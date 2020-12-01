Справиться в рекордные сроки им позволил телескоп и специальное программное обеспечение.

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Австралийские учёные провели исследование с помощью телескопа ASKAP и нанесли на карту три миллиона галактик, говорится в сообщении австралийского национального научного агентства (CSIRO). Как утверждает ведущий автор исследования Дэвид МакКонелл, ASKAP впервые «напряг все свои мускулы» и построил карту Вселенной с большей детализацией и большей скоростью, чем когда-либо прежде.

Это первое исследование ASKAP, в котором он обозревал всё южное полушарие и сумел захватить 83% неба. Процесс занял рекордные 300 часов (меньше двух недель), в то время как обычно такие исследования занимают годы, уточняет CSIRO.

Таймлапс Видео CSIRO

Учёные объясняют, что получившаяся карта «покажется удивительно знакомой каждому, кто смотрел в ночное небо», но у неё есть особенность: почти все яркие точки на ней — это не звёзды, а целые галактики, уточнили в CSIRO. Исследователи нанесли на карту три миллиона галактик, из которых около миллиона люди раньше не видели. В будущем учёные надеются открыть десятки миллионов новых галактик.

Карта CSIRO Изображение CSIRO

ASKAP позволяет учёным делать панорамные снимки с высокой степенью детализации. Новая карта составлена из 903 изображений, в то время как другие крупные телескопы делают для этих задач десятки тысяч изображений, отмечает The Guardian. Специальное программное обеспечение, созданное CSIRO, проанализировало 13,5 эксабайт (13,5 миллиарда гигабайт) данных, собранных телескопом. Гендиректор CSIRO Ларри Маршалл рассказал, что сырые данные генерировались быстрее, чем интернет-трафик Австралии.

Учёные объяснили, что полученные данные помогут астрономам отслеживать, как ведут себя галактики. Исследователи смогут регулярно сравнивать их положение с созданным каталогом, анализируя, как галактики дрейфуют или, например, приобретают форму, которую видят люди.