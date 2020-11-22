Останки тираннозавра впервые нашли на 100% целыми.

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Окаменелости тираннозавра Фото Музея естественный наук Северной Каролины

В Музее естественных наук в Северной Каролине в США появились окаменелости одних из самых известных динозавров мелового периода — тираннозавра и трицератопса. Скелеты «дуэльных динозавров» найдены рядом друг с другом в «невероятном [хорошем] состоянии» — это позволило учёным обнаружить на теле трицератопса травмы от зубов тираннозавра.

Специалисты предположили, что динозавры участвовали в смертельной схватке в роли хищник-жертва, однако по какой-то причине погибли вместе. Оба скелета одни из наиболее сохранившихся образцов, а окаменелости тираннозавра — единственный из когда-либо раскопанных полностью целых экземпляров.

Окаменелости тираннозавра Фото Музея естественный наук Северной Каролины

Скелеты динозавров находились в песчанике около 67 миллионов лет. «Благодаря [находке ] наши исследователи получают доступ к редким биологическим данным, которые обычно теряются при сохранении. Окаменелости показывают невероятные особенности, такие как очертания тела, отпечатки кожи, мягкие ткани, травмы и многое другое, чтобы гарантировать десятилетия исследований», — заявили в музее.

Окаменелости нашли на одном из ранчо в Монтане, однако более десяти лет палеонтологи судились с владельцем земли — он позволил забрать скелеты после выплаты шести миллионов долларов.