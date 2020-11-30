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Наука
Дамир Камалетдинов
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Искусственный интеллект от DeepMind решил научную проблему, над которой учёные бились полвека Материал редакции

Система впервые позволила спрогнозировать сворачивание белка.

19 комментариев
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Структуры белков Изображение пользователя WikiMedia Holger87

Команда DeepMind рассказала о решении научной проблемы «сворачивания белка», над которой учёные работали более 50 лет. С помощью искусственного интеллекта AlphaFold в компании за несколько дней смогли спрогнозировать структуру белка с точностью до атома.

Решение проблемы имеет ключевое значение для понимания биологических основ жизни. Исследователи впервые могут предсказать, как белки складываются в трёхмерные формы — это чрезвычайно сложный процесс, который биологам не удавалось решить на протяжении полувека.

Как пояснили независимые учёные в разговоре с The Guardian заявили, что открытие позволит разобраться в процессах, приводящих к отдельным заболеваниям и откроет возможность для работы над «дизайнерскими лекарствами». В DeepMind отметили, что уже начали работать с несколькими научными группами и решили сначала сосредоточиться на проблеме малярии, сонной болезни и паразитарном лейшманиозе.

Директор Европейского института биоинформатики, не принимавший участия в работе DeepMind, заявил, что уже потерял надежду на решение проблемы при своей жизни. Президент Королевсокго общества Венки Рамакришна назвал работу «ошеломляющим прорывом», который произошёл «на десятелития раньше, чем предсказывали многие в этой области».

Как отметил исследователь из DeepMind Джон Джампер, команда сама не ожидала, что продвинулась настолько далеко в решении проблемы. Но на этом компания не закончит работу — будущие исследования направят на изучение более сложных систем белков.

Это знаменательный момент для отрасли. Эти алгоритмы становятся достаточно сильными и развитыми, чтобы решать действительно сложные научные проблемы.

Дэмис Хассабис
глава DeepMind

DeepMind наиболее известна по созданию алгоритмов, которые научились обыгрывать людей в шахматы, Go, Starcraft II и другие игры. Однако игры были не целью компании, а тренировочной площадкой для развития машинного обучения.

Проблема сворачивания белков была серьёзной задачей для биологов на протяжении 50 лет. Большинство биологических процессов вращаются вокруг белков, и их форма определяет их функции. Если исследователи смогут понять, как сворачивается белок, то смогут узнать, что он делает. К примеру, структурой белка определяется и то, как инсулин регулирует сахар в крови, и то, как антитела борятся с коронавирусом.

Учёные распознали уже более 200 миллионов белков, но структуры известны только для их части. Обычно форму белка узнают спустя годы лабораторных исследований. Для решения задачи в DeepMind натренировали алгоритм на общедоступной базе данных о 170 тысячах последовательностей белка и их формах. На весь процесс ушло несколько недель работы алгоритма с использованием около 200 графических процессоров.

Систему испытали на проводимых каждые два года «белковых олимпиадах» Casp. Участникам конкурса обычно выдают аминокислотные последовательности для 100 белков, а результаты команд с использованием компьютера сравнивают с лабораторными работами.

Решение DeepMind не только превзошло другие алгоритмы, но и достигло точности результатов трудоёмкой лабораторной работы. В компании уже начали передавать доступ к системе AlphaFold другим учёным. Некоторые из них уже начали использовать её для прогнозирования сворачивания белка.

#новости #ии #нейросети #биология

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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19 комментариев
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-vinopa-

3

Это очень круто.
Поскорее бы цифровое правительство кто-нибудь попробовал.

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Kir Kirsky

-vinopa-
2

А админить цифровое правительство будет просвещенный диктатор?

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Вова А.

Kir
2

Нет, просто бородатый сисадмин с пузиком

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Kir Kirsky

Вова
1

«Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно»

Ответить

Вова А.

Kir
0

Найдём любителя Кнута, сидящего на баше

Ответить

-vinopa-

Kir
0

Диктатор всегда найдется.
Уж лучше такой, который умеет пользоваться компьютером.

Ответить

onemanshow

-vinopa-
2

Ммм, диджитал гулаг!

Ответить

van der Pusch

2

То есть вы хотите сказать, я зря свой комп к Folding@home подключала?

Ответить

Настоящий фитиль

van
2
Ответить

Настоящий фитиль

van
0

Переходим на SETI@home - может и инопланетян тогда найдёт ИИ

Ответить

Зарегистрировался только что

van
0

не зря

Ответить

Dmitry Teplyakov

1

«дизайнерскими лекарствами»

ЛСД что ли?
А если серьёзно, то в удивительное время мы попали!

Ответить

Kir Kirsky

Dmitry
4

речь про индивидуальные лекарства под каждого человека

Ответить

Евгений Кочин

Kir
1

Жесть конечно, можно было бы прямо в статье пояснить, для отсталых.
Спасибо.

Ответить

Kir Kirsky

Евгений
0

Ну или речь о возможности сначала смоделировать лекарство с ожидаемым действием, а потом уже его намешать. Вчитываться в ориганал лень.
Прочитал статью, речь о том что в ЭТОМ комменте.

Ответить

Подозрительный Кот

1

точно? учёный не насиловал журналиста?

Ответить

Kir Kirsky

Подозрительный
2

Команда DeepMind рассказала

https://deepmind.com/blog/article/alphafold-a-solution-to-a-50-year-old-grand-challenge-in-biology
это максимум мастурбация

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Настоящий фитиль

0

https://t.me/addmeto/3723

addmeto
Внимание, это не учебная тревога: DeepMind только что обьявили, что "решили проблему фолдинга белка"! Если я все правильно понимаю (а я конечно не биолог и не химик) достигнув средней оценки точности в 87 GDT, ребята из DeepMind теперь могут с очень высокой точностью моделиро...
Внимание, это не учебная тревога: DeepMind только что обьявили, что "решили проблему фолдинга белка"! Если я все правильно понимаю (а я конечно не биолог и не химик) достигнув средней оценки точности в 87 GDT, ребята из DeepMind теперь могут с очень высокой точностью моделировать фолдинг белка в компьютерной модели, избегая реальных химическиъ экспериментов.

Почему это большое дело - потому что это действительно проблема над которой бьются последние 50 лет. И последние 15 из них GDT score болтался между 30 и 45, так что это огромный рывок вперед. Конечно их заявление еще будут проверять и понятно что GDT не 100 и что это решение для статического фолдинга, динамический фолдинг - гораздо более сложная задача. Однако это уже не AlphaZero, который играет в игры, это решение реальных проблем человечества с помощью ИИ! Кажется всех кто занимается темой ИИ сегодня можно поздравить.

https://deepmind.com/blog/article/alphafold-a-solution-to-a-50-year-old-grand-challenge-in-biology
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Stepan Belyakov

0

Ура!

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