ебаный?
Витя оказался черным https://ru.wikipedia.org/wiki/Гловер,_Виктор_Джером
Декоративный
пиздос, все мои шутки кобыле в трещину ушли, @Дамир Камалетдинов это подстава, нахой