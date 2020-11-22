Наука
Екатерина Кузнецова
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В музее США появились скелеты двух динозавров, застывших во время битвы — это лучшие сохранившиеся окаменелости их родов Материал редакции

Останки тираннозавра впервые нашли на 100% целыми.

15 комментариев
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Окаменелости тираннозавра Фото Музея естественный наук Северной Каролины

В Музее естественных наук в Северной Каролине в США появились окаменелости одних из самых известных динозавров мелового периода — тираннозавра и трицератопса. Скелеты «дуэльных динозавров» найдены рядом друг с другом в «невероятном [хорошем] состоянии» — это позволило учёным обнаружить на теле трицератопса травмы от зубов тираннозавра.

Специалисты предположили, что динозавры участвовали в смертельной схватке в роли хищник-жертва, однако по какой-то причине погибли вместе. Оба скелета одни из наиболее сохранившихся образцов, а окаменелости тираннозавра — единственный из когда-либо раскопанных полностью целых экземпляров.

Окаменелости тираннозавра Фото Музея естественный наук Северной Каролины

Скелеты динозавров находились в песчанике около 67 миллионов лет. «Благодаря [находке ] наши исследователи получают доступ к редким биологическим данным, которые обычно теряются при сохранении. Окаменелости показывают невероятные особенности, такие как очертания тела, отпечатки кожи, мягкие ткани, травмы и многое другое, чтобы гарантировать десятилетия исследований», — заявили в музее.

Тираннозавр и трицератопс Иллюстрация Музея естественный наук Северной Каролины

Окаменелости нашли на одном и ранчо в Монтане, однако более десяти лет палеонтологи судились с владельцем земли — он позволил забрать скелеты после выплаты шести миллионов долларов.

#наука #животные

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15 комментариев
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Андрей Ивашко

5

После прочтения последнего абзаца захотелось узнать подробности их судебной тяжбы с владельцем ранчо.

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Антон Пострунин

Андрей
0

Прямо представляю как он с ними разговаривает. 
That’s my land, that’s my gun, and this is my dinosaur, and it ain’t goin’ nowhere. 

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Pavel Zamyatin

Андрей
0

https://www.latimes.com/science/story/2019-11-07/dinosaur-fossils-minerals

Millions at stake in Montana dinosaur fight: Are…
Montana justices face decision after the discovery of two fossilized dinosaur skeletons…
www.latimes.com
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Мокрый лолипоп

3

Долго думал при чём тут роды. У Кузнецовой Кати сегодня траблы с заголовками.

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Екатерина Кузнецова

Мокрый
0

а че непонятного в слове роды в контексте динозавров?

Ответить

Куколдиш Гамбино

Екатерина
1

Ударение, которое меняет смысл. Можно ж написать "видов".

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Екатерина Кузнецова

Куколдиш
0

сначала написала «видов», но побоялась, что придут мне объяснять, что это не вид, а род

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Немой Артем

Екатерина
0

Правильно сделала

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Куколдиш Гамбино

Екатерина
0

Да мелочи конечно, можно оставить и так :)

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Немой Артем

Куколдиш
0

Можно ж написать "видов"

Ударение, которое в голове у читателя, меняет смысл, а замена одного термина совершенно другим — нет?

Ответить

Немецкий рубин

0

Не люблю динозавров

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Медный Женя

Немецкий
2

И не было их никогда. Были только Адам и Ева.

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Потребительский меч

Немецкий
1

Не умеешь их готовить? 

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Немецкий рубин

Потребительский
0

Я вообще отвратительно готовлю

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Alexei Kuksin

Немецкий
0

Турбославянин чтоле?

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