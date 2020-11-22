В музее США появились скелеты двух динозавров, застывших во время битвы — это лучшие сохранившиеся окаменелости их родов Материал редакции
Останки тираннозавра впервые нашли на 100% целыми.
В Музее естественных наук в Северной Каролине в США появились окаменелости одних из самых известных динозавров мелового периода — тираннозавра и трицератопса. Скелеты «дуэльных динозавров» найдены рядом друг с другом в «невероятном [хорошем] состоянии» — это позволило учёным обнаружить на теле трицератопса травмы от зубов тираннозавра.
Специалисты предположили, что динозавры участвовали в смертельной схватке в роли хищник-жертва, однако по какой-то причине погибли вместе. Оба скелета одни из наиболее сохранившихся образцов, а окаменелости тираннозавра — единственный из когда-либо раскопанных полностью целых экземпляров.
Скелеты динозавров находились в песчанике около 67 миллионов лет. «Благодаря [находке ] наши исследователи получают доступ к редким биологическим данным, которые обычно теряются при сохранении. Окаменелости показывают невероятные особенности, такие как очертания тела, отпечатки кожи, мягкие ткани, травмы и многое другое, чтобы гарантировать десятилетия исследований», — заявили в музее.
Окаменелости нашли на одном и ранчо в Монтане, однако более десяти лет палеонтологи судились с владельцем земли — он позволил забрать скелеты после выплаты шести миллионов долларов.
После прочтения последнего абзаца захотелось узнать подробности их судебной тяжбы с владельцем ранчо.
Прямо представляю как он с ними разговаривает.
That’s my land, that’s my gun, and this is my dinosaur, and it ain’t goin’ nowhere.
Ударение, которое меняет смысл. Можно ж написать "видов".
Немой Артем
Можно ж написать "видов"
Ударение, которое в голове у читателя, меняет смысл, а замена одного термина совершенно другим — нет?
Потребительский меч
Не умеешь их готовить?