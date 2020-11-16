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Наука
Дамир Камалетдинов
761

SpaceX впервые запустила на МКС корабль с экипажем из четырёх человек Материал редакции

Предыдущий полёт был тестовым, а теперь компания провела первую «настоящую» миссию.

70 комментариев
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Запуск Crew-1 Видео SpaceX

SpaceX запустила первый экипаж к МКС на корабле Crew Dragon. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.

Миссия Crew-1 стала первой полноценной миссией SpaceX и NASA к МКС и вторым запуском людей для компании. SpaceX также впервые отправила в космос сразу четырёх человек — до этого она запускала двух астронавтов, а на российских «Союзах» помещалось не больше трёх человек.

В экипаж Crew-1 вошли Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также Соити Ногути — он стал первым иностранцем, которого SpaceX запустила в космос. Они проведут на МКС до шести месяцев и покинут станцию весной 2021 года.

Crew-1 вышел на орбиту в течение 12 минут после запуска, но астронавты больше суток проведут в капсуле до стыковки с МКС. Корабль долетит до станции только через 27 часов и сам пристыкуется к станции.

Члены миссии Crew-1 Соити Нагути, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и Майкл Хопкинс Фото SpaceX

Астронавты, которых доставит Crew Dragon, присоединятся к трём уже находящимся на станции членам экипажа МКС Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и Кейт Рубинс.Таким образом на орбите впервые за десятилетие окажутся сразу семь человек одновременно, но станция оказалась к этому не готова. Из-за этого одному из астронавтов придётся ночевать в капсуле Crew Dragon, на которой он прилетел.

30 мая SpaceX запустила свой первый корабль с людьми на борту, но тот полёт был демонстрационным. В нём принимали участие астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен, но их основная задача заключалась в тестировании систем корабля. В отличие от основных составов МКС, Бенкен и Хёрли пробыли на станции всего около двух месяцев вместо полугода, на которые отправляют обычные миссии.

SpaceX внесла несколько изменений после своего первого запуска корабля с людьми на борту. Компания обновила тепловой щит на Crew Dragon: после тестового полёта выяснилось, что он разрушается сильнее, чем ожидали инженеры. В SpaceX также изменили способ измерения атмосферного давления, чтобы парашюты раскрывались вовремя — в первый раз они раскрылись слишком близко к Земле.

Ещё одним изменением стала процедура посадки. После того, как первый корабль Crew Dragon приводнился в Тихом океане, к нему очень быстро приплыли лодки посторонних энтузиастов. Теперь компания договорилась с береговой защитой США и организовала закрытую 10-мильную зону вокруг места посадки корабля.

#новости #spacex #маск #космос

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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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70 комментариев
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Внезапный Валера

9

бля опять бюджет пилить штоле

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Внезапный Валера

Внезапный
3

бля, а бабки-то девать уже некуда. жрать штоле как чайка

Ответить

Внезапный Валера

Внезапный
4

хотя ещё есть куда расти

Ответить

Внезапный Валера

Внезапный
–3

а потом можно будет и волосы новые посадить как этот прыгальщик на батуте, только бы ракеты не пускать и не садить

Ответить

Внезапный Валера

Внезапный
2

главное блять не давать тратить деньги на космос

Ответить

Внезапный Валера

Внезапн…
3

хотя не, на хорошие цели дать всё-таки можно

Ответить

AttentiveMilk

Внезапный
0

Поспи, плз. Тебе плохо

Ответить

Влад Смирнов

4

Ждём новую песню Рогозина по этому поводу.

Ответить

Влад Смирнов

Влад
3

И снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева.
А слышен под ногами скрип батута
Космическая отрасль пока!

Ответить

Влад Смирнов

Влад
0

И кстати, зря Роскосмос решил выпускать лишь одежду, духи и алкоголь под товарным знаком "Поехали!"
Вот если бы батуты решили выпускать, я думаю они пользовались хорошим спросом. Весьма мемная вещица бы получилась, мне бы захотелось купить такую ради лулзов.

Ответить

Внезапный Валера

Влад
0

жалкий плагиатчик

Ответить

Влад Смирнов

Внезапный
0

Я сам придумал сейчас( Но если ты раньше об этом говорил, то извини

Ответить

Влад Смирнов

Влад
0

И дрели как вариант. Со слоганом: "Сверлит даже в невесомости"
Или на худой конец герметик..

Ответить

Mmmax

2

Дамир, если честно,
Ты на что рассчитывал, публикуя серьезно проработанную статью после воскресенья?
Тебя все любят, но блэт зачем?

Ответить

Внешний браслет

Mmmax
2

Ну это же новость, а не обзор. 

Ответить

Mmmax

Внешний
0

Всех вроде обидел?

Ответить

Внешний браслет

Mmmax
0

Ждём новую песню Рогозина по этому поводу.

Ответить

Влад Смирнов

Внешний
2

Спасибо, что цитируешь! Польщён

Ответить

Внешний браслет

Влад
2

Приятного пищеварения

Ответить

Mmmax

Внешний
0

Открыл для себя новое - ретро-шансон.
Рогозин отдыхает

Ответить

Mmmax

Внешний
0

Дамир - дорогущий обзорщик. 
Мне больше Женька в плане новостей нравится и тот нерусский парень, но расходовать Дамира не в прайм-тайм - невыгодно
*АПД: Дамир, тебе нынешняя таких комплиментов не делает, жмякнуть класс не?

Ответить

Декоративный огонь

Mmmax
1

два пуша пришло перед новостью на TJ, это ж событие, епт

Ответить

Mmmax

Декоративный
0

Отвечать в тебе мы конечно не будем

Ответить

Декоративный огонь

0

одному из астронавтов придётся ночевать в капсуле Crew Dragon, на которой он прилетел

ставлю на нигера

Ответить

Mmmax

Декоративный
0

чинить если что он и будет?

Ответить

Декоративный огонь

Mmmax
3

и впроцессе умрет первым, естественно

Ответить

Mmmax

Декоративный
1

В тебе даже не сомневался

Ответить

Декоративный огонь

Декоративный
1

@Вахтёр заебал, это не честно

Ответить

Внезапный Валера

Декоративный
0

ты же не в 60-х, сейчас наоборот он первым зайдёт на станцию

Ответить

Декоративный огонь

Внезапный
1

я нет, а они может быть, это же космос, блять, там черные дыры и всякая прочая хуйня с искажением времени

Ответить

Mmmax

Внезапный
0

Что значит мы не в 60-ых?

Ответить

Mmmax

Внезапный
0

Может мы еще и не в Техасе?

Ответить

Декоративный огонь

Декоративный
0

На Хопкинса, вернее

Ответить

Влад Смирнов

Декоративный
0

Если бы я делал ставки на нигера, то поставил бы сапоги

Ответить

Декоративный огонь

Влад
0

мертвеца?

Ответить

Влад Смирнов

Декоративный
0

Сверху

Ответить

Декоративный огонь

Влад
0

коллирую

Ответить

Lian Niko

0

Костюмы выглядят как в бюджетном сериале.

Ответить

Mmmax

Lian
0

каком?

Ответить

Внешний браслет

Mmmax
2

Бюджетном

Ответить

Влад Смирнов

Внешний
2

Сериале?

Ответить

Mmmax

Влад
2

Бюджетном

Ответить

Влад Смирнов

Mmmax
2

Костюмы!

Ответить

Mmmax

Влад
0

Будем тут ходить, пока Дамир нам всем не поставит лайки

Ответить

Влад Смирнов

Mmmax
0

Если уборщица раньше не погонит, за то что топчим тут

Ответить

Mmmax

Влад
0

Беру эту сложнейшую задачу на себя

Ответить

Макс Бескоровайный

Внешний
2

Сериале

Ответить

Внешний браслет

Макс
1

Как?

Ответить

Макс

Внешний
1

Кек!

Ответить

Внешний браслет

Макс
1

..стюмы

Ответить

Влад Смирнов

Внешний
0

Как

Ответить

Mmmax

Влад
1

Напоминаю, лайки до сих пор не проставлены!

Ответить

Внешний браслет

Влад
0

вариант попробуй вложить в диссертацию диск Ghost of Tsushima
И подпиши: сначала пройдите хотя бы сюжет, потом оценку поставите.

Ответить

Mmmax

Внешний
0

Японцы? Там кто-то кого-то вырезал хоть?

Ответить

Внезапный Валера

0

вот когда выспятся на станции, тогда и поговорим

Ответить

Николай Корягин

0

А у нас зато раздел с песнями есть!

Ответить

Вадим Трыкин

0

Батут работает 

Ответить

Младший историк

0

Четвертый был явно лишний, но зато больше чем в союзе

Ответить

Декоративный огонь

Младший
0

Ты про Хопкинса?

Ответить

Декоративный огонь

Декоративный
0

Он просто четвертый слева направо если считать

Ответить

Младший историк

Декоративный
0

1) Черный, 2) баба, 3) азиат, 4) белый цисгендерный мужчина

Ответить

Внешний браслет

Младший
0

цисгендерный

С чего ты взял?

Ответить

Младший историк

Внешний
0

Я прочитал в википедии перед тем как коммент писать что у него жена и дети

Ответить

Младший историк

Младший
0

Бля на картинке перепутали черного и белого...

Ответить

Младший историк

Младший
0

@Дамир Камалетдинов Правильный порядок на фото: Соити Нагути, Майкл Хопкинс, Шэннон Уокер и Виктор Гловер,

Ответить

Внешний браслет

Младший
0

Это не показатель, он вполне может быть гендерофлюидом 

Ответить

Младший историк

Декоративный
0

Виктор, Витя, Витёк

Ответить

Декоративный огонь

Младший
0

Вите надо выйти, ты про это, русофоб ебаный?

Ответить

Младший историк

Декоративный
0

Витя оказался черным https://ru.wikipedia.org/wiki/Гловер,_Виктор_Джером

Ответить

Декоративный

Младший
0

пиздос, все мои шутки кобыле в трещину ушли, @Дамир Камалетдинов это подстава, нахой

Ответить
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Комментарии

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Mmmax

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Mmmax

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SpaceX впервые запустила на МКС…

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Прямая трансляция: Марш памяти…

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Mmmax

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Mmmax

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Азат Адавебуливл

SpaceX впервые запустила на МКС…

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Влад Смирнов

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Макс Бескоровайный

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Влад Смирнов

SpaceX впервые запустила на МКС…
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