Наука
Дамир Камалетдинов
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Китай запустил аппарат «Чанъэ-5» для доставки лунного грунта на Землю — это первая подобная миссия за 40 лет Материал редакции

Страна стала третьим государством в истории, кто решился на подобную миссию.

15 комментариев
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Китайское национальное космическое управление (CNSA) успешно запустило ракету «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-5». Он впервые за последние 40 лет соберёт грунт на Луне и вернётся на Землю с образцами. Трансляцию запуска провёл телеканал CGTN.

Миссия продлится 23 дня — столько пройдёт с момента запуска до приземления аппарата в Монголии. По плану китайского космического агентства, «Чанъэ-5» долетит до Луны примерно за 4,5 дня, 27 ноября соберёт образцы и доставит лунный грунт на Землю уже в конце декабря 2020 года.

Аппарат состоит из четырёх модулей — служебного модуля для двигателя, спускаемого аппарата, разгонного блока для вывода аппарата обратно на орбиту и корабля для повторного входа в атмосферу Земли. Для сбора лунного грунта «Чанъэ-5» оснастили особой дрелью, которая просверлит реголит на глубину до двух метров, при этом часть грунта соберёт с поверхности специальным совком.

Весь процесс сбора образцов займёт около 48 часов. После этого ускоритель на верхушке спускаемого аппарата отстрелит «Чанъэ-5» на лунную орбиту. Там у него будет 3,5 часа на автоматическую стыковку со служебным модулем для возвращения на Землю.

Местом посадки «Чанъэ-5» намеренно выбрали Пик Рюмкера в Океане Бурь —считается, что горная вершина образовалась из ранее активного щитового вулкана. Там китайские учёные рассчитывают собрать более молодой лунный грунт, чем когда-либо собирали раньше — его возраст составит 1-2 миллиарда лет, в то время как миссии «Аполлон» и «Луна» доставляли на Землю образцы возрастом более трёх миллиардов лет. Это позволит исследователям лучше изучить эволюцию Луны, когда она ещё была геологически активной.

Пик Рюмкера Фото Nasa

Ракетой-носителем для «Чанъэ-5» стала самая крупная китайская ракета — 860-тонная «Чанчжэн-5» высотой 57 метров. Её изначально проектировали для лунных миссий и вывода на орбиту модулей китайской орбитальной станции, однако неудачный второй запуск ракеты в июле 2017 года привёл к трёхлетней задержке миссии «Чанъэ-5».

Несмотря на внушительную массу самой ракеты «Чанчжэн-5», масса самого аппарата «Чанъэ-5» составляет 8,2 тонны. Большая часть из 860-тонной массы ракеты — топливо для преодоления гравитации, а аппарат вернёт на землю лишь около двух килограммов образцов.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» Фото Global Times

В случае успеха «Чанъэ-5» станет первым случаем доставки лунного грунта с 1976 года и первым взлётом с другого планетарного объекта для Китая — раньше подобные миссии проводили только СССР и США. При этом если страна успешно вернёт грунт на Землю, то заодно отработает технологии, необходимые для запуска людей на Луну и Марс.

До запуска китайские инженеры несколько раз протестировали все этапы «Чанъэ-5», включая стыковку и посадку на Землю на высокой скорости с отскоком от атмосферы. Кроме того, на случай неудачи с одним аппаратом Китай подготовил дублирующий «Чанъэ-6», который может совершить даже более амбициозную посадку на Южном полюсе Луны.

Тестовая миссия «Чанъэ-5-T1» в 2014 году Фото CNSA

#космос #китай #луна #новости

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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15 комментариев
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Oldfag TV

6

— Да хули мы там не видели на этой вашей Луне, у нас ракеты блядь под хохлому расписаны, никакому сраному Китаю и не снилось!

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Кирилл

Oldfag
2
Ответить

FOX

Oldfag
0

Давайте те лучше я вам спою

Ответить

the art of гепард

5

Чанъэ

Ответить

the art of гепард

the
2

а новость клёвая. космос круто

Ответить

Zero-one-one

the
0

Но там не будет России((

Ответить

Предвыборный жар

3

тут был чанъэ-5

Ответить

Вова А.

0

когда уже будут базы нло на луне исследовать, а то все камни собирают

Ответить

Вова А.

0

фрактал кукумбер

Ответить

Оральное обезболивающее

0

Сразу!!! Все испорчу и застолблю всем надоевший комментарий про Китай, грунт и прочий хлам из космоса, который мутирует в новый вирус

Ответить

Оральное обезболивающее

Оральное
0

И имя этому вирусу — @Православие. Патриотизм.

Ответить

Капитальный кубок

Оральное
0

Че

Ответить

Оральное обезболивающее

Капитальный
0

Ты рано, посиди пока

Ответить

Оральное обезболивающее

Оральное
0

Ладна чето я хуйню придумала , креатив это не мое

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Тимас Львутин

0

А зачем им грунт? Раз уже до этого его привозили США?)

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