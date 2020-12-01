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Наука
Алексей Боржонов
1632

Учёные в Австралии нанесли на карту Вселенной миллионы галактик за 300 часов. Обычно такие исследования занимают годы Материал редакции

Справиться в рекордные сроки им позволил телескоп и специальное программное обеспечение.

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Виртуальный тур

Австралийские учёные провели исследование с помощью телескопа ASKAP и нанесли на карту три миллиона галактик, говорится в сообщении австралийского национального научного агентства (CSIRO). Как утверждает ведущий автор исследования Дэвид МакКонелл, ASKAP впервые «напряг все свои мускулы» и построил карту Вселенной с большей детализацией и большей скоростью, чем когда-либо прежде.

Это первое исследование ASKAP, в котором он обозревал всё южное полушарие и сумел захватить 83% неба. Процесс занял рекордные 300 часов (меньше двух недель), в то время как обычно такие исследования занимают годы, уточняет CSIRO.

Таймлапс Видео CSIRO

Учёные объясняют, что получившаяся карта «покажется удивительно знакомой каждому, кто смотрел в ночное небо», но у неё есть особенность: почти все яркие точки на ней — это не звёзды, а целые галактики, уточнили в CSIRO. Исследователи нанесли на карту три миллиона галактик, из которых около миллиона люди раньше не видели. В будущем учёные надеются открыть десятки миллионов новых галактик.

Карта CSIRO Изображение CSIRO

ASKAP позволяет учёным делать панорамные снимки с высокой степенью детализации. Новая карта составлена из 903 изображений, в то время как другие крупные телескопы делают для этих задач десятки тысяч изображений, отмечает The Guardian. Специальное программное обеспечение, созданное CSIRO, проанализировало 13,5 эксабайт (13,5 миллиарда гигабайт) данных, собранных телескопом. Гендиректор CSIRO Ларри Маршалл рассказал, что сырые данные генерировались быстрее, чем интернет-трафик Австралии.

Учёные объяснили, что полученные данные помогут астрономам отслеживать, как ведут себя галактики. Исследователи смогут регулярно сравнивать их положение с созданным каталогом, анализируя, как галактики дрейфуют или, например, приобретают форму, которую видят люди.

ASKAP (The Australian Square Kilometre Array Pathfinder) запущен в 2012 году. Он представляет собой систему из 36 спутниковых антенн, находящихся в Западной Австралии. Разработчики объясняют, что использование десятков небольших антенн позволяет им получать изображения с высоким разрешением при небольших затратах в сравнении со стоимостью одной большой тарелки. Все 36 антенн действуют как один большой телескоп, говорится на сайте CISRO, и получают изображения из радиосигналов, недоступных глазам человека.

#новости #наука #космос

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8 комментариев
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Роман Трусов

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Игорь И

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В классное время живём, 
( во все времена так думали, даже когда палку копалку изобретали или механику, а на деле мы в начале человечества и навсегда останемся для будущих как те с палкой копалкой ) 

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Роман Андронов

0

Вот нашему телескопу, который в точке лагранжа, требуется как раз полгода, чтоб обозреть всё небо и составить карту вселенной. Интересно, не устареют ли его данные, когда он закончит работу.

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Опасный колос

0

Короче, мой астрорежим в телефоне говно.

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Владимир Филатов

–1

Омерика, сасаити!

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Андрей Рядькин

Владимир
0

Покрас

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Владимир Филатов

Андрей
0

Сам такой

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Евгений Мартынов

–1

 экскабайт

Несколько миллиардов экскаваторов?

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