Наука
Екатерина Кузнецова
4262

В музее США появились скелеты двух динозавров, застывших во время битвы — это лучшие сохранившиеся окаменелости их видов Материал редакции

Останки тираннозавра впервые нашли на 100% целыми.

21 комментарий
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Окаменелости тираннозавра Фото Музея естественный наук Северной Каролины

В Музее естественных наук в Северной Каролине в США появились окаменелости одних из самых известных динозавров мелового периода — тираннозавра и трицератопса. Скелеты «дуэльных динозавров» найдены рядом друг с другом в «невероятном [хорошем] состоянии» — это позволило учёным обнаружить на теле трицератопса травмы от зубов тираннозавра.

Специалисты предположили, что динозавры участвовали в смертельной схватке в роли хищник-жертва, однако по какой-то причине погибли вместе. Оба скелета одни из наиболее сохранившихся образцов, а окаменелости тираннозавра — единственный из когда-либо раскопанных полностью целых экземпляров.

Окаменелости тираннозавра Фото Музея естественный наук Северной Каролины

Скелеты динозавров находились в песчанике около 67 миллионов лет. «Благодаря [находке ] наши исследователи получают доступ к редким биологическим данным, которые обычно теряются при сохранении. Окаменелости показывают невероятные особенности, такие как очертания тела, отпечатки кожи, мягкие ткани, травмы и многое другое, чтобы гарантировать десятилетия исследований», — заявили в музее.

Окаменелости нашли на одном из ранчо в Монтане, однако более десяти лет палеонтологи судились с владельцем земли — он позволил забрать скелеты после выплаты шести миллионов долларов.

#наука #животные

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21 комментарий
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Андрей Ивашко

18

После прочтения последнего абзаца захотелось узнать подробности их судебной тяжбы с владельцем ранчо.

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Антон Пострунин

Андрей
21

Прямо представляю как он с ними разговаривает. 
That’s my land, that’s my gun, and this is my dinosaur, and it ain’t goin’ nowhere. 

Ответить

Alex Sharp

Антон
2

И правильно делает

Ответить

Morgan

Андрей
4
Ответить

Pavel Zamyatin

Андрей
0

https://www.latimes.com/science/story/2019-11-07/dinosaur-fossils-minerals

Millions at stake in Montana dinosaur fight: Are…
Montana justices face decision after the discovery of two fossilized dinosaur skeletons…
www.latimes.com
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Немецкий рубин

1

Не люблю динозавров

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Медный Женя

Немецкий
10

И не было их никогда. Были только Адам и Ева.

Ответить

Потребительский меч

Немецкий
1

Не умеешь их готовить? 

Ответить

Немецкий рубин

Потребительский
–1

Я вообще отвратительно готовлю

Ответить

Alexei Kuksin

Немецкий
0

Турбославянин чтоле?

Ответить

Мокрый лолипоп

3

Долго думал при чём тут роды. У Кузнецовой Кати сегодня траблы с заголовками.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Мокрый
0

а че непонятного в слове роды в контексте динозавров?

Ответить

Куколдиш Гамбино

Екатерина
1

Ударение, которое меняет смысл. Можно ж написать "видов".

Ответить

Екатерина Кузнецова

Куколдиш
5

сначала написала «видов», но побоялась, что придут мне объяснять, что это не вид, а род

Ответить

Немой Артем

Екатерина
1

Правильно сделала

Ответить

Куколдиш Гамбино

Екатерина
0

Да мелочи конечно, можно оставить и так :)

Ответить

Немой Артем

Куколдиш
2

Можно ж написать "видов"

Ударение, которое в голове у читателя, меняет смысл, а замена одного термина совершенно другим — нет?

Ответить

George Jejeya

Куколдиш
0

Если что, вид это то, что отличает тебя от австралопитека, а вот род у вас как раз одинаковый.

Ответить

Михаил Октябрьский

0

На последней картинке нет тиранозавра

Ответить

Зарегистрировался только что

0

В музее США появились скелеты двух динозавров, застывших во время битв — многим они напоминают пенисы 

Какой год, такие и скелеты

===

дарю заголовок

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Илья Гераськин

0

Так тирекс всё же был пернатым или нет?

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